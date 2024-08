Zum Schutz der Gesundheit: Ambrosia im Garten erkennen und entfernen

Pollenallergiker sehnen sich oft nach dem Ende des Sommers. Lassen die Beschwerden aber auch im Spätsommer noch nicht nach, liegt das häufig an einem bestimmten Übeltäter. So kannst Du Ambrosia erkennen und möglichst früh loswerden.

Ambrosien zählen zu den Pflanzen mit den weltweit stärksten allergieauslösendsten Pollen. Sie sind stärker allergen als alle anderen Pollen in Deutschland kombiniert.

Mit der Ausnahme von insbesondere Mitteldeutschland ist sie bei uns fast bundesweit verteilt. Man findet sie in Gärten und am Straßenrand.

Die Ambrosia, auch Beifußblättriges Traubenkraut, Beifußblättrige Ambrosie ( Ambrosia artemisiifolia ) ist eine Neophyte, also eine nicht heimische, und zudem invasive und sich schnell verbreitende Pflanze.

Das Unkraut sieht harmlos aus und ähnelt einigen einheimischen Unkräutern, weshalb es häufig lange nicht auffällt und nicht beseitigt wird.

Das Beifußblättrige Traubenkraut wird 20 bis 150 Zentimeter hoch. Die Blätter am dicht verzweigten, behaarten und manchmal rötlichen Stängel sind unten gegenständig und nach oben wechselständig angeordnet. Sie sind doppelt fiederschnittig und sowohl auf der Blattober- als auch auf der Unterseite grün.

Die männlichen Blüten sitzen an den Astspitzen und erinnern mit ihrer Form an Ähren. Sie blühen gelb-grün. Die weiblichen Blüten sind dagegen eher kleine Knäuel, die in den Blattachseln wachsen.