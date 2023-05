Farbenfrohe Knete selber machen - mit diesem einfachen Rezept

Ganz einfach kannst Du Knete selber machen und so für großen Knetspaß sorgen. Denn bunte Knete fasziniert und regt die Fantasie an. Mit diesem einfachen Rezept für ungiftige Knete aus Salzteig können Kids kreativ werden.

Sie ist weich, bunt und regt die Kreativität an: Knete ist für Kinder, aber auch für manchen Erwachsenen faszinierend.

Um die Masse herzustellen, benötigt man eine Schüssel. Am besten eignet sich eine aus Porzellan oder Metall, da diese Materialien farbresistent sind. Nimm am besten Einmalhandschuhe, um die Farben in den Teig einzukneten, andernfalls sehen die Hände am Ende ziemlich bunt aus.

Schritt #1: Streue Mehl und Salz zusammen in die Schüssel und gib dann Zitronensäure und anschließend das pflanzliche Öl hinzu. Verrühre es kurz mit dem Löffel.

In nur vier Schritten kannst Du eigene Knete herstellen:

Um selbstgemachte Knete einzufärben, verwendest Du am besten Lebensmittelfarben aus Tuben. Da Du die Einmalhandschuhe bereits angezogen hast, teile den Teig in etwa sechs gleich große Stücke. In die Mitte machst Du mit dem Finger ein Loch.

In jedes Loch kannst Du die Lebensmittelfarbe hineintropfen. Am besten beginnst Du mit der hellsten Farbe wie Gelb. Knete jedes Stück Teig so lange, bis sich die Farbe gut vermischt hat.

Ist die Masse noch nicht farbintensiv genug, füge noch etwas Lebensmittelfarbe hinzu. Knete das Stück, bis Du mit der Farbgebung zufrieden bist.