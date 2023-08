Sind weiße Katzen taub und welche Besonderheiten bewirkt ihr Fell?

Schneeweiße Katzen wirken edel und elegant. Aufgrund ihrer Fellfarbe werden ihnen einige besondere Eigenschaften nachgesagt. Beispielsweise sollen weiße Katzen taub sein. Ob das stimmt und was man noch über sie wissen sollte, erfährst Du in diesem Beitrag.

So wie schwarze Katzen Unglück bringen sollen, gibt es auch einige Vorurteile und Auffassungen über weiße Katzen. Ihnen wird z. B. nicht selten eine Rolle als Glücksbringer zugesprochen.

Grund dafür ist das Corti-Organ im Innenohr, das durch einen Melanozyten-Mangel zurückgebildet oder nicht vorhanden ist. Dieses ist verantwortlich für die Übertragung von Signalen vom Ohr ins Gehirn. Durch den Mangel können diese jedoch nicht an das Gehirn weitergeleitet werden.

So fanden Forschende heraus, dass unter weißen Katzen, die nicht blauäugig waren, 17 bis 22 Prozent von angeborener sensorineuraler Taubheit betroffen waren. 40 Prozent der untersuchten Katzen waren es, wenn ein Auge blau war und sogar 65 bis 85 Prozent, wenn das Tier blauäugig und weiß war.

Dass weiße Katzen taub sind, ist nämlich keine korrekte Annahme. Nicht jede Katze, die weißes Fell hat, leidet an Taubheit.

Unterschieden werden müssen die weißen Fellnasen von Albinokatzen, die wegen eines Melanin-Mangels überhaupt keine Farbpigmente besitzen. Diese erkennt man an ihren blassblauen oder rötlichen Augen.

Die Weißfärbung ist dabei eine Folge eines Gendefekts. Deswegen tragen dann genetisch rote oder schwarze Katzen weißes Fell und haben auch Monate nach der Geburt noch ein oder zwei blaue Augen. Aufgrund der gestörten oder absterbenden Pigmentzellen kann sich kein Pigment in der Iris einlagern.

In der Regel sind Katzen allerdings genetisch entweder rot oder schwarz. Je nach genetischen Kombinationen entstehen die vielfältigsten Färbungen und Musterungen, wie man sie kennt.

Mit etwas Rücksicht und Aufmerksamkeit gibt es also keine Einschränkungen bei der Haltung dieses beliebten Stubentigers.

Aufgrund des mangelnden Schutzes sind weiße Katzen empfindlicher gegenüber Sonneneinstrahlung, was zu Sonnenbrand führt und daher auch häufiger in Hauttumoren enden kann. Dennoch haben die weißen Vierbeiner keine geringere Lebensdauer als ihre andersfarbigen Artgenossen.

Da helfen zudem natürlich auch die positiven Assoziationen, denn weiße Katzen werden - vor allem in Asien und dem Nahen Osten - gerne mit Glück, Reinheit und Zuversicht verbunden.

Viele Besitzer:innen sind sich einig: Ihre weißen Miezen sind scheuer und weniger aggressiv als so andere. Generell wird ihnen nachgesagt, eher schüchtern und ruhig sowie faul zu sein. Obwohl man das nur sehr schlecht nachweisen kann, lässt sich eine Tendenz erkennen. Die schneeweißen Samtpfoten sind nämlich sehr beliebt und stets schnell vermittelt.

Wie so oft steckt auch in diesen vier Annahmen zumindest ein Funke Richtigkeit. So ist nicht jede weiße Katze taub, jedoch erhöhen weiße Fell- und blaue Augenfarbe die Wahrscheinlichkeit dafür bedeutend.

Weißes Fell macht sie in gewisser Weise auch empfindlicher, zumindest was UV-Strahlungen angeht. Die resultierende Tatsache, dass diese schönen Tiere nicht gezüchtet werden sollen, fördert ihre Seltenheit im Vergleich zu andersfarbigen Katzen.

Wer sich glücklich schätzen kann, eine solche Katze zu halten, wird am Ende am besten selbst einschätzen können, wie sehr sein Fellbaby den erwarteten Charakterzügen tatsächlich entspricht.