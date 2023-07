Kinderzimmer einrichten: Tipps & Ideen für ein kleines Kinderparadies

Du möchtest ein schönes Kinderzimmer einrichten und suchst nach Ideen zur Raumgestaltung? Tipps und Infos - jetzt im Kind & Familie Ratgeber ☆ von TAG24.

Von Judith Wagner

Mit räumlichem Vorstellungsvermögen und einem Sinn für Ästhetik fällt das Kinderzimmer einrichten ganz leicht. Wichtig dabei sind aber auch funktionale Möbelstücke, um Platz optimal nutzen zu können. Doch bevor es richtig losgeht, solltest Du Dir zunächst einen Plan machen.

Klare Strukturen helfen Kindern, sich im Kinderzimmer zurechtzufinden. © 123RF/gaukharyerk Ein Kinderzimmer bietet Deinem Kind einen Raum zum Spielen, Entspannen und Träumen. Es ist ein wichtiger Rückzugsort, an dem es sich auch wohlfühlen sollte. Deshalb solltest Du Dich beim Kinderzimmer einrichten in die Bedürfnisse Deines Kindes hineinversetzen. Die Möbel sollten nicht nur altersgerecht, sondern auch funktional sein. Die Wandfarbe sollte zu Deinem Kind passen und mit den Möbelstücken harmonieren. Überlege Dir auch, welche Spielzeuge im Raum einen Ehrenplatz verdient haben und welche Bilder oder Poster Dein Kind inspirieren könnten. Ein Kinderzimmer ist niemals ein starres Objekt - ganz im Gegenteil, es geht mit der Entwicklung Deines Kindes mit und verändert sich stetig. Deshalb ist es umso wichtiger sich als Elternteil darüber Gedanken zu machen, wie man ein Kinderzimmer einrichten sollte, damit sich das Kind darin optimal entfalten kann. Mehr spannende Beiträge rund um das Familienleben findest Du auf der Themenseite "Kind & Familie Ratgeber".

Die wichtigsten Infos für Schnellleser: Ein Kinderzimmer sollte altersgerecht gestaltet sein. Bei der Wahl der Möbel gilt es, auf die Funktionalität zu achten, zudem sollten sie umweltfreundlich sein und "mitwachsen" können, sodass Du sie über mehrere Jahre nutzen kannst.

Möchtest Du ein kleines Kinderzimmer einrichten, so solltest Du durch geeignete Möbel Stauraum schaffen, auf helle Farben setzen und altes Spielzeug sowie alte Kleidung regelmäßig aussortieren.

Die Wahl der Wandfarbe ist wichtig für die Stimmung im Zimmer. Auch mit Tapeten und Wandstickern lassen sich Themen, für die sich Dein Kind interessiert, gut verdeutlichen. Eine Spielecke, die sich der Lieblingsbeschäftigung Deines Kindes widmet, bringt die Persönlichkeit Deines Kindes zum Ausdruck.

Mit entsprechenden Dekoartikeln wie z. B. Bettwäsche, Vorhängen und Lampen kannst Du das Zimmer Deines Kindes auch unter einem bestimmten Motto gestalten. Beliebte Mottos sind z. B. Weltall, Dschungel, Prinzessin oder Piratennest.

Eine warme Farbe sorgt für eine angenehme Stimmung im Kinderzimmer. © 123RF/maxvanit

Bevor Du einfach loslegst und mit dem Kinderzimmer einrichten beginnst, solltest Du Dir zunächst über ein paar grundlegende Dinge zur Gestaltung Gedanken machen. Mit der richtigen Planung sparst Du Dir Zeit, Geld und Nerven.

1. Tipp: Achte auf eine altersgerechte Einrichtung

Wenn Du ein Kinderzimmer einrichtest, solltest Du immer versuchen, den Raum aus den Augen Deines Kindes zu betrachten. Entscheide Dich für Möbel, die zu der Größe Deines Kindes passen. Ist Dein Kind älter geworden, solltest Du Spielzeug, Dekoartikel, Bilder und Poster, die eher für Babys und Kleinkinder geeignet sind, austauschen. Mit einer altersgerechten Einrichtung kannst Du Dein Kind entsprechend fördern und es in seiner Entwicklung unterstützen.

