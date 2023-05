3 bunte Traumfänger mit Kindern basteln - Anleitung inklusive

Traumfänger sehen wunderschön aus und sollen dem Glauben nach nur die guten Träume durchlassen. Wer Traumfänger mit Kindern basteln will, findet in diesem Beitrag drei Ideen zum Nachbasteln.

Die folgenden drei Bastelanleitungen für Traumfänger kannst Du ganz leicht mit Kindern nachmachen. Sie können für schöne Träume sorgen und bringen Abwechslung ins Kinderzimmer. Sie können auch an befreundete Kinder oder Familienangehörige verschenkt werden.

Sie können individuell gestaltet werden. Vor allem die typischen "In-den-Taschen-Fundsachen" von Kindern eignen sich hierfür: Zweige, Zapfen oder Federn können an den selbstgebastelten Traumfänger gehängt werden.

Berechne einen gleichmäßigen Abstand zwischen den Löchern: Rechne dazu den Umfang des inneren Kreises geteilt durch 20. Mit einem Lineal kannst Du die Abstände in etwa abmessen und die Löcher mit dem Bleistift vorzeichnen.

1. Schritt: Ziehe mithilfe eines Zirkels oder eines kleineren Tellers oder einer Schale einen Kreis in der Mitte des Papptellers. Dieser wird nun ausgeschnitten; dabei können die Erwachsenen den Kindern helfen.

6. Schritt: Dieser Schritt wird so lange wiederholt, bis der Faden in jedem Loch einmal von unten und einmal von oben durchgeführt wurde.

5. Schritt: Anschließend werden die Löcher abgezählt. In das sechstnächste Loch wird der Wollfaden durchgezogen und durch das Loch daneben wieder nach vorne gefädelt. Erneut werden sechs Löcher abgezählt und der Faden wird erneut durchgezogen.

4. Schritt: In das Nachbarloch wird der Faden nach vorne durchgezogen.

An jedem Faden wird mindestens eine Perle aufgezogen. Wer will, kann auch mehr auffädeln.

und hinten am Pappteller mit Klebestreifen geklebt.

8. Schritt: Damit der Federschmuck am Traumfänger für Kinder hält, werden fünf Wollfäden in diesen Längen abgeschnitten:

So leicht kann man einen tollen Traumfänger basteln. Kinder werden begeistert sein!

9. Schritt: Jeder Federkiel wird an die Enden der Fäden festgeknotet. Die überstehenden Fäden können abgeschnitten werden. Fertig ist der Traumfänger für Kinder!

4. Schritt: Es werden fünf Fäden des Garns in diesen Längen sowie die Dekoration benötigt:

3. Schritt: Nun wird ein zehn Zentimeter langes Garn an das kleine Kuscheltier genäht und drei Perlen werden über das angenähte Garn gezogen. Das Garnende wird wiederum an den Ring geknotet.

2. Schritt: Dann wird der Anfangsknoten gelöst und mit dem Garnende verknotet. Alternativ können auch beide Fäden mit Klebstoff am Ring fixiert werden.

1. Schritt: Zuerst wird das Garn am Metallring verknotet. Der Ring wird fest und vollständig umwickelt.

Fertig ist der Traumfänger für Kinder und das Kuscheltier in der Mitte des Rings ist ein niedlicher Blickfang!

3. Schritt: Schließlich nimmst Du je einen 15 Zentimeter langen Faden und fädelst diesen zuerst durch eine Perle und befestigst den Faden mithilfe des Zierklebebands am Zweig. Die Fäden werden ebenfalls an dem Ring befestigt.

2. Schritt: Daneben werden jeweils die 20 Zentimeter langen Fäden befestigt. Dazu nimmst Du für einen Faden drei Perlen und bindest die Federn ans Ende. Anschließend können die Fäden ebenfalls an den Ring geknotet werden.

1. Schritt: Zuerst nimmst Du den zehn Zentimeter langen Faden. Darauf fädelst Du drei Perlen und klebst den Faden mithilfe des Deko-Klebebands an einen der Zweige. Das andere Garnende wird mittig, unterhalb des Kuscheltiers, festgeknotet.

Dieser Traumfänger besteht aus zwei Ringen: einem großen mit einem kleinen darin. Das Netz wird im kleinen Ring gespannt und in der Mitte eine größere Perle eingefädelt.

Schritt für Schritt entsteht ein schöner Traumfänger. In der Mitte wird eine größere Perle eingefädelt, die für die Kinder ein Glücksbringer sein kann.

2. Schritt: Im kleinen Ring wird nun ein Netz mit sieben Schlaufen gespannt, wie in Abbildung 1 "Traumfänger basteln für Kinder" zu sehen ist.

1. Schritt: Ein Ring oder beide Ringe werden eng mit Perlgarn umwickelt. Dazu wird ein Anfangsknoten gemacht und sobald der Ring komplett umwickelt wurde, werden die Enden miteinander verknotet oder am Ring mit Kleber fixiert.

Traumfänger basteln - Kinder spannen das Netz im kleinen Ring:

1. Schritt: Für das Netz wird das Garn an einer beliebigen Stelle am kleinen Ring festgeknotet. Etwa fünf Zentimeter des Garns sollten übrig gelassen werden. Das wird später nach der letzten Schlaufe verknüpft (siehe schwarzer Punkt in der Abbildung 1).

2. Schritt: Nun kann das Garnende in eine Nadel gefädelt und die erste Schlaufe gebildet werden: Dazu über den Ring und von hinten nach vorn durch die Schlaufe führen.

3. Schritt: Bilde mit dem Garn sieben Schlaufen im gleichmäßigen Abstand zueinander.

4. Schritt: Nach der letzten Schlaufe wird das Anfangsstück verknotet.

5. Schritt: In der zweiten Reihe wird das Garn über die Mitte der ersten Schlaufe geführt, um erneut eine Schlaufe herzustellen.

6. Schritt: Die Schlaufen werden reihum gebildet, bis die "Glücksperle" in die Mitte passt. Diese wird aufgereiht, die Nadel durch die gegenüberliegende Schlaufe gezogen und wieder zurück durch die Perlenbohrung geführt.

7. Schritt: Nun wird das Garnende verknotet und bei Bedarf mit Klebstoff fixiert.

8. Schritt: Sobald das getrocknet ist, kann der kleine Ring an den großen festgebunden werden.

Der Traumfänger ist fast fertig, es fehlen die Dekorationen für die Ringe, die nachfolgend beschrieben werden.