Qualzucht bei Hunden: Betroffene Rassen und worunter sie leiden

Wenn man sich einen Hund kauft, sucht man sich in der Regel den süßesten aus, richtig? Würde man seinen Liebling aber immer noch nehmen, oder gar züchten lassen, wenn man wüsste, was für Qualen man ihm damit bereitet? Natürlich nicht, oder? Aber genau das passiert im Fall von Qualzucht bei Hunden.

Wie Qualzucht bei Hunden aussieht, wie sie sich bemerkbar macht und welche Hunde davon betroffen sind, erklärt TAG24 genauso wie die Frage, was man dagegen tun kann.

Wer schön sein will, muss leiden: Sie sind so putzig, aber man weiß, dass sie für dieses Erscheinungsbild einiges aushalten müssen.

Laut Paragraf 11b des Tierschutzgesetzes ist die explizite Züchtung von Tieren mit Erbanlagen, die zu Leid führen, in Deutschland verboten. Es ist jedoch nicht klar angegeben, ab wann ein bestimmtes Merkmal als Qualzucht verstanden wird.

Nicht alle gezüchteten Defekte sind dabei sichtbar oder als krankhaft erkennbar, was es für Käufer:innen oft schwer macht, die Problematik zu erkennen.

Zudem ist oft die Unwissenheit der Käufer:innen sowie der Züchter:innen verantwortlich. So ist vielen beispielsweise bewusst, dass Möpse oder Bulldoggen schnarchen oder röchelnd atmen, jedoch nicht, welches Ausmaß dies haben kann.

Es mag traurig klingen, aber auch was Hunde angeht, gibt es gewisse Trends. Um der Nachfrage nachzukommen und Profit zu machen, werden Hunde also ohne Rücksicht auf ihr eigenes Wohl gezüchtet. Umsatz und Erfolg im Hinblick auf das Aussehen der Tiere scheinen einigen Züchter:innen wichtiger als die Gesundheit der Vierbeiner.

Aufgrund der Schmerzen und Verhaltensauffälligkeiten bedarf es einiges mehr an Versorgung und Pflege sowie häufigere Besuche beim Tierarzt.

Die Folge einer Qualzucht ist daher, dass der allgemeine Gesundheitszustand der Tiere deutlich schlechter ist. Auch die Lebenserwartung ist in der Regel um einiges kürzer.

Hündchen in Teetassen: Niedlicher Trend oder schlimme Tierquälerei?

Eine Qualzucht erkennt man häufig an attraktiven und gefragten Merkmalen, die in der Regel jedoch mit gesundheitlichen Problemen verbunden sind. Die gängigsten werden im Folgenden vorgestellt.

Eine solche Verkrüppelung der Wirbelsäule ist häufig mit Missbildungen an anderen Stellen verbunden, wodurch die Rückenmarkentwicklung behindert wird. Dies führt wiederum zu neurologischen Problemen.

Bei einer Brachyurie (Kurzschwänzigkeit) oder Anurie (Schwanzlosigkeit) ist die Wirbelsäule stark verkürzt. Zusätzlich kann sie mit und ohne Verkrüppelung in Form eines Korkenzieher- oder Knickschwanzes auftreten.

Auch Geburten bei der Qualzucht von Hunden können erschwert oder gefährlich werden, da der Kopf zu groß für den Geburtsweg der Mutter ist und in einem Kaiserschnitt endet.

Diese können zu Gehirntumoren, Atembeschwerden und -not, Problemen bei der Thermoregulation sowie Schluckbeschwerden führen.

Dieser Zwergwuchs führt in der Regel zu einem Bandscheibenvorfall, einer verstärkten Schmerzempfindlichkeit sowie zu Lähmungen. Zusätzlich können Probleme mit der Darmfunktion hervorgerufen werden.

Ein weiteres Merkmal sind die Hauteinstülpungen durch Zystenbildung am Rücken. Diese können sogar bis in den Wirbelkanal reichen und zu Lähmungen der Hinterläufe führen. Weitere Symptome sind eine stärkere Schmerzempfindlichkeit sowie Entzündungen im zentralen Nervensystem.

Einige Qualzuchten führen auch zu Augenkrankheiten. Ektropium ist das Ausrollen des unteren Augenlidrandes. Dabei kommt es nicht zum vollständigen Lidverschluss, was in stärkerem Tränenfluss, Bindehautentzündungen und Hornhautveränderungen resultiert.

Die gezüchtete Haarlosigkeit geht häufig mit Abwehrschwäche des Immunsystems einher. Weitere Folgen sind eine Empfindlichkeit der Haut, was zu Sonnenbrand, Allergien, Verletzungen und einem Fliegenbefall führen kann. Zudem haben solche Hunde oft Probleme, sich an klimatische Veränderungen anzupassen.

Eine Hüftgelenksdysplasie ist eine ungenügende Ausbildung der Hüftgelenke. Dadurch sind die Gelenke instabil, was zu Deformationen der Hüfte und zu schmerzhafter Lahmheit führen kann.

Gerade bei kurzköpfigen Hunden kann die überlappende Haut auch an den Augen reiben und zu Augenprobleme wie Hornhautreizungen oder sogar bis zum Erblinden führen.

Ein weiteres Merkmal ist die extreme Hautfaltenbildung im Gesicht und in den Extremitäten. Diese können zu Rötungen und Juckreizen führen.

Immer noch im Trend sind auch kleine Toydogs, die gerade mal so groß sind, dass sie in die Handtasche passen. Die extremen Vertreter sind Teacup-Hunde; solche, die in Teetassen passen. Für die Züchtung dieser Modehunde werden nur die kleinsten und schwächsten gepaart. Ganz unproblematisch sind leider auch sie daher nicht.



Aufgrund ihrer Züchtung erleiden sie häufig Herzdefekte oder Knochenbrüche. Da sie wegen ihrer Größe viel herumgetragen werden und ihnen der Kontakt mit anderen Hunden verwehrt wird, werden sie nie richtig sozialisiert. Das führt bei den sonst niedlichen Kleinen oft zu Verhaltensproblemen.

Betroffene Rassen sind unter anderem: