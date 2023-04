Kräuter-Balkon: 8 Kräuter- & Anbautipps für den Balkon

Der Kräuter-Balkon ist ein schönes Projekt, von dem Ihr den gesamten Sommer zehren könnt. Alles, was Ihr dafür wissen müsst, ist in diesem Artikel zusammengefasst.

Wer kennt es nicht? Das frische Basilikum aus dem Supermarkt ist kaum zu Hause angekommen und schon beginnt das Rennen gegen die Zeit. In wenigen Tagen geht er ein und ist dabei kaum aufzuhalten.

Das Tolle an Kräutern ist, dass sie eben nicht nur den Balkon grüner und schöner werden lassen, sondern dass sie sich auch beim Kochen vielseitig einsetzen lassen. Unter den folgenden acht Kräutern sind Hinweise zur Wässerung und zur Sonnenverträglichkeit zu finden.

Grundsätzlich gehört sie zu den etwas empfindlicheren Kräutern, denn auch zu viel Wasser verzeiht sie nicht. Hier gilt: Ist die Erde an der Oberfläche trocken, kann vorsichtig gegossen werden - weniger ist für die Petersilie mehr.

Im Halbschatten eines Ost- oder West-Balkons fühlt sich die Petersilie am wohlsten. Zu viel Sonne verträgt sie nicht gut und lässt in Folge ihre Blätter schnell gelb werden.

Auch wenn das Basilikum ausgesät wird, ist es unkompliziert und wächst schnell. Eingebettet in ein großes Gefäß mit frischer Kräutererde hält es das Basilikum in vollem Sonnenlicht aus. Wichtig ist aber, dass die Erde immer feucht ist.

Das bereits groß gewachsene Basilikum aus dem Supermarkt hält sich auf dem eigenen Balkon den ganzen Sommer, wenn man ihm etwas mehr Platz bietet. Dazu einfach das Basilikum aus dem Topf nehmen und vorsichtig in zwei bis vier Teile teilen, je nachdem, wie dicht es gewachsen ist.

Ob in selbst gemachter Tomatensoße oder auf einem Teller Tomate-Mozzarella drapiert - Basilikum ist geschmacksintensiv und macht immer etwas her.

Er schmeckt nicht nur lecker, er bringt auch einige Eigenschaften mit, die unser Wohlbefinden verbessern können. Thymian soll beispielsweise bei einem Husten antibakteriell und schleimlösend wirken oder regt die Verdauung an.

Thymian ist ein ziemlich pflegeleichtes Kraut. Trocken und sonnig sollte er am besten auf einem Südbalkon platziert werden. Staunässe kann durch eine Drainage im Blumentopf vorgebeugt werden, denn die verträgt er nicht.

Oregano kann problemlos an sehr sonnigen Plätzen stehen, aber auch im Halbschatten kommt er gut aus. Damit kann er eigentlich überall stehen und ist für den Ost-, Süd- und Westbalkon geeignet.

Für die Minze eignet sich ein halbschattiger Ort auf dem Balkon. Wenn sie dazu noch ausreichend mit Wasser versorgt wird, breitet sie sich schnell aus. Sogar so schnell und dominant, dass sie andere Pflanzen verdrängt und deshalb einen großen Blumentopf für sich alleine haben sollte.

Mit auf den Sonnenbalkon kann der Salbei. Er hält es in voller Sonne aus, kommt sogar streckenweise ohne Wasser aus und mag es generell etwas trockener.

In dieser Zeit mögen die Samen reichlich Wasser und Sonnenlicht. Für die Anzucht sowie für die Balkon-Kübel ist Kräutererde empfehlenswert.

Schritt 4: Zeigt sich das berühmte Blattpaar der Keimlinge, kann die Haube weggelassen werden. Sollten einige Keimlinge zu dicht beieinander stehen, können diese nun aufgeteilt oder in einen größeren Topf eingesetzt werden. Je nach Monat und Wetterlage können sie ihren Platz auf dem Balkon einnehmen oder erst mal auf der Fensterbank weiterwachsen.

Schritt 1: Samen nach Anleitung auf der Verpackung in die Kräutererde einsetzen.

Rosmarin, Thymian, Salbei und Oregano werden auch als Halbsträucher bezeichnet und wachsen grundsätzlich etwas langsamer, sind dafür aber auch robuster. Die Samen sollten schon Anfang des Jahres - also Januar, Februar oder spätestens Anfang März - gesät werden.

Viele Kräuter halten sich ohne Schwierigkeiten auch am Küchenfenster oder an anderen hellen und geschützten Orten. Allerdings ist für einjährige Kräuter nach dem Herbst ohnehin Schluss. Mehrjährige Kräuter können reingeholt werden und halten es beispielsweise in Garagen, Treppenhäusern oder Wintergärten gut aus, wenn das Wetter draußen zu ungemütlich wird.