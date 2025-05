Einmal, mehrmals oder nur nach Bedarf? Wie oft sollte man Katzen füttern?

Der Katzenratgeber bringt etwas Licht ins Dunkel und erklärt, welche Möglichkeiten der Katzenfütterung am ehesten dem Naturell der Stubentiger entsprechen.

Stellt man die Frage, wie oft eine Katze gefüttert werden sollte, dürfte es am Ende ebenso viele Meinungen geben wie Personen, die dazu befragt wurden. Und tatsächlich ist das spezielle Fressverhalten von Katzen dafür verantwortlich, dass viele verschiedene Ratschläge und Erfahrungen kursieren, die es einem nicht gerade leichter machen, das Richtige zu tun.

Dass Katzen eben nicht nur so viel fressen, wie sie brauchen, kann folgende Ursachen haben:

Viele Katzenbesitzer sind davon überzeugt, dass ihre Samtpfote selbst am besten weiß, wie viel Futter sie am Tag braucht, bis sie satt ist.

Wie oft man seine Katze am Tag füttern sollte, hängt zunächst von verschiedenen Faktoren ab:

Wie alt ist die Katze?



In welchem Gesundheitszustand befindet sie sich?



Ist die Katze kastriert?

Handelt es sich um einen Freigänger oder eine Wohnungskatze?

Des Weiteren tut man gut daran, als Katzenhalter das natürliche Fressverhalten seiner Mieze zu imitieren. Denn Katzen nehmen in der Natur über den Tag verteilt häufig zwischen 10 bis 20 kleine Portionen zu sich. Hinzu kommt, dass sie eher langsame Esser sind, die sich für ihre Mahlzeiten gern Zeit lassen. Zudem wollen sie während des Fressens ungestört sein.

Wer seiner Katze nun etwas Gutes tun will, sollte ihr pro Tag mindestens zwei bis drei Portionen Futter ermöglichen. Doch auch vier bis fünf kleine Futterrationen sind möglich.

Dies gilt insbesondere für Wohnungskatzen, die sich im Gegenzug zu Freigängern nicht in der Natur an einer Maus gütlich tun können.

Nun sind die meisten Katzenhalter sicherlich berufstätig oder aus anderen Gründen nicht die ganze Zeit zu Hause. Für diesen Fall kann der Kauf eines Futterautomaten eine sinnvolle Investition sein. So lässt sich beispielsweise zum Mittag oder am Nachmittag der Katze problemlos eine Futterration bereitstellen. Grundsätzlich ist es aber ratsam, feste Fütterungszeiten zu etablieren, an die sich die Katze gewöhnen kann.

Früh und abends sowie in der Nacht, kurz vor dem Schlafengehen sind ideale Zeiten, um der Fellnase eine Futterportion bereitzustellen.