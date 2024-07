Wäsche richtig waschen? Mit diesen Tipps macht man nichts mehr falsch

Damit nichts kaputtgeht, sollte man Wäsche richtig waschen und vorher gut sortieren. TAG24 liefert die passende Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Von Marcel Nasser

Damit man Kleidung nicht per Hand reinigen muss, gibt es glücklicherweise Waschmaschinen als wunderbare Haushaltshelfer. Aber was genau muss man eigentlich beachten, wenn man Wäsche richtig waschen will? Mehr clevere Tipps für den Haushalt gibt's im Reinigungsratgeber.



Wer Wäsche richtig waschen will, muss klassische Fehler vermeiden. © Fotomontage: 123RF/torwai, 123RF/andreypopov Waschmaschine auf, die komplette Wäsche herein, zumachen und schon kann's losgehen, oder? Ganz so simpel ist es dann leider doch nicht - zumindest, wenn man keine Verfärbungen oder Schäden an Kleidung oder der Maschine riskieren will. Stattdessen sollte man die Wäsche vorab gut sortieren: Was darf überhaupt in die Waschmaschine und welche Kleidungsstücke dürfen zusammen gewaschen werden? Welches Programm wählt man besten für welche Textilien? All diese Fragen sollte man sich stellen, wenn man seine Wäsche richtig waschen will. Reinigungsratgeber Gründlich und regelmäßig: So sollte man seine Trinkflasche reinigen Übrigens sollte man seine Waschmaschine regelmäßig reinigen, um eine gute Basis für effektives Waschen zu schaffen.

Wäsche richtig waschen: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Will man beim Waschen nichts falsch machen, dann kommt es nicht nur auf das richtige Programm an. Schon vor dem eigentlichen Waschen und auch nach dem Gang in die Waschmaschine sollte man einiges bedenken.

1. Knöpfe und Reißverschlüsse schließen

Vor dem Waschen sollte man die komplette Wäsche auf offene Knöpfe oder Reißverschlüsse prüfen und diese dann zumachen. Lässt man sie offen, können sich andere Kleidungsstücke darin verfangen und kaputtgehen.

2. Wäsche richtig sortieren

Vor dem Waschen sollte man Kleidung und Co. auf jeden Fall sortieren. © 123rf/anetlanda

Wer Wäsche richtig waschen will, darf nicht alles wild durcheinander in die Maschine schmeißen. Es kommt auf Farbe und Material an. Anhand dieser Kriterien sollte man Kleidung und Co. vor dem Waschen sortieren. Farbe Helle und dunkle Wäsche sollte man nicht gemeinsam waschen, weil die dunkleren Teile die helleren verfärben können. Insbesondere weiße Wäsche sollte separat gewaschen werden. Mehr dazu unter: >> Weiße Wäsche waschen Material Auch das Material der Wäsche entscheidet darüber, wie man sie richtig wäscht. Empfindliche Wäsche verträgt oftmals weder hohe Temperaturen noch hohe Schleuderzahlen einer Waschmaschine. Beispiele dafür sind Wolle und Seide. >> Wolle richtig waschen >> Seide waschen leicht gemacht

3. Waschsymbole auf Pflegeetikett prüfen

Was genau beim Reinigen bestimmter Wäsche beachtet werden muss, steht auf den jeweiligen Pflegeetiketten. Wer Fragen zu den Symbolen darauf hat, findet die passenden Erklärungen in folgendem Artikel. >> Waschsymbole entschlüsseln

4. Waschmittel wählen und korrekt dosieren

Art und Dosierung von Waschmittel sind wichtig, wenn man richtig waschen will. © 123RF/tanyar30

Prinzipiell wählt man das richtige Waschmittel folgendermaßen: Colorwaschmittel für alltägliche Buntwäsche, Vollwaschmittel für weiße Wäsche, Wollwaschmittel für Wolle und Feinwaschmittel für andere empfindliche Stoffe. Letzteres kann man auch für Handwäsche benutzen. Wie viel Waschmittel man einsetzt, um die Wäsche richtig zu waschen, hängt von Menge und Verschmutzung der Wäsche ab. Genaue Hinweise zur Dosierung findet man auf dem jeweiligen Produkt.

