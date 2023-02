Kräuter vorziehen: So gelingt's auch auf Deiner Fensterbank

Frische Kräuter von der Fensterbank? Im Anschluss findest Du eine einfache Anleitung, wie Du Kräuter vorziehen kannst und was Du auf jeden Fall beachten solltest!

Allerdings sollte man dabei auf qualitativ hochwertige Samen setzen. Denn die Qualität kann man am Ende sogar schmecken!

Kräuter verfeinern jedes Gericht. Besonders lecker schmecken sie frisch aus dem Garten oder von der Fensterbank. Im Prinzip eignet sich jede Fensterbank, um seine eigenen Kräuter zu ziehen. Was genau Du beachten solltest und wie aus den Samen Schritt für Schritt eine kräftige Pflanze wird, zeigen die folgenden Punkte:

Wichtig: Wer Kräuter drinnen aufzieht, der sollte die kleinen Pflänzchen nicht auf einmal nach draußen setzen. Die zarten Keimlinge sind an den geschützten und gleichmäßig warmen Standort innen gewöhnt. Stellt man sie zu voreilig raus, schwächt das ihr Wachstum und einige gehen sogar ein. Um das zu vermeiden, sollte man kräftigere Keimlinge an sonnigen und warmen Tagen für eine gewisse Zeit nach draußen stellen.

Die idealen Nachbarn im Kräutergarten zu finden, ist gar nicht so einfach. Am besten pflanzt man Kräuter mit ähnlichen Standortansprüchen nebeneinander. In einigen Fällen wirken sich die richtigen Nachbarn sogar positiv auf ihr Wachstum aus.

Die Petersilie ist sehr genügsam, sie wächst prima neben Basilikum, Koriander, Schnittlauch und Estragon. Besonders gut wächst das Kraut neben Liebstöckel. Der Thymian steht gut neben mediterranen Kräuter, kann aber auch gut neben Koriander und Estragon wachsen. Das Basilikum kann neben allen Kräuter wachsen, ist aber ein echter Fan von Rosmarin, denn dieser wirkt sich positiv auf sein Wachstum aus.

Was man auf alle Fälle vermeiden sollte, ist das Paaren von: