Kinos in Hamburg: Die 8 eindrucksvollsten Filmtheater

Alle Kino-Empfehlungen auf einen Blick! Die besten Kinos Hamburgs mit abwechslungsreichem Programm und aufregenden Locations in einem Artikel zusammengefasst.

Von Tristan Mößmer

Hamburg - Spektakuläre Kinos mit großen Klassikern oder Kleinstadt-Kino-Feeling in kultigen Sälen, die an alte Zeiten erinnern. Ab ins Kino! Hamburgs schönste Kinoerlebnisse haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.

Tief in die roten Samtsessel einsinken und die Vorstellung genießen - auch in den Hamburger Kinos. © Unsplash/fatma jarghon Große Leinwand, toller Sound, gute Snacks und Service dazu. Das alles gibt's im Kino - Hamburg lädt ein in preisgekrönte und kultige Lichtspielhäuser. Das Angebot von Filmen und Serien ist mittlerweile riesengroß. Die Flut auf den Online-Streaming-Plattformen ist - im wahrsten Sinne des Wortes - kaum zu durchschauen. Wer sich dieser Flut einen Abend lang entziehen möchte, möge uns bitte in die schönsten Kinos der Stadt folgen. Zu erleben gibt es ausgewählte Streifen auf großen Leinwänden in toller Qualität und mit frischem Popcorn. TAG24 stellt Euch acht kleine und große Kinos in Hamburg vor, in denen der Besuch ein echtes Erlebnis ist. Weitere spannende Tipps zum Thema Leben in Hamburg findet Ihr im Hamburg entdecken: Ratgeber.

Hamburgs beste Kinos: 8 Adressen für das perfekte Filmerlebnis

Die Kinos in Hamburg treten ganz unterschiedlich auf. Von prachtvollen Foyers und Kinosälen mit schweren roten Samtvorhängen bis zu alternativen, kleinen und traditionellen Kinos mit Wohnzimmer-Feeling. Ob Prämieren, große Blockbuster oder Arthouse-Werke. In den Kinos laufen Filme unterschiedlichster Genres. Filmfans, Familien oder die, die noch den Gutschein loswerden müssen - alle kommen auf ihre Kosten. Du brauchst ein paar Inspirationen für den nächsten auswärts-Filmabend? Aus der Vielzahl an Kinos, die in Hamburg ihre Türen tagtäglich für Filmbegeisterte öffnen, haben wir die exklusivsten, speziellsten und angesagtesten Kinos herausgesucht. Hier findest Du die wichtigsten Informationen zu unseren Empfehlungen kurz und knapp zusammengefasst. Die Angaben zu den Preisen und Öffnungszeiten sind vom Februar 2023 und ohne Gewähr.

1. Ausgezeichnetes Programmkino im Abaton

Am Grindel tummeln sich Studenten und ausgehfreudige Hamburger und Hamburgerinnen, denn in der Uni-Gegend haben sich zahlreiche Cafés, Bars und kleine Restaurants angesiedelt. Zweifellos gehört auch das Abaton hier zum Bestand - ein Highlight und preisgekröntes Programmkino. Als eines der ersten Programmkinos in Hamburg bietet es seinen Gästen bis heute Filme abseits des Mainstreams an. Dich erwarten hier anspruchsvolle Arthaus-Werke in Originalsprache, sorgfältig ausgewählte Blockbuster und ein Kinderprogramm. Die Snacks und Drinks im Kino reichen von den Klassikern über Kaffee und Kuchen bis zu Wein und Cocktails. Wem nach der Vorstellung noch der Magen knurrt oder nach einem netten Plausch über den gesehenen Film ist, der kann sich im traditionellen Abaton Bistro bedienen lassen. Zu frisch zubereiteten Gerichten treffen sich hier Kinobesucher und Studenten schon seit 1999. Säle 3 Säle mit insgesamt 485 Plätzen Barrierefreiheit Für Menschen mit Seh- oder Hörbehinderungen ist das Kino barrierefrei

Einen Zugang für Rollstuhlfahrer gibt es nicht Öffnungszeiten Montags bis freitags ab 14.30 Uhr

