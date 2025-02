Schnurrhaare der Katze: Das solltest Du darüber wissen

Mehr Infos zu Verhalten, Ernährung und Co. von Katzen gibt's im Katzenratgeber .

Die Schnurrhaare sind ein typisches Merkmal von Katzen. Die langen Haare im Gesicht der Katze erfüllen eine Vielzahl an lebenswichtigen Funktionen, die Katzenbesitzer kennen sollten.

Es mag für einige Katzenhalter vielleicht überraschend sein, welche Vielzahl an Funktionen die Vibrissen von Katzen erfüllen können.

Schnurrhaare an sich haben nicht mit dem Schnurren der Mieze zu tun, sondern sind ein wichtiger Teil ihrer Sinneswahrnehmung. Die Bezeichnung kommt vermutlich von der optischen Ähnlichkeit zu einem Schnurrbart.

Katzen besitzen etwa zwölf lange Schnurrhaare auf jeder Seite der Schnauze. Außerdem befinden sich kürzere Vibrissen über den Augen, an der Oberlippe, am Kinn, an den Wangen und an den Vorderläufen. Die Sinushaare sind im Vergleich zur restlichen Körperbehaarung der Samtpfote länger, dicker und fester.

Die Schnurrhaare von Katzen werden in der Fachsprache auch als Tasthaare, Sinushaare oder Vibrissen bezeichnet. Diese Tast- oder Fühlhaare finden sich auch bei anderen Tieren z. B. Hunden, Waschbären, Tigern und Strauchratten.

Die Schnurrhaare von Katzen dienen als Navigationssystem, Nachtsichtgerät und Bewegungsmelder.

Im Gegensatz zu den anderen Körperhaaren sitzen die Schnurrhaare tiefer im Bereich der Nerven in einem Haarbalg (Follikel). Dieser ist mit einer Vielzahl an freien Nervenenden verbunden. Schon ein Luftzug und minimale Berührungen sind Reize, welche Katzen wahrnehmen können. Die Schnurrhaare sind also ein Sinnesorgan der Katze.

Wenn die Schnurrhaare zucken bzw. sich bewegen, dann nimmt die Katze wahrscheinlich minimale Veränderungen in ihrer Umgebung wahr.

Diese spezifische Wahrnehmung verschafft ihnen eine allgemeine Orientierung im Raum. Sie können mittels ihrer Tasthaare ihre eigene Position zu festen sowie zu sich bewegenden Objekten feststellen.

Schnurrhaare dienen Katzen auch zum Jagen, denn sie können mit ihnen kleinste Luftwirbel und Luftströmungen wahrnehmen. Den schnellen Bewegungen ihrer Beute zu folgen, ist für sie somit kein Problem. Diese Luftempfindlichkeit ermöglicht es ihnen auch, sich in der Dunkelheit zu orientieren, Hindernisse zu umgehen und sich vor Angriffen zu schützen.

Zudem können Katzen mit ihren Schnurrhaaren abschätzen, ob sie z. B. in einen Durchgang hineinpassen oder ob sie bequem an einem Objekt vorbeigehen können. Die Vibrissen sind nämlich so lang, wie die Katze breit ist.

Die Vibrissen von Katzen bilden einen essenziellen Teil ihres Tastsinns, weswegen sie auch manchmal als sechsten Sinn der Katze bezeichnet werden.