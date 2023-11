Kinderspiele für drinnen - 15 Ideen für Indoorspiele

Manchmal hat man einfach nicht die Möglichkeit, nach draußen zu gehen, wo sich die Kinder so richtig austoben können. Das muss aber noch lange nicht bedeuten, dass drinnen Langeweile angesagt ist.

Natürlich kann man in den eigenen vier Wänden nicht genauso herumtoben wie es draußen auf dem Spielplatz oder im Garten möglich wäre. Dennoch gibt es ein paar Spiele, bei denen sich die Kinder aktiv beteiligen können.

Luftballons können auf verschiedene Weise ins Spiel eingebunden werden. Zum Beispiel können sich die Mitspieler den Ballon zuwerfen, ohne dass er den Boden berühren darf. Oder man versucht, den Luftballon so lange wie möglich auf dem Kopf zu balancieren.

Bei mehreren Kindern können sich auch Zweier-Teams bilden, die sich den Luftballon jeweils zwischen sich klemmen - entweder Bauch an Bauch, Rücken an Rücken oder Stirn an Stirn - und dann zu einem Lied tanzen oder einen kleinen Wettlauf absolvieren müssen. Dabei darf der Ballon nicht herunterfallen.