Samstags ab 12.30 Uhr

Sonntags ab 10.30 Uhr Preise 9,50 Euro von montags bis donnerstags

8,50 Euro von montags bis donnerstags ermäßigt

10 Euro von freitags bis sonntags vor 17 Uhr

11 Euro von freitags bis sonntags nach 17 Uhr

6 Euro von sonntags bis donnerstags ab 22 Uhr

7 Euro für Kinotag-Tickets (mittwochs)

6 Euro für die Sneak-Preview

5,50 Euro für Kinderkino-Tickets Besonderheiten Dienstags ist Sneak-Preview mit Popcorn & Quiz

Jeden Mittwoch ist Kinotag Adresse Allendeplatz 3 (Ecke Grindelhof), 20146 Hamburg Auf der Website abaton.de/page findest Du alle aktuellen Informationen.

Am Allendeplatz ist das Abaton nicht zu übersehen, es stellt dort seit Jahren einen Treffpunkt für Kinobegeisterte dar. © vierfotografen

2. Grand Cinema Feeling im Savoy

Mitten in der Innenstadt ist das Savoy Filmtheater. Das Kinoerlebnis in dem 1957 erstmals eröffneten Kino ist auf Perfektion ausgelegt. Los geht es schon im Foyer, wo vor und nach der Vorstellung Drinks genossen werden können. Der einzige Saal des Savoy ist prachtvoll, groß und erinnert dabei an die früheren Zeiten der Filmtheater. Auch das Programm ist entsprechend originalgetreu. Filme werden in englischer Originalfassung gezeigt und durch optimale Sound- und Bildqualität hervorragend dargestellt. Das große Angebot der Filme und Events im Savoy, wie das Englische Theater, die Filmclub Vorstellungen oder die Special Screenings und deutsche Vorstellungen können entweder auf Einzelsitzen oder auf den Pärchen-Sofas genossen werden. Wer Lust auf ein authentisches Kinoerlebnis hat, sollte sich das Savoy Filmtheater am Steindamm nicht entgehen lassen. Säle 1 Saal mit 327 Plätzen Barrierefreiheit Für Rollstuhlfahrer ist das Savoy barrierefrei Öffnungszeiten Das Savoy öffnet 30 Minuten vor der ersten Vorstellung des Tages Preise Montags bis donnerstags: 10 Euro für Parkettplätze

12 Euro für Logenplätze

6,50 Euro für Kinder bis einschließlich 14 Jahre Freitags bis sonntags und feiertags: 11,50 Euro für Parkettplätze

13,50 Euro für Logenplätze

7,50 Euro für Kinder bis einschließlich 14 Jahre Sonstige: 6,50 Euro für die Sneak-Preview

Zuschläge fallen für 3D-Filme, 3D-Brillen, Überlängen und einige Filme an Besonderheiten Late-Night-Sneak: Freitags ist Sneak-Preview

Regelmäßige Events wie Special Screenings und das Traumkino mit Filmen in deutscher Sprache Adresse Steindamm 54, 20099 Hamburg Weitere Details zum Savoy gibt es auf der Website savoy.premiumkino.de.



Auf dem sehr belebten Steindamm, direkt im Zentrum von Hamburg, findet ganz großes Kino statt - traditionelles Filmtheater im Savoy. © Savoy

3. Passage Kino Hamburg: Filme erleben im ältesten Kino der Stadt

Drei stilvolle Kinosäle gibt es im Passage Kino Hamburg zu bestaunen - denn allein die sind schon eindrucksvoll. Mit den drei Leinwänden bietet das Kino ausreichend Fläche für ein breites Filmangebot. Darunter sind deutsche Filme, Blockbuster und Special-Interest-Filme. Direkt an der Mönckebergstraße, im Zentrum Hamburgs, empfängt das Passage Kino seine Gäste und lädt dazu ein, an der Türschwelle den Alltag zu vergessen. Auf über 600 roten Samt-Sitzen im gesamten Kino können sich Gäste fallen lassen und großes Kino erleben - ganz klassisch und stilvoll. Die goldenen Wände im Foyer und der rote Teppich sowie die Marmortreppe auf dem Weg zu den Sälen stimmen die Besucher schon mal ein, denn hier begibt man sich in eine Welt der Extraklasse - für alle zu bestaunen und in vollem Umfang zu genießen. Säle 3 Säle mit insgesamt 635 Plätzen Barrierefreiheit Saal 1 ist rollstuhlgerecht Öffnungszeiten Montags bis freitags ab 14 Uhr

