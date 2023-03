Dein Hund jault oft? Diese 5 Gründe können dahinterstecken

Übrigens: Winselt Euer Hund in der Nacht, legt seinen Kopf auf Euer Bett und schaut Euch direkt in die Augen, möchte er Euch womöglich mitteilen, dass er rausmuss. Hunde tun das grundsätzlich nur, wenn der (Blasen-)Druck wirklich stark ist - er will Euch niemals damit ärgern.