Katze haart extrem: 9 effektive Methoden gegen Katzenhaare

An Deiner Kleidung, auf dem Sofa und dem Teppich - überall haften Katzenhaare. Deine Katze haart extrem und Du fragst Dich, was Du dagegen tun kannst? Keine Sorge, mit ein paar Tricks hältst Du die haarige Angelegenheit im Zaum.

Deine Katze haart extrem und Du hast ständig mit der Fusselrolle zu tun? Um die Haarbüschel loszuwerden, gibt es noch weitere effektive Möglichkeiten. © 123RF/dariakulkova

Bei aller Liebe zu unseren Fellfreunden - manchmal kann es mit ihnen auch richtig stressig sein. Zum Beispiel, wenn man einen wichtigen Termin hat und dann plötzlich feststellen muss, dass an der Kleidung überall Katzenhaare kleben.

Vor allem Langhaarkatzen, wie die Main-Coon, Norwegische Waldkatzen und Perser, haaren extrem. Besonders, wenn sie im Frühling ihr Winterfell verlieren, kann es sein, dass Du ganze Büschel an Fell vorfindest, die sich in jeder Ecke Deiner Wohnung verteilen und sich an Deiner Kleidung festsetzen.

Mit bloßen Händen lassen sich die Tierhaare kaum abwischen - eine haarsträubende Aufgabe.

Doch das ist kein Grund zur Verzweiflung, es gibt verschiedene Methoden, mit denen Du Tierhaare an Kleidung, Polstermöbeln und Teppich leicht entfernen kannst.