Samstags und sonntags jeweils 15 Minuten vor der ersten Vorstellung Preise 9,50 Euro für Erwachsene

8 Euro für Jugendliche

6,50 Euro für Kinder

8 Euro für Schwerbehinderte

6,50 Euro für schwerbehinderte Jugendliche

5 Euro für schwerbehinderte Kinder

6,50 Euro für die Sneak-Preview

7 Euro für Kinotag-Tickets

8 Euro für Schüler, Studenten und Senioren (nur mittwochs)

Zuschläge fallen für 3D-Projektionen und verschiedene Überlängen an Besonderheiten Jeden Montag ist Steak-Preview

Dienstags ist Kinotag Adresse Mönckebergstraße 17, 20095 Hamburg Auf der Website das-passage.de gibt es noch mehr Informationen zum Passage Kino.

Das Passage ist ein wahres Urgestein der Hamburger Kinoszene und begeistert seine Gäste heute mit einem Kino im Art-Déco-Stil. © Passage Kino

4. HOLI - originalgetreues 50er-Jahre Kino an der Hoheluftbrücke

Über 70 Jahre gibt es das Holi schon. 1951 wurde es eröffnet und das, was den Besuch in dem Kino an der Hoheluftbrücke heute ausmacht, ist definitiv die Reise zurück in die alten Zeiten. Das Holi punktet mit besonders viel Charme und dem Flair, denn vieles konnte aus den 50er-Jahren erhalten werden. Der Retro-Look empfängt die Gäste schon von außen und erinnert mit dem Leuchtschriftzug an ein kleines amerikanisches Vorstadtkino.

Drinnen warten zwei Säle und ein echtes Highlight - der denkmalgeschützte Vorhang. Dieser verhüllt in dem großen Saal mit 410 Plätzen die Leinwand und zeigt eindrucksvolle Malereien von Hamburg. Das Programm im Holi ist anspruchsvoll und beinhaltet beliebte Neuerscheinungen und große Produktionen. Direkt an der Hoheluftbrücke, einem Dreh- und Angelpunkt mit HVV-Betrieb im Minutentakt, ist das Holi wunderbar zu erreichen. Außerdem sind unzählige fantastische Lokale fußläufig zu erreichen und können mit der Filmvorstellung verbunden werden. Säle 2 Säle mit insgesamt 554 Plätzen Barrierefreiheit Rollstuhlgerecht ist das Holi nicht Öffnungszeiten Montags bis freitags von 14.15 bis 20.30 Uhr

Samstags und sonntags von 11.45 bis 20.30 Uhr Preise Montags bis mittwochs: 6,99 Euro für Erwachsene

4,49 Euro für Kinder

5,99 Euro für Schüler und Studenten Donnerstags bis sonntags: 8,99 Euro für Erwachsene

6,49 Euro für Kinder

7,99 Euro für Schüler und Studenten Adresse Schlankreye 69, 20144 Hamburg Weitere Details zum Holi findest Du auf der Website cinemaxx.de/kinoprogramm/hamburg-holi des Betreibers Cinemaxx.

Einige Schätze des Kino-Inventars aus den Fünfzigern konnten erhalten werden und wurden mit authentischen Accessoires ergänzt. © CinemaxX Entertainment GmbH und Henning Angerer

5. Verwöhnprogramm in der Astor Film Lounge

Weiter geht es mit einem echten Premium-Kino - der Astor Film Lounge. Zwei moderne Säle mit LED Installationen im ganzen Raum sorgen bei den Besuchern für eine besondere Stimmung. Im dritten und kleinsten Saal, dem sogenannten Club, fühlt man sich direkt heimisch. Bücherregale an den Wänden und eine überschaubare Sitzanzahl von 73 machen den gemütlichen Wohnzimmer-Effekt vollkommen. In jedem der drei Säle ist modernste Technik für optimale Bild- und Tonverhältnisse im Einsatz. Mit ihrem Standort in der Hafencity ist die Astor Film Lounge goldrichtig und ergänzt das Viertel mit Neubauten ringsherum um ein grandioses und neuartiges Kinoerlebnis. Die Bar im Eingangsbereich serviert Cocktails und Weine, aber auch Kaffeespezialitäten, klassische Kino-Snacks und eine Auswahl an frisch zubereiteten Häppchen. Vor und nach dem Film ist die Bar der perfekte Ort bei herrlichem Ambiente, um den Kinoabend ausklingen zu lassen. In der Astor Film Lounge werden populäre Neuerscheinungen, Filmklassiker und anspruchsvolle Filme gezeigt. Reichlich Beinfreiheit, Service am Platz und verstellbare Liegesessel in der Loge runden das Premium-Erlebnis ab. Säle 3 Säle mit insgesamt 419 Plätzen Barrierefreiheit Die Astor Film Lounge ist vollständig barrierefrei und erreichbar über die Piazza (Hintereingang) Öffnungszeiten Montags bis freitags von 15 bis 21 Uhr

