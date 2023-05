Berlin entdecken: Ideen und Hotspots

Entdeckt die Vielseitigkeit Berlins: Sehenswürdigkeiten✓ Museen✓ Geheimtipps✓ Nachtleben✓ Aktivitäten mit Kindern✓ – Der Berlin-Guide von TAG24!

Von Alexa Moustaka

Berlin - Es heißt nicht grundlos: Berlin schläft nie. Berlin zu entdecken gelingt zu jeder Tages- und Nachtzeit, mit und ohne Kinder sowie im Sommer, Frühling, Herbst und Winter. TAG24 zeigt Euch spektakuläre Orte Berlins!

Berlin entdecken: Eine Haupt- und Weltstadt

Berlin wartet schon darauf, von Euch erkundet zu werden. © 123rf/tomas1111 Berlin ist nicht nur die Hauptstadt Deutschlands, sondern sie gilt ebenfalls als populäre Weltstadt, in der man immer etwas erleben kann. Berlin ist eine trendige und kreative Metropole, die Touristen aus aller Welt fasziniert. Berlin ist so multikulturell, dass man immer und überall die verschiedensten Sprachen um sich herum hört. Das liegt einerseits an den Touristen aus allen Herren Länder, andererseits an den zahlreichen zugezogenen Neu-Berlinern, die ihre eigene Kultur in die Stadt einbringen und sie somit noch weltoffener gestalten. Das ist mitunter verantwortlich dafür, dass Ihr in Berlin Kulinarik aus aller Welt genießen, diverse Partys besuchen und zahlreiche Events bestaunen könnt. Aber mit das Schönste an Berlin ist, dass hier Toleranz gelebt wird: Jeder Typ Mensch ist willkommen und muss sich nicht verstellen. Sei Du selbst und entdecke Berlin mit den Tipps von TAG24! Du möchtest noch mehr Ausflugstipps rund um die Hauptstadt? Dann schau gerne in unserem Berlin entdecken: Ratgeber vorbei!

Freizeitaktivitäten in Berlin

Berlin entdecken beginnt mit einem erlesenen Frühstück in angesagten Cafés, gefolgt von fulminanten Erlebnissen, die noch Jahre später witzige Anekdoten bilden. Die Aktivitäten in Berlin sind abwechslungsreich, ausgefallen und purer Spaß!

Skydiving/Bodyflying

Skydiving wird auch Bodyflying genannt und ist ein ganz besonderes Erlebnis. Unter fachkundiger Aufsicht und nach einer detaillierten Einweisung erhaltet Ihr die notwendige Ausrüstung, um im Windtunnel zu fliegen. Dieses Gefühl ist unvergleichbar und wird Euch Freudenschreie entlocken! Der Flug dauert etwa zwei Minuten und ist ein wahrer Adrenalin-Kick! Dieses Erlebnis wird Euch immer in Erinnerung bleiben: Erinnerungsbilder inklusive! Weitere Informationen z. B. unter windobona.berlin oder hurricanefactory.com/berlin.

Skydiving simuliert einen Fallschirmsprung und hat Gute-Laune-Garantie! (Symbolbild) © 123RF/victorkozlov

Flugsimulator Berlin

Im Flugsimulator Berlin wird ein Original-Cockpit einer Verkehrsmaschine präsentiert. Nehmt im Cockpit einer Boeing 737-700 Platz und lasst Euch von der einzigartigen Atmosphäre mitreißen. Echte Piloten in Uniform bereiten Euch auf die Flugsimulation vor und sind während des gesamten Aufenthaltes an Eurer Seite. Während der Einweisung genießt Ihr Getränke und Snacks, die mit einem echten Flugzeugtrolley serviert werden. Nehmt Platz und steuert, wohin Ihr möchtet - Ihr seid der Pilot! Weitere Informationen unter flugsimulator-berlin.de.

