Brunch in Berlin: 7 Top-Locations in der Hauptstadt

Dazu einen köstlichen Kaffee oder ein erfrischendes Glas Saft und ruckzuck wird Brunch in Berlin zu einem wunderbaren Erlebnis. Tee oder was das Herz ansonsten begehrt gehen natürlich auch.

Für alle, die es mögen, werden "normale" Pancakes oder Eier durch Zutaten aus Vietnam, Japan, Thailand und Korea schnell zu einer ganz besonderen Delikatesse. Wer gleichzeitig einen leckeren Cocktail schlürfen will, der ist beim "Boozy Brunch" in diesem Neuköllner Lokal genau richtig!

In dieser Location sind größere Gruppen und Kinder ebenso willkommen wie Hunde. Da braucht man sich nicht hetzen, um den geliebten Vierbeiner nicht allzu lange allein zu lassen. Stattdessen kann man Frühstücksburrito, Avocado-Toast und andere kulinarische Highlights ganz in Ruhe genießen.

Will man in Berlin-Friedrichshain brunchen, sollte man sich die Tucker Brunch Bar nicht entgehen lassen. Vor allem dann nicht, wenn man auf eine extrem einladende Atmosphäre steht.

Neben den Leckereien gibt es zusätzlich eine große Auswahl an Getränken. Mit Smoothies, klassischen Heißgetränken, Wein, Cocktails und Co. wird eine wunderbare Mahlzeit schön abgerundet. Findet Eure perfekte Mischung!

Pro Tisch können bis zu sechs Personen brunchen. Das Ganze kann man online reservieren. Achtung: Das aufregende Brunch-Erlebnis in Berlin-Mitte kann ausschließlich per Karte bezahlt werden.

Am Berliner Alexanderplatz lädt diese coole Location zu einem wunderbaren Wochenend-Brunch ein. Weil sich das Angebot an den Street-Food-Märkten der Hauptstadt orientiert, bekommt man hier quasi alles.

Eine weitere Top-Gelegenheit für Brunch in Berlin bietet sich im Bey Simit Haus. Die Location in Charlottenburg glänzt mit großem Angebot traditioneller türkischer Küche. Hier kann man sich an frischen Frühstücksleckereien genauso satt essen wie an Lahmacun und vielen anderen Köstlichkeiten.

Zum Brunchen in Berlin hält natürlich auch der Ort Prenzlauer Berg jede Menge Möglichkeiten parat. In eine davon verwandelt sich z. B. jeden Sonntag das vietnamesische Anjoy Restaurant.

Gleichzeitig finden hier auch Liebhaber klassischer Delikatessen alles, was das Herz begehrt. Brötchen, Käse und Salate stehen ebenso auf der Speisekarte wie süße Früchte und leckere Crêpes. Such Dir etwas aus!

