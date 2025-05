3 blühende Kletterpflanzen für den Balkon: Bunt und wunderschön

Begrünen mit Kletterpflanzen: Der Balkon wird zur grünen Oase. 3 Tipps für geeignete Pflanzen, die jeden Balkon blühend umranken - jetzt auf TAG24.

Von Nele Fischer

Rankende und kletternde Pflanzen können kahle Stellen nicht nur effektiv begrünen und einladender machen, sondern auch als Sicht- oder Sonnenschutz dienen. Praktischerweise sind die folgenden Kletterpflanzen Balkon-geeignet. Weitere Ideen für Balkon und Terrasse sowie passende Balkonpflanzen für verschiedene Ansprüche findest Du in unserem Haus & Garten-Ratgeber.

Für den Balkon eignen sich einige Kletterpflanzen, die Wände oder Geländer bunt umranken. © 123rf/anmbph Auch und gerade kleine Balkone können häufig von etwas Grün profitieren. Eine relativ effektive Begrünung erschafft man mit Kletterpflanzen auf dem Balkon. Dabei muss es nicht immer Efeu sein: Kletterpflanzen gibt es einige. Bei der Auswahl gibt es jedoch einiges zu beachten - allen voran natürlich der Standort: Schattenliebende Pflanzen gedeihen eher weniger auf einem Südbalkon. Auch buschige, stark wuchernde oder schnellwachsende Pflanzen eignen sich nicht für jeden Balkon. Vor der Entscheidung für eine passende Pflanze, gilt es, winterharte von nicht-winterharten sowie ein- und mehrjährige Pflanzen zu unterscheiden. Außerdem spielt natürlich auch die Farbe eine Rolle. Je nach eigenem Geschmack gibt es einige tolle Kletterpflanzen mit verschiedensten Blüten - schließlich möchte man sich auf dem Balkon wohlfühlen. Im Folgenden findest Du drei verschiedene blühende Kletterpflanzen für den Balkon.

3 beliebte Kletterpflanzen - Balkon-geeignet

Ein Balkon ist meistens eng und etwas trist. Blühende Kletterpflanzen sind platzsparend und sorgen für etwas Farbe auf dem Balkon. Im Folgenden präsentieren wir Dir verschiedene Kletterpflanzen für den Blumenkübel auf dem Balkon.

Clematis: Winterharte Kletterpflanze für Balkone

Eine klassische Kletterpflanze ist die Clematis oder Waldrebe. Sie ist relativ pflegeleicht und gedeiht am besten, wenn sie so steht, dass sie nach oben hin ausreichend Sonne bekommt, ihr Fuß aber schattig steht und nicht austrocknet. Aus diesem Grund eignet sie sich auch auf Balkonen hervorragend. Auf diesem können sie in einem Kübel am Spalier wachsen. Haben sie die Gelegenheit, können sie zwei bis sechs Meter hoch wachsen, benötigen dafür jedoch eine Kletterhilfe - idealerweise ein Rankgitter mit Quer- und Längsstreben. Wer nicht so viel Platz hat, kann auch eine Sorte wählen, die nicht zu groß wird, beispielsweise die Sorte Nelly Moser, sowie schwachwüchsige Clematishybride. Ein weiterer Pluspunkt der Clematis ist, dass sie winterhart ist und dadurch mehrere Jahre Deinen Balkon verschönert. Aber nicht nur Du freust Dich über die mehrjährigen Blüten, auch Bienen werden durch sie langfristig noch bis in den Herbst mit Nektar versorgt.

Kletterpflanzen: Balkon winterhart bepflanzen mit der Clematis. © 123RF/dariuszl

Kapuzinerkresse: Kletterpflanze für Balkone mit Schatten, Halbschatten oder Sonne

Ein eigentlich kriechender Bodendecker, der aber mit einer Rankhilfe klettert und sich somit perfekt für den Balkon anbietet, ist Kapuzinerkresse (Tropaeolum). Mithilfe eines Gitters aus engmaschigen Seilen, wie Maschendraht, rankt sich die Kresse in einer Saison bis zu drei Meter hoch und versorgt Deinen Balkon mit kräftigen roten, orangen und gelben Farbklecksen. Von Juni bis zum ersten Frost blüht die Kresse und gibt damit eine ausgesprochen bienenfreundliche Balkonpflanze ab - sofern Du beim Kauf auf ungefüllte Blüten geachtet hast. Aber nicht nur die Bienen können von der Kletterpflanze naschen, auch Du kannst von den würzigen Blüten und Knospen profitieren. Das Tolle an Kapuzinerkresse ist außerdem, dass sie anspruchslos und pflegeleicht ist, und daher sowohl in der Sonne, in halber Sonne sowie im Schatten gedeiht. Am meisten Blüten blühen jedoch an einem sonnigen, windgeschützten Plätzchen. Schatten sowie zu nährstoffreiche Erde sorgen dagegen für etwas weniger Blüten. Hast Du Dir nicht schon eine kleinere Sorte ausgesucht, kannst Du die störenden Triebe einer wuchernden Pflanze ganz einfach trimmen.

Kletterpflanzen: Balkon blühend dekorieren mit leuchtender Kapuzinerkresse. © 123RF/godji10

Prunkwinden: Schnellwachsende Balkon-Kletterpflanze

Eine weitere tolle Kletterpflanze für den Balkon ist die Prunkwinde. Auch diese Balkon-Kletterpflanze ist anspruchslos und relativ robust, überzeugt aber mit ihren tollen Blüten. Die Prunkwinde, übrigens mit dem lateinischen Namen Ipomoea tricolor, bildet von April bis Oktober täglich neue Blüten, die erst rosa-violett und anschließend blau gefärbt sind. Mit ihrem weißen Inneren erreicht die Blüte ihre namensgebende Dreifarbigkeit. An einem sonnigen und geschützten Ort wächst die Pflanze sehr schnell erst an einem stützenden Stab in die Höhe, etwa ein bis zwei Meter, bevor sie sich dann um die Hälfte der Höhe zu den Seiten ausbreitet. Die Prunkwinde eignet sich daher hervorragend als Balkon-Sichtschutz. Dabei ist sie nicht nur praktisch und sieht schön aus, sie ist außerdem sehr insektenfreundlich. Aufgrund ihres tropischen und subtropischen Ursprungs ist sie allerdings frostempfindlich und daher leider nur einjährig.

Geeignete Kletterpflanze für einen Balkon-Sichtschutz: Prunkwinden winden sich erst senkrecht um eine Kletterhilfe und wachsen dann in die Breite. © Unsplash/Gary Fultz

Welche Kletterhilfe für Kletterpflanzen auf dem Balkon?

Kletterhilfen geben Halt, fungieren sichtschützend und können sehr ästhetisch sein. Diese Konstruktionen sind in verschiedenen Formen und aus unterschiedlichem Material erhältlich. Beides ist jeweils abhängig von der entsprechenden Pflanze. So entscheidet das Gewicht der Pflanze, welches Material angebracht ist. Die Materialien unterscheiden sich zudem hinsichtlich der Witterungsbeständigkeit, Wärmeleitfähigkeit und potenziellen Giftstoffen im Material. Folgende, aber nicht ausschließlich diese, Konstruktionen sind erhältlich: Senkrechte Stütze: je nach Größe der Pflanze leichte Stäbe oder an der Wand befestigte Stangen für Schlingpflanzen, z. B. Prunkwinde.

Klettergitter: für Blattstiel-Ranker. Bei den meisten Pflanzen bleibt das Gitter eine Weile sichtbar, bis es komplett bewachsen ist. Es sollte daher ästhetisch auf den Balkon passen.

Spaliere: für sichtschützende Kletterpflanzen. Gar keine Kletterhilfen müssen verwendet werden, wenn es sich um Selbstklimmer und Wurzelkletterer wie Efeu, Kletterhortensien, dreilappigen Wilden Wein handelt. Diese können raue Wände und Risse in Flächen und Fugen allerdings so benutzen, dass sie mit ihren kleinen Wurzeln und Trieben beim Hochhangeln den Putz der Wände angreifen.

Für einen Kletterpflanzen-Balkon muss es nicht immer nur Efeu sein - ist aber auch schön. © Unsplash/Simone Baldo

Kletterpflanzen verschönern jeden Balkon