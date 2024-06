Achtung bei diesen Fehlern: So bringt man seine Clematis wieder zum Blühen

Wann man sich an der Blütenpracht erfreuen kann - ob im Frühling, im Sommer oder sogar zweimal im Jahr -, ist abhängig von der jeweiligen Sorte, denn die unterschiedlichen Arten haben verschiedene Blütezeiten.

Ob im Kübel oder Beet, an Spalieren, Zäunen oder kahlen Trennwänden - eine Clematis ist ein praktischer Blickfänger.

Ideal ist daher ein sonniger bis halbschattiger Platz mit schattenwerfenden Stauden, an dem die Pflanze mindestens sechs Stunden täglich der Sonne ausgesetzt ist.

Am besten steht die Waldrebe mit den Füßen zwar im Schatten, mit dem Kopf jedoch in der Sonne.

An einem ungeeigneten Standort sind die Clematis blühfaul - beispielsweise an einem zu dunklen Platz.

Waldreben benötigen viel Wasser zum Wachsen und Gedeihen. Gerade in Trockenphasen kann es schnell zu Trockenstress kommen, sodass die Pflanzen keine Blüten bilden können. In dieser Zeit kann es nötig sein, die Pflanze sogar zweimal am Tag zu gießen.

Achtung! Zu Staunässe darf es nicht kommen. Bekommt die Clematis zu viel Wasser, fault sie und blüht ebenfalls nicht.