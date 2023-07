Die beliebtesten Freibäder in Hamburg

Sommer- und Ganzjahresfreibäder in Hamburg | TAG24 präsentiert die besten Freibäder in Hamburg mit allen Infos | Eintritt✓ Öffnungszeiten✓ Adresse✓

Von Clara Danneberg

Hamburg – Beim Baden unter freiem Himmel ist der manchmal sehr stressige Alltag einer Großstadt schnell vergessen. Wer dafür in eines der Freibäder in Hamburg möchte, wird bei den folgenden Empfehlungen sicherlich fündig.

Die schönsten Freibäder in Hamburg für großen Badespaß präsentiert TAG24. © 123Rf/oneinchpunch In Hamburg beginnt die Freibadsaison meist Mitte Mai und endet Anfang September. Wie es sich für eine Hafenstadt mit maritimem Flair gehört, gibt es im ganzen Stadtgebiet verteilt zahlreiche Möglichkeiten zum Baden. Von naturbelassenen Badeseen bis hin zu Sportbädern und großen Wasserspiellandschaften ist in Hamburg alles zu finden. TAG24 stellt Dir Hamburgs schönste Freibäder für den Sommer und das ganze Jahr vor. Die Angaben zu den Preisen, Öffnungszeiten, Angeboten und Ausstattung der Freibäder stammen von Juli 2023 und sind ohne Gewähr. Am besten informiert man sich vor einem Besuch auf der Website des jeweiligen Bades zu den aktuellen Badezeiten. So steht man am Ende nicht vor verschlossener Tür. Weitere spannende Empfehlungen in Hamburg findet Ihr unter Hamburg entdecken: Ratgeber.

Freibäder in Hamburg - Liste der schönsten Sommerfreibäder

So groß wie Hamburg selbst ist auch das Angebot an Sommerfreibädern. Ob es auch ein schönes Freibad in Deiner Nähe gibt, erfährst Du in dieser Übersicht. Die Öffnungszeiten der Sommerfreibäder in Hamburg können witterungsbedingt variieren. Bei der Auflistung handelt es sich nicht um eine Rangfolge.

1) Sommerfreibad Marienhöhe

Immer einen Platz in der Sonne findet man sehr wahrscheinlich auf der 26.500 Quadratmeter großen Liegefläche des Sommerfreibades Marienhöhe im Westen von Hamburg. Wer lieber im Wasser als in der Sonne badet, kann das in dem 50-Meter-Mehrzweckbecken tun. Für Nichtschwimmer gibt es einen separaten Bereich und ein Planschbecken. Das Sommerfreibad Marienhöhe verfügt außerdem über zwei Rutschen, eine Sprunganlage, einen Spielplatz, ein Beachvolleyballfeld, Tischtennisplatten und einen Kiosk. Da ist für genug Unterhaltung gesorgt. Die wichtigsten Informationen zum Sommerfreibad Marienhöhe Öffnungszeiten: freitags bis dienstags von 11 bis 19 Uhr

Adresse: Luzerneweg 1-3, 22589 Hamburg-Sülldorf

Tageskarten: 3,80 Euro für Erwachsene; 1,80 Euro für Jugendliche im Alter zwischen 12 und 16 Jahren; ein Euro für Kinder unter 12 Jahren

Website: baederland.de/baeder/standorte/sommerfreibad-marienhoehe

Im Sommerfreibad Marienhöhe gibt es ein 50-Meter-Mehrzweckbecken und vieles mehr für einen schönen Badetag in Hamburg. © Bäderland Hamburg

2) Strandbad Farmsen

Das Strandbad Farmsen bietet allen Badegästen eine paradiesische Atmosphäre mitten in der Natur. Das Bad wird seit mehr als 30 Jahren ehrenamtlich vom Verein Strand-Farmsen e. V. betrieben. Hier kann die ganze Familie im sauberen Seewasser baden, rutschen, am Sandstrand spielen und die Sonne genießen. Ein gastronomisches Angebot ist ebenfalls vorhanden. Die wichtigsten Informationen zum Strandbad Farmsen Öffnungszeiten: in der Regel täglich von 11 bis 19 Uhr; letzter Einlass ist um 18 Uhr

Adresse: Neusurenland 67, 22159 Hamburg

Eintrittskarten: 4 Euro für Erwachsene; 2 Euro für Kinder

Website: strandbad-farmsen.de

Das paradiesische Strandbad Farmsen bietet Badespaß für die ganze Familie. © Strandbad Farmsen e.V.

