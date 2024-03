Besondere Hunde: 10 Hunderassen mit speziellen Eigenschaften

Zehn außergewöhnliche Hunderassen, die nicht jeder kennt, werden Dir in diesem Artikel vorgestellt.

Hinzu kommt, dass die verschiedenen Hundetypen zum Teil noch nicht offiziell als eigenständige Hunderasse anerkannt und nur in bestimmten Regionen auf der Welt bekannt sind.

Manche Hunde wie der Neuguinea-Dingo sind körperlich und charakterlich jedoch so ungewöhnlich, dass sie nur in Einzelfällen als Haustiere gehalten werden.

Die Schultergelenke der Lundehunde sind äußerst beweglich, sodass sie ihre Vorderbeine um 90 Grad zur Seite drehen können. Außerdem können sie ihre Ohren zum Tauchen und Graben schließen. Ebenso auffällig ist, dass sie sechs Zehen an jedem Fuß sowie bis zu acht Ballen besitzen, was sie sehr trittsicher macht. Auch fehlen vielen Hunden dieser Rasse Backenzähne, um erbeutete Tiere unbeschadet transportieren zu können.

Das Wort "Lunde" ist die norwegische Bezeichnung für Papageientaucher. Die Lundehunde wurden ursprünglich für die Jagd auf ebenjene Vögel gezüchtet, was sich vor allem in ihrer Anatomie widerspiegelt.

Wer jedoch einen freundlichen, kinderlieben, fröhlichen und selbstbewussten Hund möchte, der für jede Aktivität zu haben ist, findet in einem Otterhund den passenden Begleiter. Man sollte aber bedenken, dass diese Rasse viel Beschäftigung und Bewegung benötigt.

Da sie ihrer eigentlichen Aufgabe, der Otterjagd, aufgrund von Artenschutz nicht mehr nachkommen müssen, werden sie nicht mehr so viel gezüchtet.

Die großen und robusten Hunde können stundenlang im Wasser jagen und sind auch an Land extrem ausdauernd. Ihr Pfoten sind groß und ihr raues Fell ist ölig, was die Bewegung im Wasser erleichtert. Außerdem besitzen Otterhunde einen außergewöhnlich guten Geruchssinn.

Meist wirken die Hunde etwas melancholisch und traurig, aber mit etwas Erfahrung kann man ihre wirkliche Stimmung an ihrer Mimik ablesen.

Die vierbeinigen "Söhne und Töchter der Wüste" wurden als Begleiter für die Hetzjagd der Beduinen gezüchtet und gehörten zu den wertvollsten Besitztümern ihrer Halter. Im Gegensatz zu anderen Hunderassen gelten Sloughis in ihrer Heimat auch heute noch als rein.

Der Neuguinea-Dingo wird selten in Privathaushalten gehalten. © 123RF/aussieflash

Eine richtige Besonderheit ist der Neuguinea-Dingo, der als verwilderter Haushund eingestuft und auch Hallstromhund, Urwalddingo oder Neuguineahund genannt wird.

Diese Hunde stammen aus den Urwäldern Neuguineas, wo sich der Bestand möglicherweise mit anderen Haushunderassen vermischt hat. Über ihre natürliche Lebensweise ist nur wenig bekannt.

Ihr einzigartiger Körperbau beruht wahrscheinlich auf der eiweißarmen Ernährung. Neuguineahunde sind klein, haben kurze Beine und ein elastisches Rückgrat, sodass sie ihre Beine seitlich um an die 90 Grab abspreizen können. Außerdem können sie ihre Pfoten verdrehen, was ihnen beim Klettern hilft.

Von Menschen gehalten werden diese aufgeweckten Hunde häufig in Zoos und selten in Privathaushalten. Möchte man einen Neuguinea-Dingo als Haustier, dann muss dieser von Geburt an Kontakt zu Menschen gehabt haben. Anderenfalls ist keine bindende Beziehung zwischen Mensch und Tier mehr möglich.



Charakteristisch für den Neuguinea-Dingo ist sein schreiartiges Geheul, weshalb man ihn auch singenden Hund nennt. Die markanten Laute erinnern manchmal an Jodeln.