2. Tipp: Möbel sollten multifunktional sein

Möbel sollten idealerweise gleich mehrere Funktionen erfüllen, also multifunktional sein. Möbeldesigner lassen sich hier immer wieder neue kreative Lösungen einfallen. So entwerfen sie z. B. Betten mit Spielfunktionen, wie Traktoren oder Piratenschiffe. Mit einer Spielzeugkiste, die gleichzeitig als Sitzbank dient, kannst Du z. B. Platz sparen. Überlege Dir, welche Funktionen die Möbel im Zimmer Deines Kindes erfüllen sollten und suche nach passenden Lösungen.

3. Tipp: Möbel sollten mitwachsen können

Zudem sollten Möbel bestenfalls "mitwachsen", das heißt, dass sie an die Größe des Kindes angepasst werden können. Hilfreich sind hierbei z. B. höhenverstellbare Schreibtische und Stühle. Aber auch ein höhenverstellbares Gitterbett kann von der Geburt an bis ins Kleinkindalter genutzt werden. Durch die Investition in mitwachsende Möbel kannst Du bares Geld sparen.

Beim Kinderzimmer einrichten kommt es auch auf "mitwachsende Möbel" an, die in der Höhe verstellbar sind und so über eine längere Zeit genutzt werden können. © 123RF/Elnur

4. Tipp: Achte auf eine umweltfreundliche Herstellung der Möbel

Besonders im Kinderzimmer ist es wichtig, dass Du Wert auf ökologische und nachhaltige Möbel legst. Entscheide Dich daher vorzugsweise für Möbel, die aus umweltfreundlichen, schadstofffreien Materialien bestehen. In billigen Möbeln sind oft giftige Lacke und Leime enthalten, die sich in der Raumluft ablagern und Allergien auslösen können. Um die Gesundheit Deines Kindes zu schützen, solltest Du daher auf Möbel aus Massivholz setzen, deren Oberflächen ausschließlich mit natürlichen Ölen und Wachsen behandelt wurden.

Kleine Kinderzimmer einrichten

Möchtest Du ein kleines Kinderzimmer einrichten, so solltest Du Dir zuerst einen Plan machen, wie Du den Raum am besten ausnutzt. Dies gilt vor allem auch dann, wenn sich zwei oder drei Kinder das Kinderzimmer teilen.

1. Tipp: Stauraum schaffen

Ein Hochbett ist immer eine gute Idee, um Platz zu sparen. Darunter kannst Du einen Schreibtisch oder ein weiteres Bett stellen. Betten mit Bettkästen schaffen ebenfalls Stauraum. Es gibt auch "Schrank-Betten", die Du einfach hochklappen kannst. Auch in Wandregalen können viele Dinge geordnet untergebracht werden.

2. Tipp: Helle Farben

Damit Du ein kleines Kinderzimmer größer wirken lassen kannst, solltest Du auf helle Farben setzen. Entscheide Dich also für Möbel in Weiß oder in hellen Holzfarben. Auch bei der Wandfarbe sind helle Töne vorteilhaft. Dabei muss es nicht immer unbedingt Weiß sein, auch helle, cremige Erdtöne und zarte Pastelltöne lassen den Raum freundlicher erscheinen.

3. Tipp: Alte Dinge ausmisten

Trenne Dich von Spielzeug, mit dem Dein Kind gar nicht mehr spielt. Auch alte Kleider solltest Du aussortieren, entsorgen oder als Second-Hand-Ware verkaufen. So schaffst Du im Kinderzimmer Platz und es ist nicht zu vollgestellt.

Mit einem Etagenbett sparst Du jede Menge Platz. Zudem bieten Regal an der Wand extra Stauraum. © 123rf/olesiabilkei

Jungenzimmer und Mädchenzimmer optisch aufwerten

Dein Kind hätte gern ein typisches Mädchenzimmer oder ein typisches Jungenzimmer? Manchmal äußern Kinder auch von selbst den Wunsch nach einer bestimmten Wandfarbe oder bestimmten Dingen, die sie sich für ihr Zimmer wünschen. Als Elternteil ist es wichtig, dass Du die Wünsche Deines Kindes anhörst und ihm zeigst, dass Du es ernst nimmst, auch wenn es nicht immer möglich ist, diese nach den Vorstellungen des Kindes umzusetzen. Manchmal lassen sich auch andere Lösungen finden, die Dein Kind zufriedenstellen können.

