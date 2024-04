Die besten Museen in Hamburg: Hier lohnt sich ein Besuch!

Wer sich für Kunst interessiert, ist in der Hamburger Kunsthalle an der richtigen Adresse. In insgesamt drei Gebäuden sind mehr als 700 Werke aus acht Jahrhunderten Kunstgeschichte in einer der bedeutendsten öffentlichen Kunstsammlungen Deutschlands ständig ausgestellt.

Zu bewundern gibt es Altäre der norddeutschen mittelalterlichen Malerei, Werke der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts und der deutschen Malerei des 19. Jahrhunderts sowie Klassische Moderne und zeitgenössische Kunst. Neben der renommierten Sammlung sind in der Hamburger Kunsthalle auch Wechselausstellungen zu sehen.

Die beliebte Kunsthalle in Hamburg zeigt zahlreiche Arbeiten von Caspar David Friedrich, Philipp Otto Runge, Adolph Menzel, Max Liebermann, Max Beckmann, Wilhelm Lehmbruck, Ernst Ludwig Kirchner, Edvard Munch und Paul Klee.

Hamburger Kunsthalle