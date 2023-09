5 Dinge, die Hunde wirklich ängstigt

Dabei ist zu bedenken, dass jeder Hund ein individuelles Gemüt hat und in der Vergangenheit unterschiedliche Erfahrungen gemacht hat.

In solchen Momenten ist es hilfreich, wenn der Hund Zugang zu einem ruhigen Rückzugsort wie einem abgedunkelten Raum oder einer gemütlichen Kuschelhöhle hat.

Einige Hunde erleben in solchen Situationen sogar panikartige Zustände. Wenn dann noch plötzliche Lichteffekte wie Blitze oder Funken hinzukommen, wird es für viele Vierbeiner zu viel.

Da die Überwindung dieser Angst viel Fingerspitzengefühl erfordert, wird Hundehaltern angeraten, sich in einem solchen Fall professionelle Hilfe zu suchen (Tierpsychologe oder Hundeschule).

Wurde er z.B. als Welpe zu zeitig von seiner Mutter und seinen Geschwistern getrennt, können diese fehlenden Erlebnisse in ängstliches und übervorsichtiges Verhalten ausarten.

Hat ein Hund zum Großteil nur gute Erfahrungen mit anderen Hunden gemacht, zeigt er sich in der Regel neugierig und offen gegenüber anderen.

Ob ein Hund per se Angst vor seinen Artgenossen zeigt, hängt neben dem individuellen Charakter besonders von dessen Sozialisierung ab.

Ist dann auch noch der Tierarztbesuch selbst mit Schmerzen (Impfung, OP, etc.) verbunden, merken sich Hunde diese unschöne Erfahrung besonders.

Hinzu kommt, dass Hunde oft auch die Angst der anderen Tiere riechen können, was sie zusätzlich einschüchtert.

So kann man einen Hund belohnen: Ohne Leckerli geht's auch!

Autofahren bedeutet für einige Hunde Spaß, für andere purer Stress. © Unsplash/Tadeusz Lakota

Bei diesem Punkt scheiden sich vermutlich die Geister. Die einen Halter berichten von Hunden, die nichts mehr lieben, als mit Herrchen im Auto durch die Gegend zu fahren.

Andere wiederum haben große Probleme, ihren Vierbeiner freiwillig ins Auto zu bekommen.

Auch hier spielen die Sozialisierung und die bereits gemachten Erfahrungen des Hundes eine große Rolle. Litt ein Hund in der Vergangenheit etwa unter Reisekrankheit und musste sich sogar übergeben, sind das negative Erfahrungen, die sich vor allem im Welpenalter im Gedächtnis verankern.

Um ängstlichen Hunden das Autofahren so angenehm wie möglich zu gestalten, sollten diese am besten in Fahrtrichtung positioniert werden. Auch sollte das Tier nach Möglichkeit einige Stunden vor Reiseantritt nichts mehr zu fressen bekommen.

In jedem Fall lohnt es sich aber, bereits als Welpe mit dem Auto- oder auch Eisenbahntraining zu beginnen, um diesem die Furcht vor dem Fahren zu nehmen.