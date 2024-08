Helfen Hausmittel wirklich bei vergilbter Wäsche oder was kann man tun?

So oder so: Wenn man es mit vergilbter Wäsche zu tun hat, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man zumindest ausprobieren kann.

Wenn eine Vergilbung schon lange besteht und durch mehrere Waschgänge quasi eingewaschen wurde, ist es in der Regel sehr schwierig, diese noch loszuwerden. In einem solchen Fall bleiben Hausmittel meistens wirkungslos.

Eine einfache Antwort auf die Frage, wie man gelbe Flecken entfernen kann, gibt es leider nicht. Denn es kommt z. B. darauf an, wie frisch oder alt solche Verfärbungen sind und was genau sie verursacht hat.

Im Kampf gegen gelbe Flecken kann man sich mit Hausmitteln, Vollwaschmittel und Aufhellern wappnen. Was genau am Ende Abhilfe schafft, muss man ausprobieren. Hat man keine Lust, sich überhaupt mit Vergilbungen herumzuschlagen, sollte man schon ihr Entstehen verhindern.

Generell sollte man für weiße Wäsche ein Vollwaschmittel in Pulverform verwenden. Die darin enthaltenen Tenside, Enzyme und Bleiche können Wäsche am ehesten aufhellen. Das funktioniert bei Waschtemperaturen ab 60 Grad besonders gut. Damit Vergilbungen verschwinden, können übrigens mehrere Waschgänge nötig sein.

Zitronensäure: Verfärbte Textilien in einen Behälter mit warmem Wasser legen und eine Tasse Zitronensäure hineinkippen. Das Ganze etwa eine Stunde einwirken lassen, ehe man es mit klarem Wasser ausspült und anschließend in der Maschine wäscht.

Backpulver/Natron: Ganz einfach ein Päckchen Natron oder Backpulver vor dem Waschgang gemeinsam mit dem Waschmittel in das entsprechende Fach der Waschmaschine oder in die Waschtrommel geben.

Essig: Vergilbte Wäsche einige Stunden in verdünnter Essigessenz oder einem Essig-Wasser-Gemisch (Verhältnis 1:4) einweichen. Einmal kurz ausspülen und dann in der Maschine waschen. Bei einzelnen gelben Flecken kann Essigessenz direkt darauf gegeben werden.

Reicht ein Mittel allein nicht aus, kann man sie kombinieren. Betroffene Textilien weicht man für eine Stunde in warmem Wasser mit einer halben Tasse Natron und einer viertel Tasse Zitronensaft ein. Danach geht's in die Waschmaschine.

Gut zu wissen: Obwohl das Umweltbundesamt in seinen Tests keine signifikanten Effekte von Hausmitteln feststellen konnte, schwören einige auf ihre Wirkung. Am Ende kommt es auf die Hartnäckigkeit gelber Flecken an.

In vielen Haushalten gibt es zu wenig weiße Textilien, um schnell eine ganze Waschmaschine zu füllen. Deswegen liegt als erstes getragene Kleidung oft lange im Wäschekorb. Das gibt Schweißflecken und Co. Zeit, sich in Fasern festzusetzen. Was kann man dagegen tun?

Weiße Textilien zügig nacheinander tragen

Man könnte versuchen, verschiedene Teile seiner weißen Kleidung möglichst zeitnah nacheinander zu tragen, damit man schon bald eine komplette weiße Wäsche waschen kann.

Mögliche Vergilbung früh unterbinden

Hat man etwas Weißes getragen, prüft man es im Anschluss auf mögliche Rückstände, um sie direkt zu behandeln. Hat man viel geschwitzt, lohnt es sich z. B., den Achselbereich auf Verdacht mit Hausmitteln oder einer Handwäsche zu säubern. Auch Einweichen kann sinnvoll sein.



Mit Vollwaschmittel in Pulverform waschen

Will man weiße Wäsche waschen, sollte man zu Vollwaschmittel greifen. Darin enthaltene Bleichmittel helfen dabei, strahlendes Weiß zu erhalten. Nimmt man ein Waschmittel für Buntwäsche, fehlt dieser Effekt.