3) Freibad am Beach Hamburg

Im Freibad am Beach Hamburg gibt es insbesondere für kleine Badegäste viel zu erleben. Denn das Bad bietet neben dem 25-Meter-Becken mit Wellenrutsche auch ein großes Kinderbecken mit Rutschen und anderen Wasserattraktionen. Außerdem gibt es einen Strand- und Sandspielplatz mit verschiedenen Klettermöglichkeiten und einer Wasserpumpe sowie eine Schaukel auf der Liegewiese und einen Streetball-Platz. Die wichtigsten Informationen zum Freibad am Beach Hamburg Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 14 Uhr und von 15 bis 19 Uhr

Adresse: Alter Teichweg 220, 22049 Hamburg

Eintrittskarten für ein Zeitfenster: 4 Euro für Jugendliche und Erwachsene; 2 Euro für Kinder im Alter von 1 bis 12



Website: beachhamburg.de

Wichtige Hinweise: Die Tickets sind nur online erhältlich und auf eine maximale Gästezahl limitiert. Das Bad ist täglich zwischen 14 und 15 Uhr geschlossen und muss in diesem Zeitraum von allen Badegästen verlassen werden.

4) Freibad Ostende

Am Rande von Hamburg befindet sich das Freibad Ostende. Das idyllische Strandbad bietet allen Gästen einen entspannten Badetag. Der Natursee ist in einen Schwimmer- und einen Nichtschwimmerbereich unterteilt. Außerdem gibt es eine Sprunganlage mit Ein- und Drei-Meter-Brett sowie zwei Wiesenflächen und einen Kiosk mit Sonnenterrasse. Hinweise: Für die Nutzung der Schließfächer sollte man ein kleines Vorhängeschloss mitbringen. Im Freibad Ostende sind das Grillen, die Mitnahme von Hunden, das Füttern der Enten und das Mitführen von Glasflaschen untersagt. Die wichtigsten Informationen zum Freibad Ostende Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 19 Uhr; bei Regen ab 12 Uhr; Happy Hour täglich von 18 bis 19 Uhr

Adresse: Tonndorfer Strand 37, 22045 Hamburg

Eintrittskarten: 4 Euro für Erwachsene; 2 Euro für Kinder im Alter zwischen 2 und 12 Jahren; zur Happy Hour ab 18 Uhr 2 Euro für Erwachsene und ein Euro für Kinder

Website: freibad-ostende.com

5) Sommerfreibad Bondenwald

Das Bad Bodenwald ist eine Kombination aus Sommerfrei- und Hallenbad. Wer hier im Sommer baden geht, kann im 50-Meter-Mehrzweckbecken seine Bahnen schwimmen. Das Sommerfreibad Bondenwald verfügt auch über einen Nichtschwimmerbereich, zwei Rutschen, eine Sprunganlage mit Ein- und Drei-Meter-Brett sowie ein Planschbecken und einen Spielplatz. Nach dem Schwimmen erholen kann man sich auf der Liegewiese oder im Gastronomiebereich. Die wichtigsten Informationen zum Sommerfreibad Bondenwald

Öffnungszeiten: donnerstags bis montags von 9 bis 20 Uhr

Adresse: Friedrich-Ebert-Straße 71, 22459 Hamburg-Niendorf

Tageskarte: 10,50 Euro für Erwachsene; 5 Euro für Jugendliche im Alter zwischen 12 und 16 Jahren; 2,50 Euro für Kinder unter 12 Jahren



Website: baederland.de/baeder/standorte/sommerfreibad-bondenwald

Eine gute Adresse für Groß und Klein zum Baden in Hamburg ist das Sommerfreibad Bondenwald. © Bäderland Hamburg

6) Sommerfreibad Finkenwerder

Das Besondere am Sommerfreibad Finkenwerder ist der spektakuläre Blick auf die Elbe, welchen man beim Sonnen auf der Liegewiese genießen kann. Hat man vom Sonnenbaden und Beobachten der vorbeifahrenden Schiffe genug, kann man sich im Mehrzweckbecken abkühlen. Das Becken bietet 50-Meter-Bahnen, einen Nichtschwimmerbereich, eine Wasserrutsche sowie eine Sprunganlage mit Ein- und Drei-Meter-Brett. Kleinere Badegäste können sich im Planschbecken und auf dem Wasserspielplatz vergnügen. Außerhalb des Wassers sorgen ein Spielplatz, ein Fußballfeld, ein Basketballkorb, mehrere Tischtennisplatten und ein Beachvolleyballfeld für viel Spaß und gute Laune. Im Sommerfreibad Finkenwerder gibt es auch einen Kiosk. Die wichtigsten Informationen zum Sommerfreibad Finkenwerder

