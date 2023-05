Kreative Ideen als Abschiedsgeschenk für Kita und Erzieher

Ein Abschiedsgeschenk für die Kita soll in allererster Linie Dankbarkeit und Wertschätzung ausdrücken und stellt für die Erzieherinnen und Erzieher sowie die Einrichtung meist einen rein emotionalen Wert dar.

Meist fällt sowohl Erziehern als auch Kindern der Abschied nach vielen Jahren der Betreuung schwer. © 123RF/peopleimages12

Im Grunde spricht nichts dagegen, der Erzieherin bzw. dem Erzieher seines Kindes zwischendurch zu Weihnachten, Ostern oder einem Jubiläum mal eine kleine Aufmerksamkeit als Dankeschön zu geben. Schließlich sind diese Menschen meist über mehrere Jahre hinweg wichtige Wegbegleiter und Bezugspersonen für die Kleinen.

Spätestens jedoch wenn das Kind die Einrichtung verlässt, weil es beispielsweise in die Schule kommt oder aber ein Umzug ansteht bzw. die Erzieherin selbst in Rente geht, bietet es sich an, über ein Abschiedsgeschenk für die Kita nachzudenken.

Welche Möglichkeiten man hat, der Kita "Dankeschön" zu sagen und worauf geachtet werden sollte, verrät dieser Beitrag.