Samstags, sonntags und feiertags von 12 bis 21 Uhr

Öffnungszeiten können bei verschiedenen Vorstellungen abweichen Preise Montags bis freitags vor 16 Uhr: 12,50 Euro für Parkettplätze

15 Euro für Logenplätze Montags bis freitags nach 16 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen: 14,50 Euro für Parkettplätze

17 Euro für Logenplätze Kinder 8,50 Euro für Parkettplätze

10,50 Euro für Logenplätze Sonstige Bei 3D-Projektionen werden 2 Euro mehr berechnet

Überlängen- und Filmzuschläge sowie eine Gebühr für 3D-Brillen können hinzukommen Adresse Am Sandtorkai 46a, 20457 Hamburg Mehr Details gibt es auf der Website hamburg.premiumkino.de der Astor Film Lounge.



Im Astor in der Hafencity wird nicht die Retro-Leier gefahren - hier erlebst Du modernes Kino am Puls der Zeit. © alphin

6. Altona - Europäische Filme und mitreißende Blockbuster im Studio Kino

Der Besuch hier fühlt sich fast an wie ein Filmabend bei Freunden, denn das Kino liegt in einer eher gemütlicheren Gegend in Altona. Ein paar Bars, Shops, eine Schule und der Altonaer Sportverein liegen in unmittelbarer Umgebung. Auf Samt-Sitze und schwere Vorhänge muss aber niemand verzichten. Im Studio Kino ist jede und jeder herzlich willkommen. Film und Kultur sind hier der Anstoß für offene Gespräche und spannende Diskussionen von Themen aus jeglicher Richtung der Gesellschaft. Aufgeschlossenheit und Akzeptanz sind der Kern des Ganzen und das spiegelt sich auch in dem Programm wider. Filme in Originalsprache mit Untertiteln und europäische Filme finden hier eine internationale Bühne. Es gibt aber auch ein lockeres Programm zu sehen, darunter Dramen, Komödien und große Blockbuster. Im Studio Kino erwartet Dich die perfekte Mischung - Kultur, ein vielfältiges Programm und eine tolle Atmosphäre. Säle 2 Säle mit insgesamt 224 Plätzen. Barrierefreiheit Das Foyer und Saal 1 sind barrierefrei. Preise 10 Euro für Normalplätze

+ 0,50 Euro Aufschlag für Logenplätze

8 Euro kosten ermäßigte Tickets

7 Euro für Kinotag-Tickets (dienstags)

7 Euro für Kinderkino-Tickets ab 14 Jahre

5,50 Euro für Kinderkino-Tickets bis 14 Jahre

6 Euro für die Sneak-Preview

Überlängenzuschläge fallen bei 121 Minuten und 151 Minuten an. Besonderheiten Filme für die ganze Familie im Kinderkino

Sneak-Preview ist immer mittwochs um 21.30 Uhr

Dienstags ist Kinotag Adresse Bernstorffstraße 93-95, 22767 Hamburg Die Website studio-kino.de hält weitere Informationen bereit.

