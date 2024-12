Weihnachten mit Kindern: Ideen für entspannte Feiertage

Erlebe entspannte Weihnachten mit Kindern: Ideen für Heiligabend, von Spielen, Basteln, Spaziergängen bis zu Filmen. Genieße stressfreie und fröhliche Festtage!

Von Aline Neißner

"Vorfreude, schönste Freude, Freude im Advent" heißt es in einem bekanntem Weihnachtslied. Neben dieser Vorfreude kommt zur Adventszeit für Kinder aber noch große Ungeduld dazu. Praktische Tipps für ein stressfreies Weihnachten mit Kindern sind in diesem Beitrag zusammengefasst.

Damit der Heiligabend mit Kindern stressfrei bleibt, ist gute Planung entscheidend. © 123f/peopleimages12 Weihnachten mit Kindern ist eine besondere Zeit voller Magie und Freude. Der Glaube an den Weihnachtsmann, das Christkind und Engel verleiht dem Fest einen besonderen Zauber, besonders an Heiligabend mit Kindern. Doch die lange Wartezeit bis zur Bescherung kann zur Herausforderung werden. Mit den richtigen Ideen und Tipps lassen sich entspannte Weihnachten mit Kindern gestalten, ohne Stress oder Quengelei.

1. Entspannte Weihnachten mit Kindern dank Tagesstruktur

In der Weihnachtszeit ist ein strukturierter Tagesablauf nicht immer möglich. Einkäufe müssen erledigt, Geschenke verpackt, der Weihnachtsmarkt besucht und das Festtagsessen vorbereitet werden. Zudem stehen oft mehrere Verwandtschaftsbesuche auf der Tagesordnung. Nicht zuletzt können die vielen Geschenke so manches Kind leicht überfordern. Daher kann es durchaus hilfreich sein, auch zu Weihnachten die Tage für die Kinder möglichst routiniert ablaufen zu lassen. Zum einen vermittelt es ihnen ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit, zum anderen dient es ihnen zur besseren Orientierung im Alltag. Beispielsweise können der Mittagsschlaf oder auch die abendlichen Zubettgeh-Rituale beibehalten werden. Denn ausgeruhte Kinder sind weniger schnell gereizt und neue Eindrücke können im Schlaf besser verarbeitet werden.

Mit einer guten Essensvorbereitung hat man an den Weihnachtsfeiertagen weniger Stress. © 123rf/polinalebed

An den Weihnachtstagen wird viel geschlemmt, doch die Zubereitung kann aufwändig und zeitintensiv sein. Wer möchte schon Heiligabend und die Feiertage überwiegend in der Küche verbringen?

Altbewährte Gerichte statt Experimente

Für eine entspannte Zeit mit der Familie ist es sinnvoll, auf altbewährte Gerichte zu setzen, statt neue oder exotische Speisen auszuprobieren. Kindern ist es oft egal, was auf den Tisch kommt – für sie stehen die Geschenke im Vordergrund.

Essen planen und vorbereiten

Um Stress zu vermeiden, können viele Gerichte bereits am Vortag vorbereitet werden. So bleibt mehr Zeit für gemeinsame Momente und entspannte Weihnachten mit Kindern. Plane das Essen im Voraus, damit alles reibungslos verläuft und Du die Feiertage mit Deinen Kindern in vollen Zügen genießen kannst. Für weitere Inspirationen und einfache Rezepte schaue Dir folgenden Beitrag über Einfache Ideen für ein festliches Weihnachtsessen für Kinder & die ganze Familie an, um stressfrei und genussvoll durch die Feiertage zu kommen. Du brauchst weitere Inspirationen für Dein Weihnachtsessen? Schau doch in unseren Ratgeber: Leckere Rezepte zur Weihnachtszeit!

3. Spielen und Basteln an Weihnachten mit Kindern

Oftmals kommt an Weihnachten ein Großteil der Verwandtschaft zusammen und nimmt sich Zeit füreinander. Eine prima Möglichkeit, die Wartezeit bis zur Bescherung für die Kinder zu verkürzen, ist gemeinsames Spielen oder Basteln. Im stressigen Alltag kommen solche Beschäftigungen oft zu kurz, warum sie also nicht jetzt ausgiebig zelebrieren?

