Kreative Geldgeschenke für jeden Anlass basteln

Gut zu wissen: Ein leicht beschädigter Geldschein kann meist problemlos noch als Zahlungsmittel verwendet werden. Handelt es sich um größere Beschädigungen, z. B. wenn der Geldschein komplett zerrissen oder geklebt ist, sollte man sich an seine Bank wenden. In der Regel werden die Scheine dann ersetzt. Voraussetzung ist in jedem Fall, dass man mehr als die Hälfte des Geldscheins vorliegen hat.