VR Nation

Hier erlebt Ihr ein einzigartiges 4D Full-Body Virtual Reality-Abenteuer. Durch zahlreiche Sensoren an Händen, Füßen, Körper und Kopf taucht Ihr mit allen Sinnen in die virtuelle Welt ein. Temperaturunterschiede, Gerüche, Wind und sogar Waffen mit Rückstoß verstärken diese einzigartige Realitäts-Illusion! Auf 100 Quadratmetern genießen bis zu vier Spieler vollkommene Bewegungsfreiheit und ultimativen VR-Spaß! Weitere Informationen unter vr-nation.de.

Nachtleben in Berlin

Das Nachtleben in Berlin bietet nicht nur stylische Bars und unvergleichliche Clubs, sondern auch künstlerische Nächte, einzigartige Filmabende und unverwechselbare Comedy-Erlebnisse. Taucht ein in Berlins Nightlife und macht die Nacht zum Tag!

Das Nachtleben in Berlin könnte kaum vielseitiger sein. © 123RF/zerbor

ArtNight

Gehört Ihr auch zu den Menschen mit einer kreativen Ader? Liebt Ihr das Nachtleben? Dann kombiniert beides in der ArtNight Berlin! In künstlerischem Ambiente wird Euch Wein gereicht, während Ihr Euch von Eurer Inspiration durchströmen lasst. Die Leinwand vor Euch wartet nur darauf, von Euren kreativen Pinselstrichen geschmückt zu werden! Bei der ArtNight steht Eure Kreativität im Fokus und wird durch Freude und Spaß ergänzt - entdeckt Berlin und erlebt eine völlig neue Art der Unterhaltung! Weitere Informationen unter artnight.com/berlin.

Bei der ArtNight Berlin könnt Ihr Eure Kreativität ausleben. (Symbolbild) © unsplash/Mike Petrucci

Astor Film Lounge

Die Astor Film Lounge ist mehr als nur ein Kino. In unmittelbarer Nähe des Kurfürstendamms in Berlin Charlottenburg lädt die Astor Film Lounge zu einem Filmabend in unverwechselbarem Ambiente ein. Durch das entspannte Flair des Theatersaals wird der Besuch zu einem Erlebnis aller Sinne. Sowohl die Sitze als auch die Beleuchtung und Dekoration laden zum Entspannen ein. Die Astor Film Lounge bietet Euch aber nicht nur die neuesten Blockbuster, sondern auch Opernübertragungen, Lesungen, besondere Dokumentationen und außergewöhnliche Filmkreationen an.

Laughing Spree Comedy

An zwei Abenden pro Woche könnt Ihr fulminante Comedy direkt an der Spree genießen. Jeden Dienstag und Sonntag wird es Zeit, sich die Bäuche zu halten und die Lachmuskeln zu trainieren. Verschiedene Künstler geben hier Ihr Bestes, um Euch einen Abend der Extraklasse zu bescheren. Nehmt Platz, schaltet ab, genießt leckere Speisen und Getränke und lauscht den Witzen diverser talentierter Menschen! Hinweis: Die Vorstellungen sind in Englisch.

Sehenswürdigkeiten in Berlin

Die Sehenswürdigkeiten in Berlin sind immer eine Reise wert. Beeindruckende Architektur und spannende Historik laden zum Verweilen und Fotografieren ein. Aber auch die Berliner Museen bieten eine nahezu grenzenlose Vielfalt: Taucht ein und erlebt Berlins spannende Geschichte!

Brandenburger Tor

Das Brandenburger Tor gilt als eines der ultimativen Sehenswürdigkeiten in Berlin. Das große Sandsteintor ist eines der beliebtesten Selfie-Hintergründe zahlreicher Touristen. Berlin verdankt diese imposante Sehenswürdigkeit dem König Friedrich Wilhelm II., der sich einen würdevollen Abschluss seines Pracht-Boulevards Unter den Linden wünschte. Das Brandenburger Tor im Herzen Berlins ist heute ein Symbol der Einheit. Täglich tummeln sich hier Dutzende Menschen. Nach der Besichtigung kann man flanieren, spazieren und essen gehen. Denn hier laden schöne Parkanlagen und zahlreiche Cafés zum Verweilen und Entspannen ein.