1. Idee: Wandfarbe nach der Lieblingsfarbe

Streiche die Wand in der Lieblingsfarbe Deines Sohnes oder Deiner Tochter. Typisch für ein Jungenzimmer ist oft ein Blauton, viele Jungen mögen aber auch Grün und andere Orange. Mädchen mögen oft Rosa, andere vielleicht eher Lila oder Türkis. Wichtig ist, dass der Farbton nicht zu grell ist. Entscheide Dich also besser für eine gedeckte Farbe. Streiche damit nicht alle Wände, sondern setze nur eine Wand farblich in Szene, damit der Raum nicht optisch drückt.

2. Idee: Wandsticker oder gemusterte Tapete

Mit Wandstickern oder einer gemusterten Tapete kannst Du den Raum dekorieren und eine gewisse Atmosphäre schaffen. Je nachdem, wofür sich Dein Kind begeistert, können das zum Beispiel Motive von Disney-Prinzessinnen, Dschungeltieren oder Astronauten sein. Allerdings gilt auch hier: Weniger ist mehr. Eine tapezierte Wand bzw. eine Wand mit Wandstickern ist völlig ausreichend. Du kannst die Wand auch nur bis zur Hälfte tapezieren oder eine Bordüre durch den Raum ziehen. Je nachdem, ob Du die Bordüre vertikal durch die Wandmitte oder ganz oben unterhalb der Decke anbringst, erzielst Du verschiedene Raumwirkungen.

Wer seiner Tochter ein Prinzessinnen-Kinderzimmer einrichten möchte, der setzt beim Farbton auf Rosa. Wenn sie später eine andere Wandfarbe vorzieht, kannst Du das Zimmer neu streichen und damit eine komplett neue Linie ziehen. © 123RF/bialasiewicz

3. Idee: Richte eine Spielecke ein

In einem Kinderzimmer darf eine Spielecke natürlich nicht fehlen. Je nachdem, womit Deine Tochter oder Dein Sohn am liebsten spielt, solltest Du dieses Thema dabei beachten. Wenn Dein Kind zum Beispiel gerne bastelt, dann solltest Du eine extra Kommode für Bastelutensilien bereitstellen. Oder Dein Kind liebt es, mit Puppen zu spielen, dann solltest Du den Puppen auch einen Platz in der Spielecke bereitstellen.



Kinderzimmer einrichten: Alles unter einem Motto

Wenn Dein Kind sich für ein bestimmtes Motto begeistert, dann kannst Du den Stil des Kinderzimmers auch genau darauf abstimmen. Dafür musst Du nicht gleich den Raum neu streichen, ein paar kleine Dekoartikel genügen schon, um die Stimmung im Raum in eine gewisse Richtung zu lenken. Passende Bettwäsche: Ob Fußball, Dschungel-Feeling, Prinzessinnentraum oder Piratennest - mit der passenden Bettwäsche kannst Du ein bestimmtes Motto verdeutlichen. Vorhänge: Auch gemusterte Vorhänge können ein Motto unterstreichen. Achte hier darauf, dass der Farbton der Vorhänge sich harmonisch in den Raum einfügt oder einen guten Kontrast bildet. Lampen: Mit dem richtigen Licht schaffst Du eine gemütliche Atmosphäre zum Wohlfühlen. Besonders angesagt bei Kindern sind Nachtlampen mit Deckenprojektoren und Musik. So zauberst Du per Knopfdruck einen Sternenhimmel oder die Lieblingshelden Deines Kindes an die Wand.

Beim Kinderzimmer einrichten kannst Du auch alles unter ein Motto setzen. Mit der passenden Deko erzeugst Du die entsprechende Atmosphäre dazu. © 123RF/yarruta

Fazit: Mit der richtigen Planung gelingt Dir das Kinderzimmer einrichten ganz leicht!