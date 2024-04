Katze verliert Schnurrhaare: Ist das normal?

Dass eine Katze manchmal einzelne Schnurrhaare verliert, ist unbedenklich. © 123rf/vadimserebrenikov

Katzen verlieren nicht nur Fell, sondern auch Schnurrhaare. Was bei Besitzern im ersten Augenblick eventuell einen Schreck auslöst, ist jedoch völlig normal.

Genau wie der Rest der Körperbehaarung wachsen Schnurrhaare wieder nach. Bei Katzen kann es ein bis drei Monate dauern, bis Schnurrhaare in voller Länge nachgewachsen sind.

Die Schnurrhaare einer Katze, welche auch Tasthaare, Sinushaare oder Virbissen genannt werden, sind ein wichtiger Teil ihres Tastsinns. Die Stubentiger brauchen sie für die Orientierung und die Jagd.

Glücklicherweise hat eine Katze nicht nur ein Schnurrhaar, sondern etwa 156 Schnurrhaare an der Schnauze, an der Unterlippe, am Kinn, an den Wangen und über den Augen.

Verliert die Katze gelegentlich einzelne Schnurrhaare, ist das also nicht weiter schlimm.