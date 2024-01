10 coole Spiele im Winter für draußen - mit und ohne Schnee

Selbst an kalten, trüben Tagen tun frische Luft und ausreichend Bewegung jedem gut. Natürlich dürfen während des Familienausflugs passende Spiele, die auch im Winter draußen für eine gehörige Portion Spaß sorgen, nicht fehlen.

Letztendlich kann ein gemeinsamer Ausflug bzw. Spaziergang an der frischen Luft wahre Wunder wirken und sorgt nicht nur für ausreichend Bewegung, sondern macht selbst den Winter zu einer unvergesslichen Jahreszeit.

Wenn man an typische Aktivitäten oder Spiele im Winter für draußen denkt, fallen einem bestimmt zuerst Rodeln, Skifahren und Schlittschuhlaufen ein. Dabei gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, wie sich der Nachwuchs auch zu Fuß prima beschäftigen lässt.

Lässt der Schnee im Winter auf sich warten, ist es mit der Motivation der Kinder draußen zu spielen meist etwas schwierig. Rieseln hingegen die ersten Schneeflocken vom Himmel, drücken sie sich regelrecht ihre Nasen an der Fensterscheibe platt und haben es oftmals sehr eilig mit dem Hinausgehen.

Wenn der Schnee im Winter fehlt und es draußen einfach nur kalt ist, mangelt es bei vielen Kindern häufig an ausreichend Begeisterung für einen Spaziergang an der frischen Luft. Um die Motivation der Kleinen zu steigern, können sich Eltern coole Spiele für unterwegs überlegen.

Ein Ausflug zu Fuß kann sich gerade im Winter manchmal richtig in die Länge ziehen, wenn es keine Unterhaltung gibt. Eine lustige Abwechslung bietet sich beispielsweise dadurch an, Tiere zu raten. Dabei überlegt sich einer aus der Gruppe ein Tier und ahmt es dann in Pantomime oder durch typische Geräusche nach.

Für etwas größere Kinder kann man den Schwierigkeitsgrad erhöhen, indem nur solche Tiere dargestellt werden dürfen, die der Jahreszeit entsprechen.