Seifenblasen selber machen: 3 kinderleichte Rezepte

Sie sind rund, schimmern fantastisch in Regenbogenfarben und zerplatzen schnell - Seifenblasen. Selber machen kann man sich die Mischung für die leichten schwebenden Kugeln mit nur wenigen Zutaten und ohne großen Aufwand.

Um dies zu gewährleisten, sollte allerdings bei der Auswahl der Produkte deren Umweltfreundlichkeit berücksichtigt werden. So kann man auf Hinweise wie "biologisch abbaubar" oder "basieren z. T. auf erneuerbaren Rohstoffen" achten.

Fertige Seifenblasenlösungen sind zwar schnell gekauft, aber ebenso schnell verbraucht. Da ist es gut zu wissen, welche Zutaten man benötigt, um Seifenblasen selber zu machen und so für ausreichend Nachschub gesorgt ist.

Seifenblasen üben auf viele Kinder eine besondere Faszination aus. Die bunten, schillernden Blasen sind auf jedem Kindergeburtstag eine willkommene Abwechslung und können sogar prima als Partyspiel fungieren. Wer schafft die größte Seifenblase? Wessen Seifenblase hält am längsten oder fliegt am weitesten?

Für die Herstellung bzw. das Anrühren der Seifenblasenmischung wird neben den angegebenen Zutaten ein Topf oder anderes geeignetes Behältnis sowie ein Löffel benötigt. Das fertige Gemisch kann anschließend in saubere, verschließbare Gefäße gefüllt werden.

Zutaten:

250 ml lauwarmes destilliertes Wasser

4 EL Spülmittel

2 bis 4 Tropfen pflanzliches Speiseöl.

Anleitung:

Schütte das destillierte Wasser in einen Topf, gib das Spülmittel dazu und verrühre das Gemisch so lange mit einem Löffel, bis es sich aufgelöst hat. Danach fünf bis zehn Minuten stehen lassen. Zuletzt noch etwas Pflanzenöl hinzufügen. Nun kann die Seifenblasenlösung in ein geeignetes Gefäß geschüttet werden.