5. Ohne Weichspüler waschen

Will man Wäsche richtig waschen, muss man gar keinen Weichspüler verwenden. Alle Informationen und die passende Erklärung dazu gibt's unter: >> Ist Weichspüler schädlich?

6. Wäsche bei richtiger Temperatur waschen

Je nachdem, was in der Waschmaschine landet, muss mit niedrigerer oder höherer Temperatur gereinigt werden. Obwohl es Ausnahmen (empfindliches Material) gibt, kann man sich grob an folgenden Empfehlungen orientieren: Bettwäsche, Handtücher und Unterwäsche: 60 Grad

Buntwäsche: 30 bis 40 Grad

Feine Wäsche: Gradzahl von Pflegeetikett ablesen Generell sollte man immer auf das Pflegeetikett von Kleidung und sonstiger Wäsche schauen. Darauf findet man einen Hinweis des Herstellers zur empfohlenen Gradzahl.



7. Nicht zu viel gleichzeitig waschen

Hat man seine Wäsche richtig sortiert und sich für ein passendes Programm entschieden, dann sollte man seine Waschmaschine nicht kopflos vollstopfen. Bei "normaler" Buntwäsche darf die Maschine gut gefüllt werden. Die Wäsche sollte aber locker darin liegen und nicht bis oben hin hineingestopft werden. Bei pflegeleichter sowie bei Feinwäsche kann man die Waschmaschine etwa bis zur Hälfte beladen.

Eine Waschmaschine sollte man nicht mit zu viel Wäsche beladen. © 123rf/emarandjelovic

8. Wäsche nach dem Waschen richtig trocknen

Man sollte Wäsche nach dem richtigen Waschen am besten an der Luft trocknen lassen. Benutzt man stattdessen einen Trockner verbraucht das nicht nur Energie, sondern belastet gleichzeitig die Fasern der Wäsche. Insbesondere empfindliche Materialien können dabei schnell zu Schaden kommen. Stattdessen schüttelt man Buntwäsche und Pflegeleichtes gleich nach Ende eines Waschgangs kurz aus und hängt die Wäsche dann auf einen Wäscheständer. Weitere Hilfe gibt's unter: >> Wäsche in der Wohnung trocknen.

Achtung: Wolle und Seide sollte man mit einem Handtuch quasi abtrocknen und danach liegend trocknen lassen. Idealerweise prüft man bei empfindlichen Stoffen immer die Pflegehinweise.

Wie wäscht man was richtig?

Da verschiedene Textilien und Co. unterschiedliche Eigenschaften haben, gibt es keine allgemein gültige Anleitung für richtiges Waschen. Stattdessen muss man die jeweiligen Besonderheiten beachten. Wie wäscht man also was richtig? Bei neuer Kleidung fragt man sich z. B., ob man sie erst ein mal waschen muss, bevor man das neue Shirt oder die neue Hose anziehen kann. Die Antwort gibt's unter: >> Muss man neue Kleidung wirklich waschen? Bei Büstenhaltern geht es vor allem darum, dass weder sie noch die Waschmaschine beschädigt werden. Wie man richtig vorgeht, steht unter: >> BH waschen. Es gibt allerdings auch Dinge, bei denen nicht selten die Frage auftaucht, ob man sie überhaupt waschen darf und wenn ja, wie macht man es richtig? Dazu gehören z. B. Kopfkissen und Turnschuhe. Mehr dazu findet Ihr in den folgenden beiden Artikeln. >> Kopfkissen waschen >> Turnschuhe waschen

Fazit: Beim Waschen kommt es auf die Art der Wäsche an

Ein Blick auf das Pflegeetikett kann jede Menge Ärger beim Waschen verhindern. © 123RF/liudmilachernetska