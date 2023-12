Wunderschöne weiße Hunde: 10 Hunderassen, die verzaubern

Weiße Hunde bezaubern einfach in jeder Größe. Deswegen hat TAG24 die zehn niedlichsten weißen Hunderassen mit Porträt zusammengestellt.

Ob Agility, Suchspiele oder lange Spaziergänge: Der Berger Blanc Suisse braucht viel Bewegung und Training fürs Köpfchen. Für Couch-Potatos ist dieser weiße Hund also nicht die richtige Wahl.

Für sportbegeisterte, aktive Menschen ist der Berger Blanc Suisse der perfekte Begleiter. Der agile Vierbeiner ist eng verwandt mit dem deutschen Schäferhund und liebt alles, was mit Bewegung zu tun hat.

Je nach Rasse kann der Malteser mit langem oder kurzem Fell einiges an Pflegeaufwand kosten. Neben regelmäßigen Besuchen beim Friseur sollte das Fell vor allem bei langhaarigen Maltesern gebürstet werden. So lassen sich unschöne Haarknoten und Verfilzungen vermeiden.

Malteser sind bekannt für ihre niedlichen Schleifen-Frisuren und ihre kompakte Größe. Der weiße kleine Hund hat jedoch eine Vielzahl an liebenswerten Eigenschaften.

Huskys sind lebhafte Hunde, die sich durchaus für Familien mit Kindern eignen. Da sie eigentlich in Rudeln leben, ist eine Haltung mit einem Zweithund durchaus wünschenswert.

Wer sich einen Husky anschaffen möchte, sollte Spaß an Bewegung haben. Die aktiven Hunde benötigen viel Auslauf und actionreiche Abenteuer. Neben Hundesportarten wie Agility oder Suchspielen liebt es der weiße Hund auch, Zeit mit Artgenossen zu verbringen. Der angeborene Jagdtrieb benötigt zudem eine konsequente Erziehung, dessen sollten sich insbesondere Anfänger bewusst sein.

Bekannt sind diese weißen Hunde vor allem für ihre strahlend blauen Augen. Zudem erinnern sie im Welpenalter mit ihren spitzen, aufgestellten Ohren an niedliche Polarfüchse.

Der aus Sibirien stammende Vierbeiner kann bis zu 28 Kilogramm schwer und 60 Zentimeter groß werden. Das kurzhaarige Fell der Huskys variiert in den Farben Weiß, Schwarz, Grau, Braun oder einem farbenfrohen Mix.

Huskys gibt es nur im hohen Norden? Weit gefehlt! Der sportliche Schlittenhund wird auch in südlicheren Gefilden immer beliebter.

Der Puli ist alles in allem ein weißer Hund mit außergewöhnlicher Optik und temperamentvollem Wesen.

Der Puli ist ein mutiger, treuer und temperamentvoller Hund mit starkem Beschützerinstinkt. Sein dominantes Verhalten sollte mit einer liebevollen Erziehung in Zaum gehalten werden. Diese zum Teil weiße Hunderasse eignet sich als Familienhund, der es liebt, zu spielen und zu toben. Seine hohe Lebenserwartung von bis zu 16 Jahren verdankt der Puli guter Genetik und einem seltenen Hang zu Krankheiten.

Tierbesitzer sollten damit rechnen, dass der Hund einiges an Schmutz und Dreck mit ins Haus tragen kann. Pulis haaren jedoch selten, da sie eher einzelne Zotteln verlieren. Für den Hund ist es vor allem im Sommer angenehmer, kurz geschoren zu werden.

Mit einer Maximalgröße von 44 Zentimetern und einem Gewicht von bis zu 44 Kilogramm gehören diese weißen Hunde zu den kleinen bis mittelgroßen Rassen. Das auffällige Fell des Puli ist weiß, braun oder schwarz. Sein besonderes Aussehen verdankt der Puli seiner Frisur im Dreadlock-Stil. Die langen Zotteln des Vierbeiners benötigen einiges an Pflege.

Von diesen großen weißen Hunden dürften viele noch nie etwas gehört haben. Der Puli stammt ursprünglich aus Asien und ist heutzutage vor allem in Ungarn weit verbreitet. Der zottelige Hirtenhund bewacht jedoch nicht mehr nur Schafe, sondern wird auch als Familienmitglied sehr geschätzt.

Gepunktet? Weiß? Schwarz? So überraschend sehen Dalmatiner-Welpen aus

Trotz kleiner Statur liebt der Bichon Frisé lange Spaziergänge. Der aktive Hund ist zudem sehr schlau und kann mit etwas Übung auch kleine Tricks erlernen. Seine Verspieltheit lebt der Bichon am liebsten mit seiner Menschenfamilie aus. Er ist sehr kinderlieb und spielt sogar freiwillig mit Katzen.

Kishus sind weiße Hunde mit echtem Seltenheitswert. © 123rf/molicaan

Du hast noch nie in Deinem Leben einen Kishu gesehen? Kein Wunder. Dieser weiße Hund stammt aus dem asiatischen Raum und wurde für die Bären- und Wildjagd eingesetzt. In den 70er Jahren gab es in Japan ein Verbot, den Hund außer Landes zu bringen. Daher ist diese weiße Hunderasse bis heute nur selten außerhalb Asiens anzutreffen.

Bei einem Gewicht von bis zu 25 Kilogramm wird der Kishu um die 50 Zentimeter groß. Sein Fell ist weiß, braun oder mehrfarbig. Der Kishu besitzt einen muskulösen, starken Knochenbau und für die Rasse charakteristische, kleine Ohren.

Kishus sind sehr kluge Hunde und benötigen viel Training und Erziehung. Sie handeln stets nach ihrem eigenen Kopf und sind ihrem Besitzer keineswegs unterwürfig. Damit ihre Dominanz gegenüber Besitzer und anderen Tieren in Zaum gehalten werden kann, sollte der Kishu Zeit in der Hundeschule verbringen.

Der fitte Vierbeiner braucht viel Bewegung und sollte auch geistig ausgelastet werden. Fremden gegenüber ist der Kishu scheu und distanziert: Daher eignet sich der weiße Hund nicht als Wachhund.

Mit Kindern versteht sich der Kishu sehr gut. Katzen hingegen sieht er eher als Jagdbeute an und sollte mit tierischen Artgenossen nur von klein auf zusammen gehalten werden.

Kishus sind eigensinnige Hunde mit ganz viel Köpfchen. Wer die Herausforderung liebt, wird mit diesem weißen Hund ganz viel Spaß haben.