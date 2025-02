Können Hunde logisch denken? So schlau ist Dein Vierbeiner wirklich

Forscher haben herausgefunden, dass Hunde eine Form von logischem Denken besitzen. Demnach sind sie in der Lage, logisches Denken kleinschrittig zu erlernen. Hunde können Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge verstehen und sich in bestimmten Situationen rational verhalten.

Man nimmt an, dass Hunde so denken können wie ein Kleinkind. Das heißt, sie können die Folgen ihres Handelns nicht genau vorhersagen, aber sind grundsätzlich in der Lage, Abfolgen zu erlernen, und können Dinge einordnen. Was Hunde denken, erklärt Dir TAG24.

Auch Experimente mit Futterbelohnungen zeigen, dass Hunde gezielt Problemlösungen entwickeln können. Besonders intelligent sind Hunderassen wie Border Collies, Pudel oder Deutsche Schäferhunde, die komplexe Aufgaben bewältigen können.

Besonders Hunde mit speziellen Aufgaben, wie zum Beispiel Assistenzhunde müssen bestimmte Abfolgen abrufen und im Notfall zuverlässig ausführen können. Aber auch ein normaler Familienhund kann lernen, logisch zu denken. Dabei kommt es natürlich darauf an, wie gut der Vierbeiner gefördert wird.