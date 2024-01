Tierische Masken aus Papptellern basteln: 3 einfache Anleitungen

Kinder lieben es, sich zu verkleiden und dadurch mal in eine völlig andere Rolle zu schlüpfen. Was darf dabei nicht fehlen? Ganz klar, eine Maske. Aus Papptellern können sie sich z. B. tolle Tiermasken basteln, die sich ganz nach Belieben zum jeweiligen Kostüm gestalten lassen.

Tierkostüme sind gerade bei jüngeren Kindern sehr beliebte Verkleidungen zur Faschingszeit, schließlich haben sie dadurch die Möglichkeit in die Rolle ihres Lieblingstieres zu schlüpfen. So können sie brüllen wie ein Löwe, trällern wie ein Vogel oder hoppeln wie ein Hase.

Aus Papptellern lassen sich tolle tierische Masken basteln. Hase, Bär, Vogel, Löwe, Fuchs, Dino, Hund, Katze, Einhorn & Co. - mit ein bisschen Fantasie lässt sich für jedes Tier eine ganz individuelle Maske basteln.

Mit entsprechenden Anpassungen wie beispielsweise in der Farbgebung, der Größe der Ohren und der Augenform eignet sich die Löwen-Maske auch gut als Vorlage für andere Tiere wie Panda, Affe, Bär, Fuchs, Maus oder Hase.

3. Schritt: Nun können die Ohren seitlich an den hinteren, oberen Tellerrand geklebt werden. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die gewölbte Seite des Tellers nach außen zeigt. Gut trocknen lassen. Alternativ kann man die Zuschnitte auch mit einem Heftgerät befestigen.

Tipp: Wenn man die Wölbungen des Tellerrandes für Ohren und Nase mit nutzt, macht das optisch noch etwas her.

4. Schritt: Anschließend wird die Maske von außen (bzw. vorn) komplett mit gelber bzw. hell-oranger Farbe angemalt. Der Ausschnitt für die Nase benötigt dagegen einen bräunlichen Anstrich und kann, wenn alles richtig abgetrocknet ist, mittig an die untere Seite der Maske geklebt werden. Die Nase sollte dabei etwas überstehen.

Um den richtigen Augenabstand zu erhalten, spreizt man einfach den Zeigefinger und den Mittelfinger so weit wie möglich auseinander, legt diese auf die Maske und markiert die Punkte.

Für alle Märchenfans ist die Einhorn-Maske perfekt. © TAG24/cb

1. Schritt: Der Pappteller wird in der Mitte halbiert und mit einer Schere zerteilt. Am unteren Rand einer Tellerhälfte wird mit dem Bleistift eine wellenförmige Linie gezogen, die jeweils von beiden äußeren Seiten zur Mitte hin leicht nach unten geschwungen ist, wodurch die typische Maskenform entsteht. An der Markierung ordentlich mit der Schere entlang schneiden.

Tipp: Um die Einhorn-Maske mehr wie einen länglichen Pferdekopf wirken zu lassen, kann an den Seiten etwa ein Zentimeter weggeschnitten werden.

2. Schritt: Auf der anderen Tellerhälfte werden mit dem Bleistift jeweils zwei ovalförmige Zuschnitte mit den Maßen sieben mal drei Zentimeter und zwei weitere, etwas kleinere in der Größe von etwa sechs mal zweieinhalb Zentimeter für die Ohren aufgezeichnet und ausgeschnitten.

3. Schritt: Die kleineren Ausschnitte können nun mit einem rosafarbenen Filz- oder Buntstift ausgemalt werden. Danach werden sie mittig auf die beiden großen Ausschnitte geklebt, die wiederum seitlich auf der Rückseite des oberen Tellerrandes mit etwas Leim oder Klebeband befestigt werden.