Besonders schön: Du kannst Dein eigenes Memory ganz einfach selber machen. Hier findest Du fünf kreative Ideen, von klassisch über nachhaltig bis hin zu außergewöhnlich. Neben tollen Gesellschaftsspielen können auch weihnachtliche Basteleien für die nötige Unterhaltung und Abwechslung sowie ausreichend Zeitvertreib sorgen.

Weihnachtlich dekorierte Schaufenster lassen Kinderaugen strahlen. © 123RF/inkdrop

4. Frische Luft und Bewegung

Auch wenn es draußen bitterkalt ist, kann sich ein ausgiebiger Spaziergang mit der ganzen Familie durchaus als sinnvoll erweisen. Schön warm eingepackt lässt es sich prima durch die (verschneiten) Straßen laufen und in die weihnachtlich dekorierten Fenster von Wohnungen und Geschäften schauen. Mit großen, staunenden Augen können Kinder und Erwachsene sich dazu auch kleine Geschichten ausdenken, was wohl gerade hinter den verschlossenen Türen zauberhaftes passiert. Ein positiver Nebeneffekt ist, dass die Kleinen ausreichend Bewegung an der frischen Luft bekommen und sich ordentlich austoben können. Alternativ lohnt sich vielleicht auch der Besuch eines Kindergottesdienstes, bei dem auf kindliche Art und Weise das Krippenspiel bzw. die Geburt Jesus dargestellt wird. Die festliche Stimmung kann sowohl klein als auch groß fesseln und zu einer bleibenden Erinnerung für die ganze Familie werden.

5. Weihnachtsbaum gemeinsam schmücken

Mit dem Weihnachtsbaum handhabt es jede Familie anders. Bei den einen wird der Baum jedes Jahr frisch geholt und erst kurz vor oder direkt an Heiligabend geschmückt. Andere stellen ihre künstliche Variante bereits zu Beginn der Adventszeit auf, um sich noch länger daran zu erfreuen. Ganz gleich welchem Brauch man selber folgt, auch vielen Kindern macht das Schmücken des Weihnachtsbaumes jede Menge Spaß. Warum sie also nicht mit einbeziehen? Wie strahlen erst die Kinderaugen, wenn sie selbstgebastelte Anhänger anbringen können?

Mit etwas Unterstützung können selbst kleine Kinder beim Weihnachtsbaum-Schmücken helfen. © 123RF/photolucky

6. Musizieren zu Weihnachten mit Kindern

Nicht nur gemeinsames Spielen kann für ausreichend Unterhaltung sorgen, sondern auch das Musizieren und Singen miteinander. Dabei ist es gar nicht wichtig, dass jeder Ton sitzt oder die Texte korrekt sind. Hauptsache ist, dass Kinder und ihre Eltern oder Großeltern Spaß zusammen haben. Die Zeit vergeht dabei ganz nebenbei wie im Flug. Wer ausreichend Geduld besitzt kann an Weihnachten mit Kindern auch ein kleines Programm einstudieren, welches anschließend vor der Bescherung vorgetragen wird. Dafür eignen sich nicht nur Gesangseinlagen, sondern auch kurze Gedichte. Lieder können zudem mit einem Instrument begleitet werden.

7. Weihnachtsfilme schauen

Wann wenn nicht jetzt ist es an der Zeit gemeinsam Märchen oder Weihnachtsfilme zu schauen? Zusammengekuschelt auf der Couch bei gedämpften Licht lässt es sich wunderbar eintauchen in eine Welt jenseits der Realität. Klassiker wie "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", "Der Grinch" oder "Santa Clause" lassen sich prima in den Weihnachtsnachmittag vor der Bescherung integrieren und bieten eine willkommene Alternative zum gemeinsamen Spielen, Basteln und Singen. Zudem lässt es alle noch einmal durchatmen und herunterkommen.

Zauberhafte Geschichten lassen die Fantasie von groß und klein beflügeln. © 123RF/snedorez

8. Weihnachtsgeschichten erzählen

Zu Weihnachten wird traditionell die Geburt von Jesus gefeiert. Das ist doch für Eltern ein geeigneter Anlass, selbst in Erinnerungen zu schwelgen und den eigenen Kindern von deren Geburt zu erzählen. Nebenbei können Fotoalben hervorgeholt werden, um sie gemeinsam anzuschauen und die jeweiligen Ereignisse dazu zu erzählen. Natürlich kann die Zeit auch genutzt werden, um Geschichten vorzulesen. Ob es dabei um die klassische Weihnachtsgeschichte geht oder es sich um eine moderne Erzählung über den Zauber der Weihnacht handelt, bleibt jedem selbst überlassen.