Öffnungszeiten: dienstags bis freitags von 11 bis 19 Uhr; samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr

Adresse: Finksweg 82, 21129 Hamburg-Finkenwerder

Tageskarten: 3,80 Euro für Erwachsene; 1,80 Euro für Jugendliche im Alter zwischen 12 und 16 Jahren; ein Euro für Kinder unter 12 Jahren

Website: baederland.de/baeder/standorte/sommerfreibad-finkenwerder

Genieße beim Schwimmen und Sonnen im Sommerfreibad Finkenwerder den spektakulären Blick auf die Elbe. © Bäderland Hamburg

7) Naturbad Stadtparksee

Ein schöner Ort zum Baden im Grünen ist das Naturbad Stadtparksee im Hamburger Stadtpark. Vom Bad aus hat man auch einen guten Blick auf das Planetarium. Das Becken ist zwar naturbelassen, wird aber mit gefiltertem Wasser gefüllt. Kinder im Alter ab sieben Jahren können sich von der Rutsche aus ins kühle Nass stürzen, während Eltern sich auf der 50-Meter-Bahn auspowern. Im Naturbad Stadtparksee gibt es außerdem einen Spielplatz, eine Liegewiese und einen Kiosk. Die wichtigsten Informationen zum Naturbad Stadtparksee Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 20 Uhr

Adresse: Südring 5b, 22303 Hamburg-Barmbek

Tageskarten: 3,80 Euro für Erwachsene; 1,80 Euro für Jugendliche im Alter zwischen 12 und 16 Jahren; ein Euro für Kinder unter 12 Jahren

Website: baederland.de/baeder/standorte/naturbad-stadtparksee

8) Sommerfreibad Osdorfer Born

Wer Aktion, Adrenalin und Aufregung liebt, kommt bei der 41 Meter langen Wasserrutsche im Sommerfreibad Osdorfer Born voll auf seine Kosten. Das Sommerfreibad liegt direkt am Wald und hat neben der Rutsche auch ein 50-Meter-Mehrzweckbecken. Es verfügt über acht Bahnen, einen Nichtschwimmerbereich sowie ein separates Planschbecken, einen Spielplatz, ein Beachvolleyballfeld, eine Liegewiese und einen Kiosk. Die wichtigsten Informationen zum Sommerfreibad Osdorfer Born Öffnungszeiten: mittwochs bis sonntags von 11 bis 19 Uhr

Adresse: Am Osdorfer Born, 22549 Hamburg-Osdorf

Tageskarten: 3,80 Euro für Erwachsene; 1,80 Euro für Jugendliche im Alter zwischen 12 und 16 Jahren; ein Euro für Kinder unter 12 Jahren

Website: baederland.de/baeder/standorte/sommerfreibad-osdorfer-born

Erlebe einen entspannten Badetag im Sommerfreibad Osdorfer Born. © Bäderland Hamburg

Hamburgs Ganzjahresfreibäder

Auch in den kühleren Monaten an der frischen Luft kann man in Hamburgs Ganzjahresfreibädern schwimmen. Die Becken werden beheizt, sodass dem Badespaß auch bei niedrigen Temperaturen nichts im Weg steht. Bei der Auflistung handelt es sich nicht um eine Rangfolge. Weitere Informationen findest Du unter: baederland.de/baeder/ganzjahresfreibaeder.

1) Bille-Bad

Im Südosten Hamburgs direkt am Fluss befindet sich das Bille-Bad, welches zu jeder Jahreszeit ein Garant für großen Badespaß ist. Das Ganzjahresfreibad bietet ein Mehrzweckbecken und ein ganzjährig beheiztes Außenbecken sowie zahlreiche Wasserattraktionen wie die Rutsche, die Aquakletterwand, den Sprungturm, den Wasserspielplatz und die Saunalandschaft. Die wichtigsten Informationen zum Bille-Bad

Öffnungszeiten: dienstags und donnerstags bis sonntags von 10 bis 22 Uhr

Adresse: Reetwerder 25, 21029 Hamburg-Bergedorf

Tageskarten: 7,10 Euro für Erwachsene; 3,40 Euro für Jugendliche im Alter zwischen 12 und 16 Jahren; 1,70 Euro für Kinder unter 12 Jahren

