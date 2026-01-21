Wann legen Wellensittiche Eier - Harmlose Überraschung oder Grund zur Sorge?

Wann legen Wellensittiche Eier - was bedeutet das für die Haltung? Erfahre, ab wann & warum es passiert & was man tun sollte ➤ einfach erklärt bei TAG24.

Von Aline Neißner

Viele Wellensittichhalter und -halterinnen sind überrascht, wenn plötzlich ein Ei im Käfig liegt - ganz ohne Nistkasten oder Zuchtabsicht. Solch ein Ereignis wirft oft sofort Fragen auf: Ist mein Wellensittich krank? Habe ich etwas falsch gemacht? Muss ich jetzt handeln? Wichtige Infos rund um das Thema "Wann legen Wellensittiche Eier" gibt's jetzt zum Nachlesen. Informiere Dich im Kleintierratgeber über weitere Tipps zu Pflege und Haltung von Wellensittichen.

Ab wann legen Wellensittiche Eier?

Wann sind Wellensittiche geschlechtsreif? © 123rf/karepastock Die gute Nachricht vorab: Eierlegen ist bei Wellensittichen nichts Ungewöhnliches. Weniger bekannt ist allerdings, dass in der Wohnungshaltung der Bruttrieb oft unbewusst ausgelöst wird, was auf Dauer zu Problemen führen kann. In der Regel werden Wellensittiche zwischen dem sechsten und zwölften Lebensmonat geschlechtsreif. Ab diesem Zeitpunkt können Weibchen Eier legen, müssen es aber nicht. Ob es tatsächlich zur Eiablage kommt, ist jedoch nicht nur vom Alter abhängig. Auch äußere Faktoren bzw. Umgebungsbedingungen, die dem Körper eine Brutzeit signalisieren, spielen eine wesentliche Rolle. Katzenrassen Dreifarbige Glückskatze: So besonders ist die Schildpatt-Katze In der Wohnungshaltung kann es daher unabhängig von der Jahreszeit zur Eiablage kommen.

Anmerkung der Redaktion: Die hier bereitgestellten Informationen dienen lediglich zur allgemeinen Orientierung und richten sich an private Wellensittichhalter und -halterinnen ohne Zuchtabsicht. Sie ersetzen keine individuelle Beratung durch einen vogelkundigen Tierarzt bzw. eine entsprechende Fachexpertin.

Unter diesen Bedingungen legen Wellensittiche Eier

Weibchen brauchen kein Männchen, um Eier zu legen. © 123rf/lisica66 Licht, Futter und Umgebung Folgende Faktoren beeinflussen den Hormonhaushalt des Vogels und können den Bruttrieb aktivieren: lange Tageslichtphasen (über etwa 12 Stunden)

sehr energiereiches oder eiweißhaltiges Futter

gleichbleibend hohe Temperaturen

ruhige, dunkle Rückzugsorte Eier auch ohne Nistkasten Von Natur aus sind Wellensittiche Höhlenbrüter, die eine dunkle Höhle oder einen Nistkasten benötigen, um Eier zu produzieren. Allerdings müssen diese Dinge nicht zwingend vorhanden sein. Eier werden häufig auch ... auf dem Käfigboden,

in einer längeren Korkröhre,

in Futternäpfen oder

in dunklen Ecken (z. B. im Regal oder hinterm Schrank) abgelegt. Rolle von Partnern Ein Weibchen kann bei diversen Haltungskonstellationen Eier legen: mit einem Männchen

mit einem anderen Weibchen

und sogar ohne Partner Gut zu wissen: Für die Eiablage ist keine Befruchtung erforderlich. Unbefruchtete Eier sind physiologisch normal. Lesetipp: Wellensittich allein halten: Ist das Tierquälerei oder in Ordnung?

Eiablage bei Wellensittichen: Ein kurzer Überblick

Woran erkennt man, dass ein Wellensittich kurz vor der Eiablage steht? © 123rf/olgasab Die Eiablage erfolgt bei Wellensittichen in mehreren Schritten und kann sich über einige Tage erstrecken. In der Regel besteht ein Gelege aus vier bis sechs Eiern, gelegentlich können es auch mehr sein, wobei die Henne etwa alle ein bis zwei Tage ein Ei absetzt. Interessant ist, dass das Brutverhalten bereits einsetzen kann, bevor das letzte Ei gelegt wurde. Wenn sich die Frage stellt, wann Wellensittiche Eier legen, können bestimmte Verhaltensänderungen Hinweise geben. Dazu gehören unter anderem ... ein verstärkter Bruttrieb,

häufiges Sitzen an einem bestimmten Ort,

ein erhöhter Kalziumbedarf, der für die Bildung der Eierschalen wichtig ist, sowie

allgemein ein verändertes Verhalten. Diese Anzeichen sind jedoch individuell verschieden und nicht bei jeder Henne gleich stark ausgeprägt. Lesetipp: Ist es riskant oder erlaubt, Wellensittich-Küken anzufassen?

