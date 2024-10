Haben Hunde Angst im Dunkeln oder warum sind sie nachts oft anders?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, warum manche Hunde im Dunkeln Angst haben und welche drei Tipps helfen können, diese Angst zu besiegen.

Menschen in der Ferne können bedrohlich wirken, raschelnde Geräusche müssen eingeordnet werden und andere Tiere könnten eine Gefahr aus dem Hinterhalt sein. In Dunkelheit sind Hunde deutlich wach- und achtsamer.

Das kann damit begründet sein, dass sie sich vermehrt in Alarmbereitschaft befinden, wenn sie weniger sehen.

Manche Hunde suchen Körpernähe zu ihren Menschen, sobald es dunkel wird. Andere sind während der abendlichen Gassirunde sehr wachsam oder wirken sogar ängstlich. Haben Hunde wirklich im Dunkeln Angst, suchen sie womöglich Schutz und sind in Alarmbereitschaft? Ja und nein.

Obwohl Hunde prinzipiell keine Angst in der Dunkelheit haben, berichten Hundebesitzer immer wieder von ängstlichem Hundeverhalten bei Dunkelheit. Bei manchen Vierbeinern ist die Angst scheinbar so groß, dass die Abendrunde eine regelrechte Qual zu sein scheint. Woran kann das liegen?

Wie gut die Augen der Vierbeiner nachts sind, steht übrigens unter: So gut können Hunde im Dunkeln sehen .

Wenngleich Hunde im Dunkeln besser sehen können als Menschen, ist ihre Sicht bei Weitem nicht so gut wie bei Helligkeit. Dadurch werden sie wachsamer, vorsichtiger und manchmal ängstlicher, sobald ihre Umgebung in Dunkelheit gehüllt ist.

Wie bei Menschen nimmt die Sehfähigkeit von Hunden im Laufe des Lebens ab. Weil Hunde jedoch keine Sehhilfe in Anspruch nehmen können, müssen sie sich diesen Veränderungen anpassen - ihre Sicht auf die Welt verändert sich. Das kann dazu führen, dass sie Unsicherheiten bei Dunkelheit entwickeln.

Fürchtet man sich im Dunkeln, arbeitet man zunächst an der eigenen Angst, bevor man das Verhalten von Hunden verändern will.

Hört er auf zu bellen oder läuft an einem "gruseligen Baum" mutig vorbei, sollte man ihm gut zusprechen, ihn streicheln und mit einem Leckerli für sein couragiertes und braves Verhalten belohnen.

Obwohl Hunde grundsätzlich keine Angst vor Dunkelheit haben, können sie durch unterschiedliche Gründe sehr ängstlich reagieren. Bei einigen Hunden liegt es an ihrem Wesen, bei anderen am Alter oder an ihrem momentanen Gesundheitszustand.

Wichtig ist immer, auch auf sich selbst zu schauen. Denn sofern man sich selbst ängstlich durch die Dunkelheit bewegt, können Hunde das spüren und diese Emotionen annehmen.

Geht man liebevoll auf seinen Fellfreund ein, belohnt ihn für Mut und übt Strecken bei Helligkeit, können von Angst besetzte Gassirunden bei Dunkelheit schon bald der Vergangenheit angehören.