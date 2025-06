Nur der Dosenöffner? So sehen Katzen Menschen

Mehr Infos zu Verhalten, Ernährung und Co. gibt's im Katzenratgeber .

"Schau mir in die Augen, Kleines!" - und verrate mir, was Du denkst. Wie Katzen ihre Menschen sehen, erfährst Du in diesem Artikel.

Was Katzen über Menschen denken, erklärt Dir TAG24.

Fest steht: Was im Kopf des flauschigen Familienmitglieds vor sich geht, ist nicht so leicht erkennbar. Sind Menschen für Katzen bloß der persönliche Dosenöffner oder doch mehr als nur Personal?

Andere wiederum sehen in Katzen Seelengefährten, die ein besonderes Gespür für das aktuelle Befinden ihrer Menschen haben.

Einige Menschen halten Katzen für eigenwillige, selbstbestimmte und unabhängige Haustiere, die ihre Halter als nützliche Mitbewohner in der Wohnung dulden.

Die folgenden Abschnitte gehen der Frage auf den Grund, wie Katzen Menschen sehen und was sie über diese denken.

Es ist kein Geheimnis, dass Katzen intelligent sind. Was sich aber wirklich im Kopf der kleinen Samtpfoten abspielt, wenn sie ihre Menschen beobachten, lässt sich nicht eindeutig sagen. Trotzdem gibt es einige Menschen, die glauben, dass für Katzen ihre Halter nichts weiter als Mittel zum Zweck sind.

Der Forscher John Bradshaw ist überzeugt davon, dass Katzen Menschen als größere Katzen sehen, weil sie sie wie Artgenossen behandeln.

Der Gründungsdirektor des Anthrozoologischen Instituts der Universität Bristol in England forscht zu den Interaktionen zwischen Mensch und Tier. Er beschreibt die Beziehung zwischen Katze und Mensch in seinem Buch "Cat Sense" (zu Deutsch: Katzensinn). Seine Ansichten erklärte Bradshaw auch in einem Interview mit "National Geographic".

John Bradshaw stellte fest, dass sich Katzen Menschen gegenüber ähnlich wie bei Artgenossen verhalten, was sie von Hunden unterscheidet, die ihr soziales Verhalten anpassen. Die Annahme beruht darauf, dass Katzen sich an Menschen reiben, in ihrer Nähe sitzen und sich bei ihnen putzen, wie sie es bei anderen Katzen auch tun würden.

Laut Bradshaw ist es also möglich, dass Katzen Menschen für größere, aber ungeschicktere Katzen halten. Menschen bewegen sich nicht so elegant und gekonnt wie Katzen. Auch stolpern sie mal über die kleine Fellnase oder treten ihr versehentlich auf den Schwanz.

Der Behauptung, dass Katzen Menschen für dumm halten, widerspricht Bradshaw. Er meint, dass Katzen z. B. nicht mit einer anderen Katze schmusen würden, wenn sie ihnen unterlegen ist.