Sollte man Vögel im Winter füttern, wenn man Katzen hat?

Vögeln in der kalten Jahreszeit eine Nahrungsquelle zu bieten, ist eine ehrenwerte Tat. Doch sollte man auch dann Vögel im Winter füttern, wenn man Katzenhalter ist? Hier gibt's die Antwort.

Der Naturschutzbund Nabu empfiehlt Vögel im Winter vor allem aus umweltpädagogischer Sicht zu füttern. Es geht dabei insbesondere um die Umweltbildung und das Naturerlebnis beim Beobachten der Vögel an Futterstellen.

Zugvögel wie der Weißstorch, der Kuckuck und der Mauersegler ziehen im Winter in warme südliche Regionen. Singvögel wie der Eichelhäher, die Kohlmeise, die Blaumeise und der Grünfink überwintern allerdings in ihrer Heimat. Um ihre Körpertemperatur von rund 40 Grad Celsius aufrechtzuerhalten, benötigen sie fettreiches Futter. Unter der Schneedecke ist dieses jedoch nur schwer zugänglich.

Daher sollte man als Katzenhalter auch keine Futterstellen im Garten oder auf dem Balkon errichten, die Vögel anlocken und dann in den sicheren Tod führen.

Vögel haben es im Winter ohnehin schon schwer ihre Körpertemperatur aufrechtzuerhalten und müssen daher einiges an Energie einsparen. Jedes unnötige Umherfliegen sollten sie vermeiden. Eine Katze, die sie im Winter aufscheucht, ist folglich das Letzte was Vögel gebrauchen können.

Warum quälen Katzen ihre Beute so brutal?

Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

Auch wenn Katzenhalter Vögel nicht füttern sollten, können sie einige Vorkehrungen treffen, um Wildvögel zu schützen.

1. Tipp: Kastriere Deinen Freigänger

Generell sollten Katzen, die als Freigänger gehalten werden, kastriert werden. In vielen Bundesländern ist dies bereits Pflicht. Zum einen trägt man so dazu bei, dass sich Katzen nicht unkontrolliert weiter vermehren und zum anderen zeigen kastrierte Katzen auch weniger aggressives Verhalten und gehen seltener auf die Jagd nach Beutetieren.

2. Tipp: Glöckchen

Ein Halsband mit einem Glöckchen kann Vögel vor einem Angriff von Katzen warnen, sodass sie sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Halsbänder sind aber mit der Gefahr verbunden, dass eine Katze damit z. B. an einem Gebüsch hängen bleibt. Deshalb sollte man am besten eines mit Gummiband verwenden oder eines, das sich bei größerer Spannung von selbst öffnet.

Geeignete Halsbänder wären beispielsweise die folgenden:

Halsband mit Sicherheitsverschluss von AniOne

Glöckchen für Halsband von AniOne