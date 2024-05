Wellensittich-Mauser: Muss man sich Sorgen machen?

Warum verliert mein Wellensittich so viele Federn? Geht der Wellensittich durch die Mauser? Wie lange dauert sie? Was kann man tun?

Erfahrene Vogelhalter kennen das Verhalten und die Auffälligkeiten seiner Schützlinge in verschiedenen Lebensphasen. Frischgebackene Besitzerinnen und Besitzer von Wellensittichen können beim Anblick eine Reihe von Fragen beschäftigen:

Alte, verschlissene und abgenutzte Federn können nicht repariert, sondern müssen ausgetauscht werden. Dabei werden die alten abgeworfen, sobald sich in den Federhülsen neue bilden.

Bei der Mauser verlieren die Wellensittiche kleine Federn am Kopf sowie ihre abgenutzten Schwanzfedern (Schwung- und Steuerfedern). In der Regel handelt es sich dabei nur um einen Teilgefiederwechsel. Eventuell verlieren sie aber auch Deckfedern an Rumpf und Flügeln.

Markant sind bei mausernden Wellis die sichtbaren Federhülsen, einer dünnen Hornschicht um die neuen, sich entwickelnden Federn, die wie kleine Stachel aussehen.

Neben dem Federverlust und anschließend möglichen Veränderungen des Federkleids können weitere Symptome wie Veränderungen im Verhalten - ein auffallend ruhigeres, reizbareres oder schreckhafteres Auftreten -, Veränderungen im Fressverhalten oder Juckreiz sein. Bei Letzterem kratzt sich der Wellensittich oder reibt mit dem Kopf an Objekten.

Bei intensivem Mauserverlauf können die Wellis dazu generell sehr müde und kränklich aussehen.