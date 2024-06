Effektive Tipps für einen stressfreien Umzug mit Hund

In ein neues Zuhause aufzubrechen, ist nicht nur mit Vorfreude, sondern auch mit Hektik und Stress verbunden. Aufgeladene Emotionen gehen auch an Hunden nicht spurlos vorbei. Damit ein Umzug mit Hund möglichst entspannt abläuft, muss man auf seine Bedürfnisse eingehen - vor, während und nach dem Umzug.

Wie ein Umzug mit Hund ideal geplant wird, was es davor, währenddessen und danach zu beachten gibt und wie wichtig Hundebett, Spielzeug und Co. sind, erfahrt Ihr im Folgenden.

Kartons werden eingepackt, Möbel abgebaut und Dinge aussortiert - der Hund ist überall dabei und mittendrin. Was kurzzeitig aufregend und spaßig für die Vierbeiner sein kann, ist für einen Zeitraum von mehreren Wochen purer Stress.

Des Weiteren sind regelmäßige Kuschelzeiten mit dem Hund nach wie vor wichtig. Abends, vor dem noch angeschlossenen Fernseher, sollte man seinem Hund eine entspannte Auszeit gönnen und ihm Nähe schenken. So spürt er, dass er trotz der täglichen Hektik geliebt und umsorgt wird.

Dennoch muss man stets darauf achten, dass sich der pelzige Schatz nicht an herumliegenden Werkzeugen verletzt oder wichtiges Verpackungsmaterial zerfetzt. (Noppen-)Folie kracht und knistert schließlich sehr belustigend in verspielten Hundemäulern.

Um Hunden das Gefühl zu geben, Teil des Ganzen zu sein und sie von nichts auszuschließen, sollte man neugieriges Schnuppern und Beobachten zulassen. So begreifen sie zudem, dass mit dem Umzugschaos nichts Schlimmes verbunden ist.

Wird er sonst immer in einer Hundetransportbox transportiert, sollte das auch diesmal der Fall sein. Routinen helfen dem Hund, den Umzug möglichst stressfrei zu überstehen.

Sind alle Kartons, Möbel und Pflanzen verladen, muss auch der Hund sicher ins neue Zuhause transportiert werden. Das macht man bestenfalls mit einem Auto, in dem er sorgfältig angeschnallt wird und ausreichend Platz hat. Ideal wäre ein ihm bekanntes Auto - an diesem Tag ist schließlich schon viel Neues auszuhalten.

Ist eine Unterbringung nicht möglich, sollte es am Umzugstag eine dem Hund vertraute Person geben, die sich ausschließlich um ihn kümmert. Spielen, streicheln, relaxen: Hauptsache, der Hund ist versorgt und sicher.

Weil Hunde schnell gestresst, aufgeregt und hektisch auf einen Umzug reagieren können, sollten sie am Tag des Umzugs bei liebevollen Freunden, Bekannten oder Verwandten untergebracht werden. So verbringen sie einen entspannten Tag auswärts und stehen Umzugshelfern nicht im Weg, laufen nicht durch offene Türen oder reagieren verängstigt auf den ganzen Umzugstrubel.

Da Hunde einen eigenen Hausstand besitzen, der aus Bettchen, Spielsachen, Kauknochen, Kissen und Pflegematerialien besteht, sollte dieser zügig ausgepackt und an einem ruhigen Ort platziert werden.

Hundespielzeug und Co. schnell auspacken

Ist das materielle Hab und Gut im neuen Zuhause angekommen, sollte auch der Hund die neuen vier Wände erkunden dürfen. Solange seine Menschen vor Ort sind, wird er beruhigt sein. Dennoch sollte man ihm sofort einen Rückzugsort einrichten und ihm erlauben, zu schnuppern und zu beobachten. Schließlich ist das auch sein neues Zuhause, in das er sich erstmal einleben muss.

Effektive Einzugshilfe : Sowohl Hundebett als auch Hundespielsachen sollten erst mal nicht gewaschen werden, damit sie nach dem Umzug vertraut riechen. Das kann Hunden helfen, sich besser und schneller in die neue Umgebung zu gewöhnen, da sie ihren eigenen Geruch mit den neuen vier Wänden verbinden.

Egal, ob ein Hund am Umzugstag gesittet oder vor Ort betreut wird, sein Hab und Gut sollte sich in seiner Nähe befinden. Mit bekannten Dingen um sich herum kann er deutlich schneller entspannen oder effektiv vom Umzugsgeschehen abgelenkt werden.

Hunde verkraften einen Umzug grundsätzlich sehr gut und leben sich schnell in ihr neues Zuhause ein. Vorausgesetzt sie sind nach wie vor Teil des Rudels, erhalten ihre gewohnte Aufmerksamkeit und Liebe und finden in gewohnte Routinen zurück.

Sofern man seiner Fellnase direkt nach Ankunft in den neuen vier Wänden einen Rückzugsort einrichtet, wissen sie schon mal, dass sie hierhergehören und einen festen Platz haben. Das hilft ihnen sehr, sich an die neue Lebensumgebung zu gewöhnen.

Ein Umzug mit Hund ist eine einschneidende Situationsveränderung für den Vierbeiner. Hunden ist zwar ihr Rudel wichtiger als ihr Wohnort, dennoch geht ein Umzug nicht spurlos an ihnen vorbei.

Ein Hund ist ein wertvolles Familienmitglied, das sich in den neuen vier Wänden ebenfalls wohlfühlen soll. Damit das gelingt, sollte ein Umzug mit Hund solide geplant und artgerecht umgesetzt werden. Ausreichende Entspannungszeiten vor dem Umzug sind deshalb genauso wichtig wie das Fernhalten von Stress am Tag des Umzugs und viel Geduld und Fürsorge nach dem Einzug in das neue Heim.

Hunde nehmen diesen Lebensabschnitt anders wahr als Menschen und sollten deshalb nicht nur einen eigenen Rückzugsort erhalten, sondern auch in die familiäre Eingewöhnung integriert werden.