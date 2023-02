Größtes Raubtier der Welt ist ein jagender Riese aus dem Meer!

Übrigens findet Ihr in der Themenrubrik " Tierrekorde " noch mehr spannende Bestmarken aus dem Reich der Tiere.

Dennoch sind die fleischfressenden Säugetiere in der Lage, es mit sehr starken Gegnern aufzunehmen.

Mit einer Länge von bis zu 24 Metern ist der Pottwal das größte Raubtier der Welt. Nimmt man die Größe als Maßstab, stammt der König unter den Jägern also aus der Meereswelt.

Man müsste meinen, dass so ein mehr als 20 Meter langer Pottwal jeden Meeresbewohner problemlos in die Knie zwingt. Allerdings scheinen sich die gigantischen Raubtiere erbitterte Kämpfe mit Riesentintenfischen zu liefern.

Einige Funde von Wal-Überresten zeigen nämlich Narben in ihren Gesichtern und Spuren von Saugnapf-Angriffen am Körper. Die Riesentintenfische können mit bis zu 18 Metern zwar ähnlich groß werden wie die Wale, ziehen im Kampf der Giganten aber in der Regel den Kürzeren.

Auf dem Speiseplan der Pottwale stehen neben den enormen Tintenfischen noch mittelgroße Fische und Krustentiere. Zum Überleben ernähren sie sich von etwa einer Tonne Fisch pro Tag.