Genauso wie der eigene Geburtstag ist auch Weihnachten etwas Besonderes, schließlich gibt es beide Ereignisse jedes Jahr nur ein Mal. Und so wie man sich an seinem persönlichen Ehrentag schick macht, kann man es auch an den besinnlichen Feiertagen handhaben. Schließlich wird bestimmt das eine oder andere Foto geschossen oder Video gedreht, worauf sich jeder von seiner besten Seite präsentieren möchte. Es muss ja für Mädchen nicht gleich ein Ballkleid oder für Jungen ein Anzug sein. Trotzdem darf die Kleidung der Kinder dem Anlass entsprechend ruhig etwas festlicher ausfallen. Damit sich die lieben Kleinen dennoch möglichst wohlfühlen, können sie in die Kleiderwahl gern mit einbezogen werden.

Das lange Warten hat ein Ende - endlich ist Bescherung! © 123Rf/choreograph

10. Geschenke auspacken: Der Höhepunkt an Weihnachten mit Kindern

Endlich ist es so weit, der Weihnachtsmann oder das Christkind war da und hat jede Menge Geschenke gebracht. Besonders jüngere Kinder können es nun vor Ungeduld kaum noch aushalten und möchten die Päckchen am liebsten sofort aufreißen. Gerade wenn mehrere Kinder dabei sind, kann man hier leicht den Überblick verlieren. Damit das Auspacken der Geschenke nicht ausartet, kann man diese beispielsweise auch nacheinander öffnen. Beginnen darf dabei das jüngste Familienmitglied. So hat man als Elternteil gleich die Möglichkeit, die erwartungsvollen Blicke und die anschließende Freude über das langersehnte Spielzeug, Kuscheltier oder Buch mit seinem Nachwuchs zu teilen. Tipp: Für einen gelungenen Einstieg vor dem Öffnen des ersten Geschenkes kann jedes Kind und jeder Erwachsene ein weihnachtliches Gedicht oder Lied vortragen.

Häufig gestellte Fragen: Weihnachten mit Kindern

Wie gestalte ich den Tagesablauf für entspannte Weihnachten mit Kindern? Ein strukturierter Tagesablauf ist der Schlüssel für entspannte Weihnachten mit Kindern. Regelmäßige Rituale wie der Mittagsschlaf oder das abendliche Zubettgehen sollten auch an Heiligabend mit Kindern beibehalten werden. Dies gibt den Kleinen Sicherheit und sorgt dafür, dass sie nicht überreizt sind. Was kann man mit Kindern an Weihnachten machen? Für entspannte Weihnachten mit Kindern sind kreative Beschäftigungen ideal. Spielen, Basteln, Musizieren oder das Anschauen von Weihnachtsfilmen sind tolle Ideen, um die Zeit bis zur Bescherung sinnvoll zu überbrücken. Diese Aktivitäten fördern nicht nur den Zusammenhalt, sondern lassen die Stunden wie im Flug vergehen. Wie kann ich mein Kind aktiv in die Weihnachtsvorbereitungen einbeziehen? Kinder lieben es, Teil der Festtagsvorbereitungen zu sein. Beim Schmücken des Weihnachtsbaums oder beim Backen von Plätzchen können sie ihre Kreativität entfalten und das Weihnachtsfest aktiv mitgestalten. Solche weihnachtlichen Ideen stärken die Vorfreude und schaffen wertvolle Erinnerungen. Welche Möglichkeiten gibt es für einen entspannten Heiligabend mit Kindern? Ein Spaziergang an Heiligabend mit Kindern bietet Bewegung und frische Luft und hilft dabei, die Wartezeit bis zur Bescherung entspannt zu überbrücken. Alternativ können auch Geschichten erzählt oder gemeinsam Weihnachtslieder gesungen werden. Diese ruhigen Momente sorgen für eine besinnliche und harmonische Atmosphäre.