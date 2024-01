Darum brauchen Hunde einen Rückzugsort - Was Hundebesitzer wissen sollten

Ein Rückzugsort für Hunde ist für die Vierbeiner mehr als nur ein Schlafplatz. Wie ein solcher Platz den Alltag für Dich und Deinen Hund verbessern kann und was einen idealen Rückzugsort ausmacht, erfährst Du hier.

Hunde brauchen allerdings nicht nur zur Erholung einen Rückzugsort. Ein sicherer Ort kann vor allem in einem turbulenten Alltag besonders wichtig sein. Warum? Das erklärt TAG24 im Anschluss.

Damit ein Hund neue Energie tanken kann, benötigt er einen Rückzugsort, an dem er sich sicher fühlt und sanft in den Schlaf finden kann.

Der Rückzugsort eines Hundes sollte klar eingegrenzt und für Kinder sowie Besucher tabu sein. Denn an diesem Ort soll er möglichst ungestört und entspannt liegen können.

Ein sicherer Ort, an den sich Vierbeiner jederzeit zurückziehen können, ist sehr wichtig - besonders dann, wenn man einen turbulenten Alltag mit Kindern oder viel Besuch hat. Denn ein Rückzugsort dient nicht nur dem Schlafen, sondern bietet dem Vierbeiner zudem eine Möglichkeit für ihn stressigen Situationen aus dem Weg zu gehen.

Das kann am Höhlen-Charakter dieser Orte liegen. Hunde fühlen sich durch das zusätzliche Dach über dem Kopf oft geschützt. Wenn möglich, sollte man dem Hund diese Rückzugsorte lassen.

Ein Rückzugsort hat nicht nur im Alltag Sinn, auch in spezielleren Situationen kann das aktive Zuweisen eines Platzes Ruhe in das Geschehen bringen. Zu Hause kann man einen überdrehten Hund beispielsweise auf seinen Platz schicken, bis er zur Ruhe kommt und sich entspannt. Aber auch außerhalb der eigenen vier Wände kann man es nutzen, seinem Hund aktiv einen Platz zuzuweisen, um Ruhe zu erzeugen.

Das Deckentraining sollte daher schon so früh wie möglich aufgebaut werden. So lernt der Hund schnell in Verbindung mit seiner Decke auch unterwegs zur Ruhe zu kommen.