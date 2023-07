Ist es gut, mit seiner Katze Gassi zu gehen?

Kann man mit Katze Gassi gehen und ist das überhaupt sinnvoll? Informationen zum Tierschutz und mehr - jetzt im Katzenratgeber ☆ von TAG24.

Von Judith Wagner

Du möchtest mit Katze Gassi gehen und fragst Dich, ob das aus Sicht des Tierschutzes erlaubt ist? Ob man das befürworten kann oder nicht, ist ein umstrittenes Thema. Denn Katzen sind keine Hunde. Sie zeigen andere Verhaltensweisen und dementsprechend sollte man auch anders mit ihnen umgehen.

Mit Katze Gassi gehen: Ist das erlaubt?

Ab und zu sieht man Menschen, die mit einer Katze Gassi gehen. Aber sollte man das tun? © 123RF/dzurag Im Tierfachgeschäft gibt es neben Leinen für Hunde auch Leinen für Katzen. Doch ist das Gassigehen mit Katzen überhaupt erlaubt? Der Gesetzgeber verbietet das zumindest nicht. Während einige Tierschützer der Meinung sind, dies wäre Tierquälerei, sprechen sich andere Tierschützer sogar für eine Leinenpflicht bei Katzen aus. Denn frei laufende Katzen stellen eine zunehmende Bedrohung für Vögel und Nagetiere dar. Um den Artenschutz zu sichern und die unkontrollierte Vermehrung von Katzen zu begrenzen, ist es in einigen Bundesländern inzwischen sogar Pflicht, dass nicht kastrierte Katzen an der Leine geführt werden müssen. Katzenratgeber Wie kann man ein Katzengeschirr anlegen und die Katze daran gewöhnen? Wer gegen die Leinenpflicht verstößt, muss mit hohen Bußgeldern rechnen. Auf der Seite des Deutschen Tierschutzbundes e. V. kann man sich darüber informieren, in welchen Gemeinden die Leinenpflicht gilt. Doch wie geht es den Katzen beim Spaziergang? Widerspricht das Ganze nicht ihrem Wesen? Sollte man mit Katze Gassi gehen, um sie glücklich zu machen? TAG24 liefert die Antworten. Mehr Wissenswertes rund um das Leben mit Samtpfötchen gibt's im Themenbereich "Katzenratgeber".

Infos für Schnellleser: Es gibt keine gesetzliche Regelung, die das Gassigehen mit Katzen verbietet.

Mit Katze Gassi zu gehen kann nützlich sein, um sie an Neues zu gewöhnen.

Eine Katze an der Leine auszuführen, kann aber mit ihren natürlichen Instinkten kollidieren.

Wenn man mit einer Katze Gassi geht, bestimmt sie die Richtung und das Tempo.

Wie sinnvoll das Gassigehen mit der eigenen Katze ist, hängt von ihrem Charakter ab.

Bob, der Streuner: Vorreiter für das Gassigehen mit Katzen

Ein berühmter Kater, der an der Leine Gassi geführt wurde, war der rot getigerte Bob aus London. In dem Buch "Bob, der Streuner" erzählt James Bowen seine berührende Geschichte, in welcher ihm der streunende Kater begegnet und sein Leben als drogenabhängiger Straßenmusiker zum Positiven verändert. Das Besondere an Bob war, dass er sich problemlos an der Leine führen ließ, obwohl Katzen von Natur aus eigentlich freiheitsliebende Tiere sind. Durch die Haltung an der Leine sind sie in ihrer Bewegung eingeschränkt und können ihren Instinkten nicht frei folgen. Deshalb wird das Gassigehen mit Katzen vom Deutschen Tierschutzbund nur bedingt empfohlen.

Wann ist das Gassigehen mit einer Katze sinnvoll?

