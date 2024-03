Katzen für Allergiker: Kein Niesen, nur Schnurren

Du willst eine Katze trotz Allergie halten? In einigen Fällen machen es Katzen für Allergiker möglich. Die wichtigsten Informationen dazu gibt's bei TAG24.

Welche Katzenrassen können sich für Allergiker eignen? © 123RF / dmitryag

Es gibt einige Menschen, die an einer Katzenallergie leiden. Aber wie lässt sich das erklären?

Der Mythos, es läge am Fell der Stubentiger, hält sich nach wie vor hartnäckig. Dabei liegt die Ursache woanders:

Jede Katze produziert ein Protein namens "Fel d 1", welches dafür verantwortlich ist, bei einigen Menschen eine Allergie auszulösen.

Das steckt allerdings nicht im Fell, sondern in Speichel, Urin, Tränenflüssigkeit und in den Talgdrüsen. Durch die Fellpflege kann sich das Protein allerdings in den Haaren verteilen.

Das Besondere: Nicht jede Katze produziert Fel d 1 in gleicher Menge. Das kann vor allem für diejenigen von Vorteil sein, die trotz Allergie den Wunsch haben, eine oder mehrere Katzen zu halten.