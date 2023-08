7 Tipps für Katze und Baby in einem Haushalt: So haben sie sich lieb

Man selbst kann entscheidend dazu beitragen, dass Katze und Baby gut miteinander auskommen. Damit von Anfang an ein friedliches Miteinander entsteht, sollte man die Katze schon vor der Geburt auf das Baby vorbereiten. Mit der richtigen Vorgehensweise werden sie die besten Freunde.

Damit das klappt, solltest man sich allerdings schon vor dem ersten Aufeinandertreffen an ein paar Regeln halten. Ansonsten kann es zu tragischen Ereignissen kommen. In der Ukraine sorgte im Jahr 2019 z. B. eine Katze für den Erstickungstod eines Babys, das im Kinderwagen schlief.

Damit sich eine Katze schon früh an den Geruch der neuen Dinge im Haus gewöhnt, sollte man sie das Kinderzimmer erkunden lassen. So kann sie ihr Köpfchen daran schmiegen und sich schon im Vorfeld an die neuen Babysachen, wie Spielebogen, Krabbeldecke und Babywippe gewöhnen.