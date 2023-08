Mythos oder wahr: Können Katzen den Tod voraussehen?

Oder warum weicht so manche Katze nicht von der Seite seines Frauchens bzw. Herrchens, wenn es dieser Bezugsperson gerade schlecht geht?

Sei es beispielsweise, dass sie wie aus dem Nichts wie versteinert innehalten und in eine Richtung starren. Als würden sie da etwas sehen oder wahrnehmen, was uns Menschen offenbar völlig verborgen bleibt.

Aber wieso unterscheiden sich die Wahrnehmung von Katzen und Menschen so? Das liegt unter anderem daran, dass die Fellnasen mit ihren Sinnen Eindrücke und Reize aus der Umwelt zum Teil ganz anders bzw. auch intensiver erfassen, als wir.

Ähnlich verhält es sich vermutlich während des Sterbeprozesses, wenn unter anderem die Durchblutung nachlässt und der Stoffwechsel herunterfährt, also die Körperfunktionen im Allgemeinen schwächer werden.

Zudem werden bei etlichen Erkrankungen Stoffwechselprodukte in unserem Körper gebildet, die mit einem spezifischen Eigenduft einhergehen. Dieser wird sowohl über den Atem, als auch über den Urin und die Haut abgegeben und stellt daher häufig ein Frühwarnsignal für eine Krankheit dar.

Eine andere Erklärung besteht darin, dass es manche Katzen bedeutend ruhiger mögen. Deswegen bevorzugen sie die Nähe von still liegenden Menschen, wie es bei sterbenden Personen oft der Fall ist.

Und wie sieht es mit echten Beispielen aus? Zu einigem Aufsehen und somit zu einem nahezu prominenten Beispiel hat es Oscar geschafft. Er lebte als eine von sechs Therapiekatzen in einem Pflegeheim im amerikanischen Bundesstaat Rhode Island, wo er zur Besserung des Gesundheitszustandes bzw. Linderung von Schmerzen der Patienten beitragen sollte.

Anderen Menschen gegenüber war Oscar dagegen meist scheu oder sogar regelrecht unfreundlich, indem er sie anfauchte. Daraus schlossen die Mitarbeiter, dass sich, sobald sich die Fellnase länger bei einem Patienten aufhielt, dessen Tod anbahnte.

Sie informierten die Angehörigen, um ihnen somit die Möglichkeit zu geben, sich von ihrem Familienmitglied rechtzeitig verabschieden zu können.

Nach vielen Jahren, in denen er sterbenden Menschen und ihren Verwandten Trost gespendet hatte, verstarb Oscar im Februar 2022 schließlich selbst. Seine Geschichte wurde in einem Buch niedergeschrieben und in einigen Serien bzw. Filmen aufgegriffen.