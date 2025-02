Ist es riskant oder erlaubt, Wellensittich-Küken anzufassen?

Wissenswerte Tipps und Infos zu Sittichen und Co. gibt's hier: Kleintierratgeber .

Das flauschige Federkleid der Küken verleitet zum Anfassen und Kuscheln. © 123RF/coffmancmu

Nach etwa 18 Tagen Brutzeit, in denen das Wellensittich-Weibchen ihren gelegten Eiern kaum von der Seite weicht, ist es schließlich so weit und die ersten Küken schlüpfen.

Die Vogelbabys sehen im Vergleich zu anderen Tierbabys zu Beginn zwar irgendwie niedlich, aber dennoch zerbrechlich und recht bizarr aus. Das liegt vermutlich mit daran, dass sie völlig nackt, blind und mit einem verhältnismäßig großen Schnabel schlüpfen.

Die ersten Federn zeichnen sich bei einigen Küken bereits nach etwa einer Woche unter der Haut ab und brechen nach und nach durch. Dieser Vorgang ist individuell und kann auch deutlich später erfolgen. Der Niedlichkeitsfaktor der kleinen Wellensittiche nimmt dann von Tag zu Tag zu, was so manchen Menschen dazu verleiten könnte, sie in die Hand zu nehmen, um mit ihnen zu kuscheln.

Aber ist das auch wirklich ratsam? Oder sollte man lieber noch etwas warten, um ohne Bedenken ein Wellensittich-Küken anfassen zu können?