Website: baederland.de/baeder/standorte/bille-bad

Da das Außenbecken des Bille-Bades beheizt wird, kann man dort das ganze Jahr über baden. © Bäderland Hamburg

2) Kaifu-Bad

Auch das älteste Bad Hamburgs - das Kaifu-Bad - verfügt über einen Außenbereich mit mehreren Becken und Liegewiese. Bei professionellen Schwimmern und Triathleten sehr beliebt ist das 50 Meter lange und 1,80 Meter tiefe und damit Schwimmsport geeignete große Becken. Da die Sprunganlage mit Ein- und Drei-Meter-Brett sowie Fünf- und Zehn-Meter-Plattform ein separates Becken hat, kommen sich Schwimmer und Springer auch nicht in die Quere. Kleine Badegäste können sich im Planschbecken mit Spielgeräten ausleben. Hinweise: Bei sehr guter Wetterlage erfolgt der Zutritt zum Sommerbad ab 10 Uhr über den Eingang am Kaiser-Friedrich-Ufer. Als Pilotprojekt und im Sinne der hanseatischer Offenheit ist dienstags im Kaifu-Bad auch für Frauen das "Oben ohne"-Schwimmen gestattet. Die wichtigsten Informationen zum Kaifu-Bad

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9 bis 22 Uhr; samstags und sonntags von 10 bis 22 Uhr

Adresse: Hohe Weide 15, 20259 Hamburg-Eimsbüttel

Tageskarten: 7,10 Euro für Erwachsene; 3,40 Euro für Jugendliche im Alter zwischen 12 und 16 Jahren; 1,70 Euro für Kinder unter 12 Jahren



Website: baederland.de/baeder/standorte/kaifu-bad

Der Außenbereich des Kaifu-Bades lädt im Sommer zahlreiche Gäste zum Baden ein. © Bernadette Grimmenstein + Bäderland Hamburg

3) Festland

Auch das außergewöhnliche Bad Festland im Stadtteil Hamburg-Altona besitzt neben der Wasserspiellandschaft "Dinoland" als weiteres Highlight ein ganzjährig geöffnetes Freibad. Das beheizte Becken ist 25 Meter lang, 15 Meter breit und 1,30 Meter tief. In den Sommermonaten kann man sich auch auf den Liegen im Außenbereich sonnen, während sich die Kleinen mit den bereitgestellten Spielgeräten beschäftigen. Der Innenbereich ist ebenfalls nutzbar. Die wichtigsten Informationen zum Ganzjahresfreibad Festland Öffnungszeiten: montags und donnerstags bis freitags von 9 bis 21 Uhr; samstags und sonntags von 10 bis 21 Uhr

Adresse: Holstenstraße 30, 22767 Hamburg-Altona

Tageskarten: 10,50 Euro für Erwachsene; 5 Euro für Jugendliche im Alter zwischen 12 und 16 Jahren; 2,50 Euro für Kinder unter 12 Jahren

Website: baederland.de/baeder/standorte/festland

Das Freibad der Badestätte Festland ist ganzjährig geöffnet. © Bäderland Hamburg

4) MidSommerland

Auf geht es in den hohen Norden nach Schweden und das ohne Hamburg verlassen zu müssen. Das MidSommerland im Süden der Hansestadt entführt alle Badegäste in die skandinavische Sauna- und Badewelt. Zusätzlich zum Innenbereich, der Saunalandschaft und dem Wasserspielplatz "Wikiland" gibt es ein Ganzjahresfreibad samt Erlebnisbecken mit Wildwasserkanal und einer warmen Therme. Zum Bad gehören auch eine Liegewiese sowie ein gastronomisches Angebot. Die wichtigsten Informationen zum Ganzjahresfreibad MidSommerland Öffnungszeiten: freitags bis dienstags von 10 bis 22 Uhr

Adresse: Gotthelfweg 2, 21077 Hamburg-Harburg

Tageskarten: 10,50 Euro für Erwachsene; 5 Euro für Jugendliche im Alter zwischen 12 und 16 Jahren; 2,50 Euro für Kinder unter 12 Jahren

Website: baederland.de/baeder/standorte/midsommerland

Der Außenbereich der Badestätte MidSommerland verströmt ebenfalls eine schwedische Atmosphäre. © Die beliebtesten Freibäder in Hamburg