Es gibt einige Situationen, in denen es sinnvoll sein kann, mit Katze Gassi zu gehen. Dazu gehören z. B. die Folgenden. Neue Umgebung erkunden Wenn eine junge Katze das erste Mal eine neue Umgebung rund um das Wohnhaus erkunden darf, ist es sicherer, sie an der Leine zu führen. Aufgrund der neuen Gerüche, der Geräusche und der vielen Eindrücke kann es sein, dass die Katze ganz aufgeregt hin und her rennt. Deshalb sollte der erste Rundgang kurz gehalten werden, sodass sie zu Hause die vielen neuen Erfahrungen verarbeiten kann. Zeige ihr auch den Weg zurück nach Hause und wiederhole diese kleine Tour ein paar Mal, bis sie sich an die neue Umgebung gewöhnt hat. Nach einem Umzug Bei einem Umzug empfiehlt es sich, eine Freigänger-Katze die ersten vier Wochen in der Wohnung zu halten. Danach sollte man sie ebenfalls die ersten Male an der Leine nach draußen führen, damit sie schrittweise die neue Umgebung kennenlernt und sich neu orientieren kann. Nicht kastrierte Katze Wenn Du in der Stadt lebst und eine nicht kastrierte Katze in der Wohnung hältst, ist es in einigen Bundesländern nur mit Leine erlaubt, sie nach draußen zu lassen. Dann ist es sinnvoll, sie langsam daran zu gewöhnen. Ein neuer Mitbewohner Du möchtest Deiner Katze einen Artgenossen als neuen Mitbewohner vorstellen? Dann empfiehlt es sich, die Katze zunächst anzuleinen, um zu sehen, wie die beiden miteinander in Kontakt treten und ob sie sich vertragen.

Es empfiehlt sich z. B. dann mit einer Katze Gassi zu gehen, wenn Du sie an eine neue Umgebung gewöhnen möchtest. © 123RF/mrwed54

Wann man nicht mit Katze Gassi gehen sollte

In anderen Situationen ist es überhaupt nicht sinnvoll, mit einer Katze Gassi zu gehen. Hier zwei Beispiele, die man unbedingt kennen sollte. Kastrierte Katze in der Wohnung Bei kastrierten Katzen, die in der Wohnung gehalten werden, ist das Gassigehen eher nicht zu empfehlen. Eine Wohnungskatze, die die Natur nicht kennt, könnte durch den Ausflug ins Grüne verängstigt werden oder aber sie würde danach die frische Luft vermissen und frustriert darüber werden, in der Wohnung festzusitzen. Mehr über Katzenrassen, die in der Wohnung gehalten werden, erfährst Du übrigens unter: >>> Wohnungskatzen: 6 Katzenrassen für die Wohnung.

Ängstliche Katzen Achte auf den individuellen Charakter Deiner Katze. Wenn sie selbstbewusst und freiheitsliebend ist, dann könnte sie an einer Runde Gassi schnell Gefallen finden. Wenn sie allerdings eher der ängstliche Typ ist, sollte man lieber die Pfoten von der Leine lassen.

Es ist wenig sinnvoll mit Katzen Gassi zu gehen, die von Natur aus eher ängstlich sind. © 123RF/evdoha

Mit der Katze Gassi gehen - So kann es funktionieren

Ein wichtiges Prinzip unterscheidet das Gassigehen mit Katzen vom Gassigehen mit Hunden: Eine Katze lässt sich nicht wie ein Hund führen. Es ist stattdessen genau umgekehrt. Man sollte sich von ihr führen lassen. Sie bestimmt das Tempo und auch, so weit wie möglich, die Richtung. Und genau hier liegt das Problem. Katzen springen normalerweise auf Zäune, klettern auf Bäume und streifen durch die Büsche. All das kann sie an der Leine nicht tun. Sie kann sich bei Gefahr auch nicht schnell wie der Blitz in Sicherheit bringen. Wegen dieser Einschränkungen ist es nicht artgerecht, wenn man mit Katze Gassi gehen will. Daher sollte es nur temporär unter passenden Bedingungen erfolgen.

Fazit: Man sollte nur unter bestimmten Umständen mit Katze Gassi gehen