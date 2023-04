Hund beerdigen: Darf ich meinen Hund im Garten begraben?

Auch nach dem Tod des Hundes gibt es noch Verantwortung zu übernehmen, um dem Vierbeiner würdevoll die letzte Ehre zu erweisen - und das am liebsten in nächster Nähe.

Diese Angaben sind in vielen Bundesländern gültig, können jedoch in einzelnen Gemeinden oder Bundesländern abweichen.

Tiere auf fremden Grundstücken, Feldern, Wegen, Wäldern und Co. zu vergraben ist nicht erlaubt.

Alternativen zur Bestattung des Hundes im Garten:

1. Tierfriedhof:

Wer auf das Garten-Grab verzichten möchte oder muss, kann dem verstorbenen Hund auf einem Tierfriedhof die letzte Ehre erweisen. Dieser bietet eine Trauerstätte in würdigem Umfeld, die immerzu aufgesucht werden kann, wenn der Bedarf besteht, der verstorbenen Fellnase nahe zu sein. Auf dem Tierfriedhof kann der tote Tierkörper oder die Asche des Hundes beigesetzt werden.

2. Einäscherung im Tierkrematorium:

Die Einäscherung im Tierkrematorium bietet einige Möglichkeiten. Die Asche des geliebten Hundes kann mitgenommen werden und in einer Urne an einem besonderen Platz aufbewahrt werden. Die Urne kann auch nach den oben genannten Kriterien im eigenen Garten vergraben werden. Eine Beisetzung auf dem Tierfriedhof oder auf See bei einer Seebestattung ist ebenfalls möglich.

3. Tierkörperbeseitigungsanstalt:

Verstorbene Tiere werden in der Regel in der Tierkörperbeseitigungsanstalt entsorgt. Das klingt sehr hart, ist aber eine sichere Anlaufstelle für alle toten Tiere. Besonders Tiere mit einer ansteckenden Krankheit oder große Tiere müssen dorthin gebracht werden. Wenn Du Deinen verstorbenen Hund also in die nächstgelegene Tierkörperbeseitigungsanstalt bringst, bist Du in jedem Fall auf der sicheren Seite und machst nichts verkehrt.

4. Tierarzt:

Ist der Tod des Hundes mit einem Tierarztbesuch verbunden, dann besteht die Möglichkeit, ihn gleich dort zu lassen. Auch, wenn der Hund zu Hause verstorben ist, nehmen Tierärzte die toten Tiere an und bewahren sie gekühlt auf, bis sie dann gesammelt bei der Tierkörperbeseitigungsanstalt entsorgt werden.