So flink ist die schnellste Spinne der Welt: Wer blinzelt, verliert!

Blitzschnelle Raubangriffe, spektakuläre Sprünge und andere clevere Fortbewegungen - so beeindruckt die jeweils schnellste Spinne der Welt in verschiedenen Kategorien. Da reicht ein Blinzeln und man verliert sie aus den Augen.

Wie flink ist die jeweils schnellste Spinne der Welt? Was sie so schnell macht und mehr, erfährst Du im Folgenden.

So gibt es beispielsweise würdige Rekordhalter hinsichtlich der höchsten Laufgeschwindigkeit, der Geschwindigkeit einzelner Körperteile sowie der Effizienz in der Fortbewegung.

Die eine schnellste Spinnenart der Welt zu finden, ist nicht so einfach, weil zum einen nicht alle Arten entdeckt und katalogisiert sind. Und zum anderen teilen sich je nach Kriterium gleich mehrere Arten den Titel.

Zu finden ist sie im südlichen Nordamerika sowie in Zentralamerika.

Ihre Geschwindigkeit ist unerlässlich, da sie ihre Beute ohne Netz fängt. Die drei bis vier Zentimeter große Spinne ist hell- bis dunkelbraun mit gelben bis orangen Ringen an den Beinen.

Die Große Wanderspinne ( Cupiennius salei ), auch Wandernde Tigerspinne genannt, gehört zu den am schnellsten laufenden Spinnen der Welt.

Die Selenopidae-Spinnen sind eine faszinierende Spinnenfamilie, bei der es sich um die sich am schnellsten drehenden Landtiere handelt. Verbreitet sind sie vor allem in Nord- und Südamerika, Afrika, Asien und Australien.

Wie schnell sind Selenopidae-Spinnen?

In einer einzigen Sekunde könnte sich die Spinne etwa um 3000 Grad drehen. Das sind mehr als acht Drehungen um sich selbst innerhalb einer Sekunde und drei Umdrehungen in der Zeit, in der man einmal blinzelt.