Im Studio Kino weht ein anderer Wind - Filme genießen in gemütlicher Atmosphäre statt Kommerz-Kino und Massenabfertigung. © unsplash/Marius GIRE

7. Volles Programm in den Zeise Kinos - Filme, Slams und Special Events

Wir befinden uns im Stadtteil Hamburg-Ottensen, denn es geht um die Zeise Kinos. Jeder kennt diese Orte: Die Atmosphäre ist so überwältigend und magisch, dass Du selbst das Gefühlt hast, die Realität hinter Dir gelassen zu haben - wie im Film - und genauso ist das hier auch. Die riesigen Hallen der ehemaligen Schiffsschraubenfabrik sind eingebettet in eine Gegend voller Cafés, Bars und Restaurants mit vielen Menschen, Lichterketten, Sonnenschirmen und Bierzeltgarnituren - das alles gehört mit zum Kinoerlebnis in den Zeise Kinos. Auch von innen sind die Hallen eindrucksvoll und verbergen drei Kinosäle mit insgesamt über 500 gemütlichen Kinosesseln. Das Programm ist breit - deutsche, europäische und Allerweltsproduktionen kommen hier auf die Leinwände. Für ein szeniges Kinoerlebnis lohnt sich ein Ausflug in die Weststadt definitiv. Regelmäßig sind auch prominente Gäste wie Schauspieler und Filmemacher zu Gast in den Zeise Kinos und feiern die Premieren ihrer Werke. Doch hier dreht sich nicht ausschließlich alles um den Film. Auch Specials wie Galerien und eine Slamkultur mit regelmäßigen Events haben sich hier etabliert. Säle 3 Säle mit insgesamt 523 Plätzen Barrierefreiheit Saal 1 ist barrierefrei zugänglich

Toiletten sind nicht barrierefrei Öffnungszeiten Die Zeise Kinos öffnen 15 Minuten vor der ersten Vorstellung

Samstags und sonntags bereits 30 Minuten vorher Preise 10 Euro für normale Tickets

9 Euro für ermäßigte Tickets

7,50 Euro für Kinder bis 12 Jahre von 16 bis 19 Uhr

7,50 Euro für Kinotag-Tickets (montags)

5 Euro für die Sneak-Preview

5 Euro für Kinder (Kindervorstellung)

7 Euro für Erwachsene (Kindervorstellung)

4,50 Euro pro Person bei Kindergruppen ab 7 Kindern (Kindervorstellung)

Filmzuschläge können anfallen Besonderheiten Immer dienstags um 22.30 Uhr ist die Sneak-Preview mit Popcorn for free

Ebenfalls dienstags gibt es Vorstellungen in Originalsprache mit Untertiteln

Montags ist Kinotag Adresse Friedensallee 7-9, 22765 Hamburg Details und aktuelle Informationen sind auf der Website zeise.de zu finden.

Ein Schnappschuss, der das Innere der Hallen mit dem beeindruckenden Ambiente der Zeise Kinos zeigt. © Heike Blenk

8. SchanzenKino73: Zweisprachiges Kinoerlebnis im Szeneviertel

In unseren Empfehlungen sind bereits verschiedenste Kinos zu finden, aber das hier ist sehr besonders. Zum Schluss stellen wir das SchanzenKino73 vor - ein außergewöhnliches und absolut sehenswertes Kino. Mit zwei Sälen und jeweils 50 Plätzen ist das SchanzenKino73 klein und überschaubar. Hier kommt definitiv Wohnzimmeratmosphäre auf. Das Highlight: Es ist ein Kopfhörer Kino und spielt die Filme in zwei Sprachen zur selben Zeit ab. Mit den Tickets erhältst Du einen Kopfhörer, an dem auch während des Films die Sprache einfach gewechselt werden kann. Auf die Leinwände kommt eine gute Mischung aus allen Genres. Alle Filme werden in Originalsprache oder auf Deutsch gezeigt. Wenn Dir also nach einem außergewöhnlichen Kinobesuch ist, dann ab in die Sternschanze! Säle 2 Säle mit insgesamt 100 Plätzen Barrierefreiheit Das SchanzenKino ist barrierefrei (Bitte um Anmeldung unter info@schanzenkino73.de) Öffnungszeiten Die Kasse des SchanzenKino73 öffnet täglich eine halbe Stunde vor Filmstart Preise 9 Euro für Erwachsene

8 Euro für ermäßigte Tickets

Überlängenzuschläge fallen bei 125 Minuten und 150 Minuten an. Adresse Schulterblatt 73 (Haus 73, 2. Etage), 20357 Hamburg Weitere Informationen zum SchanzenKino73 gibt es auf der Website schanzenkino73.de.

Den Streit um die Armlehne gibts im SchanzenKino73 nicht. Viel Platz ist auf den Sesseln im Saal und den Sitzsäcken in der ersten Reihe. © Stefan Boekels