Was tun, wenn ein Wellensittich Eier legt?

Wellensittichhaltung ohne Zuchtabsicht - keine Nistkästen anbieten. © 123rf/jordachelr Zunächst einmal gilt es, Ruhe zu bewahren. Eine einzelne Eiablage ist in vielen Fällen kein Notfall und kommt auch bei allein gehaltenen Wellensittichweibchen vor. Eier entfernen oder liegen lassen? Wenn Wellensittiche Eier legen, sollten diese nicht sofort entfernt werden. Das kann den Bruttrieb zusätzlich anregen und dazu führen, dass die Henne weitere Eier nachlegt. Allerdings raten vogelkundige Fachleute dazu, die gelegten Eier gegen künstliche oder abgekochte auszutauschen. Wie man weiter vorgeht, sollte vom Verhalten des Vogels abhängen. Im Zweifel ist es ratsam, sich fachkundig beraten zu lassen. Wann ist ein Tierarztbesuch sinnvoll? Ein Tierarztbesuch ist empfehlenswert, wenn die Henne sehr häufig Eier legt, allgemein geschwächt wirkt oder Unsicherheit im Umgang mit den Eiern besteht. Besonders wichtig ist es, den Gesundheitszustand des Vogels genau zu beobachten. Lesetipp: Krank, zufrieden, müde? Das bedeutet es, wenn der Wellensittich sich aufplustert.

Achtung bei Legenot! Zeigt der Wellensittich starkes Pressen, sitzt aufgeplustert am Boden oder kann ein Ei nicht absetzen, handelt es sich um einen tiermedizinischen Notfall, die sogenannte Legenot. In diesem Fall muss umgehend ein vogelkundiger Tierarzt oder eine entsprechende Fachexpertin aufgesucht werden.

Brut verhindern - Ist das möglich?

Nistkästen und ähnliche Alternativen sollten vermieden werden. © Bildmontage: 123rf/juanjomendieta, TAG24/AN Insbesondere bei der Wellensittichhaltung ohne Zuchtabsicht ist es ratsam, die Brut bzw. Eiablage zu verhindern. Folgende Maßnahmen können zur Reduktion des Bruttriebs beitragen: Tageslichtdauer auf etwa zehn Stunden reduzieren

kein Keim- oder Aufzuchtfutter sowie Nistmaterial anbieten

keine Nistkästen anbringen

alternative Nistmöglichkeiten in beispielsweise Bücherregalen, Schränken und dunklen Ecken verhindern

Umgebung regelmäßig leicht verändern

für ausreichend Beschäftigung sorgen

Haltung in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, sofern es die Vogelart zulässt

Kunsteier im Gelege, solange die Henne sie bebrütet Diese Beispiele können den Legedruck durchaus verringern, garantieren jedoch keinen sofortigen Erfolg.

Wann legen Wellensittiche Eier - Wichtige Fragen kurz beantwortet

Legen weibliche Wellensittiche auch ohne Männchen Eier? Ja. Weibchen können auch ohne Männchen Eier legen. Diese sind natürlich unbefruchtet. Ist das Eierlegen gefährlich? Einzelne Eiablagen sind meist unproblematisch. Bei häufiger oder dauerhafter Eiablage können jedoch gesundheitliche Risiken entstehen, etwa Kalziummangel oder Erschöpfung. Sie sollten daher verhindert werden. Wie oft im Jahr legen Wellensittiche Eier? In der Natur meist ein- bis zweimal, bevorzugt in den wärmeren Monaten. In der Wohnungshaltung kann es bei ungünstigen Bedingungen häufiger vorkommen. Was bedeutet es, wenn ständig Eier gelegt werden? Das kann auf eine Dauerbrut hinweisen und sollte ernst genommen sowie fachlich abgeklärt werden. Warum legt mein Wellensittich plötzlich Eier? Kann ich das verhindern? Meist, weil äußere Bedingungen wie Licht, Futter und Umgebung unbewusst den Bruttrieb auslösen. Das Risiko dafür kann man reduzieren, indem entsprechende Maßnahmen getroffen werden.