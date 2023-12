Ist es gefährlich, nasses Holz zu verbrennen?

Ideal zum Verbrennen ist dagegen eine Holzfeuchte von etwa 15 Prozent, 16 bis 20 Prozent Feuchtigkeit sind ebenfalls in Ordnung und immer noch umweltschonend. Alles darüber wird kritisch.

Anstatt zu heizen, verdampft die Feuchtigkeit, wodurch Wärme verloren geht, weshalb nasses Holz einen niedrigeren Wirkungsgrad hat. Dadurch ist für die gleiche, gewünschte Wirkung mehr Holz notwendig, was teuer werden kann und nicht sehr nachhaltig ist.

Da nasses Holz so schlecht brennt, hat es einen schlechten Heizwert. Das macht es auch nicht sehr energieeffizient, feuchtes Holz zu verbrennen, denn einiges an Holzenergie geht dabei verloren.

Zudem kann mehr Kohlenstoffmonoxid und Kohlenwasserstoff entstehen, das beides in gewissen Mengen giftig ist.

Die schädlichen Stoffe gelangen über die Luft in die Umwelt sowie die Lungen.

Das Kaminfeuer aus feuchtem Brennholz gibt viel und schwarzen Rauch ab. In diesem wird Feinstaub aus Ruß und Teerpartikeln abtransportiert.

Ist offenes Feuer im Garten legal? Was man darf und was nicht

So kann man Regenwasser sammeln: Die besten Tipps zum Auffangen

Handelt es sich um frisch geschlagenes Holz oder hatten die Scheite noch keine Möglichkeit zu trocknen, sollte man das Brennholz trocknen.

Getrocknetes Brennholz, das Regen oder Schnee abbekommen hat, kann meist einfach verbrannt werden, da es in der Regel nicht so schnell tief gehend und durchdringend feucht geworden sein kann.

Einmal trockenes Holz wird also nicht so schnell wieder so feucht wie ein Baum, der jahrelang über das Wachstum Feuchtigkeit gespeichert hat.

Um sicherzugehen, kannst Du dennoch die Holzfeuchte mit einem Messgerät ermitteln.