Das Brandenburger Tor in Berlin ist eines der Wahrzeichen der Stadt. © 123RF/william87

Potsdamer Platz

Der Potsdamer Platz in Berlin ist ein historischer und zugleich top moderner Ort auf dem ehemaligen Grenzstreifen. Das Sony-Center beeindruckt durch seine einzigartige Architektur, Musical-Theater lassen Eure Herzen höherschlagen und die Potsdamer Platz Arkaden lassen keine Shopping-Wünsche offen. Von vielseitiger Kulinarik über Shopping-Möglichkeiten bis hin zu Kinoabenden: Der Potsdamer Platz ist zu jeder Tages- und Nachtzeit einen Besuch wert!

Museen in Berlin

Berlin gehört zu den Städten mit den meisten Museen. Selbst "Museums-Verschmäher" finden hier etwas, das sie faszinieren wird.

Pergamonmuseum

Das Pergamonmuseum beherbergt Schätze aus der griechischen und römischen Antike. Diese Sammlung gehört zu den weltweit bedeutendsten Sammlungen der griechischen und römischen Kunst und Architektur. Viele Ausstellungsstücke bilden somit die Basis von modernen Bauten unserer Zeit. Weitere Informationen unter smb.museum/museen-einrichtungen/pergamonmuseum.

Futurium - Haus der Zukünfte

Wer nicht in die Vergangenheit, sondern vielmehr in die Zukunft reisen möchte, ist im Futurium - Haus der Zukünfte gut aufgehoben. Hierbei handelt es sich um ein Forum für Wissenschaft, Wirtschaft und Politik in Berlin. Das Futurium befindet sich im Regierungsviertel und zeigt Beiträge von Wissenschaft, Forschung und Technologie für die Gestaltung der Zukunft. Der Zugang zur Ausstellung ist kostenfrei. Die Symbiose von Mensch, Natur und Technik wird hier aus verschiedenen Perspektiven betrachtet.

Weitere Informationen unter futurium.de.

Die Ausstellung im Futurium - Haus der Zukünfte in Berlin zeigt Ideen und Projekte, welche unsere Welt in Zukunft vielleicht gestalten werden. © TAG24/CD

Museum für Naturkunde

Im Museum für Naturkunde steht hingegen allein die Natur im Fokus. Unser Universum, zahlreiche Fossilien, Pflanzen und Tiere aus der Steinzeit sowie imposante Dinosaurier-Exoskelette sorgen bei Menschen jeden Alters für große Augen und offene Münder. Lasst Euch von der Vielfalt und Cleverness unseres Planeten verzaubern! Weitere Informationen unter museumfuernaturkunde.berlin.

Erholsame Zeit in Berlin

Obwohl Berlin auch als Partystadt gilt, kann man hier großartig entspannen. Ob in den zahlreichen Wellness-Centern der Hauptstadt oder in den gepflegten Parkanlagen und üppigen Wäldern: In Berlin wird auch Entspannung großgeschrieben!

Floating Lounges

Die ultimative Entspannung des Körpers wird wohl mit dem Gefühl der Schwerelosigkeit erreicht. Um diesen Zustand zu erleben, lädt Berlin zum Floaten ein. Verlasst für eine Stunde den hektischen und überstimulierenden Alltag und erfahrt geistige und körperliche Tiefenentspannung. Kaum habt Ihr im Float-Tank Platz genommen, beginnt Ihr auf der Wasseroberfläche zu schweben. Sowohl das Salzwasser als auch die Luft sind 32 Grad warm, sodass die Nerven an Eurer Hautoberfläche keinen Temperaturunterschied wahrnehmen. Ihr werdet Euch fühlen, als würdet Ihr schweben!

Tempelhofer Feld

Das Tempelhofer Feld ist ein ehemaliges Flughafengelände und inzwischen überaus wichtig für Berliner. Denn hier können Einheimische und Touristen der dicht bebauten Stadt entfliehen und entspannen. Von Joggen und Kitesurfen über Spazieren und Picknicken bis hin zu Grillen und Feiern könnt Ihr hier Eure Freizeit genießen. Die rund 355 Hektar große Freifläche lädt Groß und Klein sowie Jung und Alt zum Verweilen ein!

Auf dem Tempelhofer Feld in Berlin kann man auch grillen. (Symbolbild) © 123RF/photovs

Dinner in the Sky

Essen gehen ist eine Lieblingsbeschäftigung der Deutschen. Leckere Speisen, delikate Drinks und entspannendes Ambiente lassen uns den Alltag vergessen. Aber wie wäre es mit ein wenig mehr Aufregung und Spannung beim Dinieren? Dinner in the Sky bietet Euch genau das! In 50 Meter Höhe könnt Ihr in Berlin-Mitte Kaffee, Tee, Mittagessen und Lunch genießen. Während Ihr die Hauptstadt von oben bestaunt, sitzt Ihr in gesicherten Sitzen und genießt exzellenten Service in luftigen Höhen. Dieses Dinner werdet Ihr niemals vergessen! Weitere Informationen unter dinnerinthesky.de.

Berlin mit Kindern entdecken und genießen

Berlin hat viel zu bieten, aber auch die Kleinen kommen in der pulsierenden Hauptstadt nicht zu kurz. Besonders Familien suchen häufig nach Aktivitäten für Kinder, die auch den Großen Freude bereiten. Berlin mit Kindern zu entdecken ist einfach, denn hier gibt's viel zu sehen!

LEGOLAND Discovery Centre

Dieses Abenteuer-Lego-Land lässt Kinderaugen strahlen! Im Sony-Center am berühmten Potsdamer Platz in Berlin-Mitte befindet sich das 3500 Quadratmeter große LEGOLAND Discovery Centre. Die Kleinen können hier zum ultimativen Ninja werden, im Dinosaurier-Spielbereich toben, Autorennstrecken bauen und testen sowie weitere spannende Lego-Abenteuer erleben. Berlin im Kleinformat aus mehr als zwei Millionen Legosteinen versetzen nicht nur Kinder, sondern auch ihre Eltern ins Staunen. Das Berliner LEGOLAND ist ein fulminanter Freizeitspaß für die ganze Familie! Weitere Informationen unter legolanddiscoverycentre.com/berlin.

Im LEGOLAND Discovery Centre können Kinder Kunstwerke aus Lego bestaunen und selbst kreieren. (Symbolbild) © 123rf/ximagination

Deutsches Spionagemuseum

Kinder lieben Geschichten über Geheimagenten und deren Top-Secret-Operationen. Im Deutschen Spionagemuseum geht Ihr auf eine multimediale Zeitreise durch die Geschichte der Spionage: von der Antike bis zur Gegenwart. Ihr erhaltet detaillierte Einblicke in ausgefeilte Spitzentechnik, taucht in legendäre Spionagefälle ein und erfahrt mehr über spektakuläre Geheimoperationen. Über 1000 Exponate und interaktive Installationen laden zum Bestaunen und Mitmachen ein! Weitere Informationen unter deutsches-spionagemuseum.de.

Filmpark Babelsberg

Zugegeben: Der Filmpark Babelsberg gehört streng genommen nicht zu Berlin, sondern vielmehr zu Brandenburg. Aber dieser Themenpark befindet sich direkt vor den Toren Berlins und ist eine abwechslungsreiche Mischung aus Entertainment, Action und authentischer Film- und Fernsehwelt. Der Filmpark Babelsberg ist für seine spektakulären Stuntshows bekannt, die Groß und Klein den Atem rauben. Filmtiertrainings lassen die Herzen von Tierliebhabern höherschlagen, während die Westernstadt den kleinen Hobby-Cowboys den Atem raubt. Filmvorführungen, Original-Filmsets und Liveshows gehören zu den berühmt-berüchtigten Besonderheiten dieses repräsentativen Themenparks. Erlebt Film und Fernsehen hautnah! Weitere Informationen unter filmpark-babelsberg.de.

Spektakuläre Stuntshows gibt es im Filmpark Babelsberg zu sehen. © 123RF/ginton