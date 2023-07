Frühstücken in Hamburg: 8 Top-Adressen für leckeres Frühstück

Acht fantastische Cafés in Hamburg mit vielfältigem Frühstück. Hamburg hat viele tolle Locations zu bieten: Hier ist eine Auswahl, zusammengestellt von TAG24.

Von Tristan Mößmer

Hamburg – In der Hansestadt zu Besuch oder einfach auf der Suche nach einem ziemlich guten Frühstück? Hamburg, aufgepasst! Hier kommen acht Frühstücks-Empfehlungen, die Euch den Start in den Tag versüßen.

Fürs Frühstück in Hamburg gibt es immer wieder neue Cafés und Restaurants zu entdecken. © Unsplash/Phil Hei Sucht Ihr nach einem Café fürs Frühstück? Hamburg ist voll davon. TAG24 hat die schönsten und leckersten Adressen zusammengefasst. Mit dabei sind kleine Cafés, hauseigene Backstuben, leidenschaftliche Patisserien und angesagte Food-Spots. Vollumfängliches Frühstück mit Eiern, Wurst, Käse und frischem Saft oder aufwendig drapierte Açai- und Porridge-Bowls. Authentisch amerikanisch oder modern und urban mit einer dicken Avo-Stulle - bei unseren Empfehlungen für Hamburg ist alles mit dabei. TAG24 hat Euch in den schönsten und aufregendsten Ecken von Hamburg das perfekte Frühstück herausgesucht. Weitere spannende Tipps zum Thema Leben in Hamburg findet Ihr im Hamburg entdecken: Ratgeber.



Frühstück in Hamburg: 8 Empfehlungen für die Hansestadt

Egal, wo Du gerade bist, eine dieser heißen Empfehlungen für das Frühstück in Hamburg ist sicher in der Nähe. TAG24 präsentiert Dir wahre Schätze zum Schlemmen in der ganzen Stadt. Die Angaben zu den Öffnungszeiten und Angeboten sind vom Juli 2023 und ohne Gewähr.

1. Marshall Street Café: Australisches Frühstücksflair in der Innenstadt

Wir beginnen im Herzen der Stadt. Unweit von Hamburgs Shopping-Vielfalt und der malerischen Binnenalster findet Ihr ein modernes Frühstück mit australischem Touch. Im Marshall Street Café gibt es Granola mit Joghurt, pochierte Eier auf Buttermilchwaffeln, French Toasts oder fein hergerichtete Sauerteigbrote mit Avocado und Lachs. Und jetzt kommt das Highlight: frischer und eigens gerösteter Kaffee. Mit dieser sensationellen Frühstückskarte bringen Marie und Tristan einen Hauch Australien in die Innenstadt.

Alle wichtigen Informationen zusammengefasst: Frühstückszeiten: montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr; samstags und sonntags von 9 bis 16 Uhr

Adresse: Schopenstehl 30, 20095 Hamburg

E-Mail-Adresse: Hamburginfo@marshall-street.de

Website: marshall-street.de

Reservierung: marshall-street.de/reservierungen

Das ist das stilvoll eingerichtete Café von Marie und Tristan. Auch auf Instagram zeigen sie, was im Marshall Street so los ist. © Marshall Street

2. Mutterland Stammhaus: Frühstück direkt am Hamburger Hauptbahnhof

Vom Hauptbahnhof ist es nur ein Katzensprung bis zum wunderschönen und großen Mutterland Stammhaus - ein Traum im Altbau-Ambiente. Auf zwei Etagen erstreckt sich Hamburgs prämierter Feinkosthandel, in dem es an Delikatessen nicht mangelt – und das fantastische Frühstück mittendrin. Im Mutterland gibt es neben den berühmten Zimtschnecken auch frische Omelette oder Bauernfrühstücke sowie Pfannkuchen und vieles mehr. Mit der gläsernen Schokoladenmanufaktur im Haus gibt es dazu noch einiges zu beobachten. Adresse, Kontakt und Öffnungszeiten: Frühstückszeiten: montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr; samstags, sonntags und feiertags von 9 bis 15 Uhr



Adresse: Kirchenallee 19, 20099 Hamburg | S+U-Bahn Hauptbahnhof Ausgang Kirchenallee / Lange Reihe

Telefon: 040 4711 35011

Website: mutterland.de

Im Mutterland Stammhaus werden feinste Leckereien und Drinks serviert. © Christoph Morlinghaus

3. Nord Coast Coffee Rostery: Eppendorf, Winterhude und Altstadt

Dieses Café geht ganz schön durch die Decke. Hamburg ist verrückt nach dem selbst-gerösteten Kaffee und dazu gibt es in drei Hotspots der Stadt noch ein heiß begehrtes Frühstück. In der Nord Coast Coffee Rostery kann aus unterschiedlichen Kaffeesorten und Macharten ausgewählt werden. Zum Frühstück gibt es Waffeln, Panini, belegte Sauerteigbrote, Rührei, pochierte Eier, Granola aus eigener Herstellung oder Açai-Bowls. Das Angebot ist riesig und größtenteils vegan oder vegetarisch. Alle Informationen zu den Nord Coast Standorten: Filiale Deichstraße Öffnungs- & Frühstückszeiten: montags bis sonntags von 9 bis 17 Uhr



Adresse: Deichstraße 9, 20459 Hamburg

Telefon: 040 36 09 34 99 Filiale Eppendorfer Baum Öffnungs- & Frühstückszeiten: montags bis sonntags von 9 bis 17 Uhr



Adresse: Eppendorfer Baum 20 (Eingang Isestrasse), 20249 Hamburg

Baum 20 (Eingang Isestrasse), 20249 Hamburg Telefon: 040 32 86 06 36 Filiale Eppendorfer Weg Öffnungs- & Frühstückszeiten: mittwochs bis montags von 10 bis 17 Uhr



Adresse: Eppendorfer Weg 171, 20253 Hamburg

Weg 171, 20253 Hamburg Telefon: 040 45 02 85 95 Weitere Informationen: Website: nordcoast-coffee.de

Gemütliches Ambiente und Spitzenqualität gibt es in der Nord Coast Coffee Rostery. © Malte Dibbern

4. Mamalicious: vegetarisches/veganes Frühstückslokal in der Schanze

Weiter geht's in das Szene-Viertel von Hamburg - die Sternschanze. In dem hippen und alternativen Viertel treffen Hamburger und Hamburgerinnen aufeinander und genießen den Abend in Bars oder das Frühstück bei Mamalicious – denn hier gibt es American Breakfast all day long! Euch erwartet ein typisch amerikanisches Frühstück und das Ganze im authentischen Diner direkt an der Max-Brauer-Allee. Pancakes mit Ahornsirup, Bagels, frisches Rührei oder gehaltvolle Milchshakes - alles vegetarisch oder vegan. Das Wichtigste zu Mamalicious: Frühstückszeiten: donnerstags bis montags von 10 bis 16 Uhr; dienstags und mittwochs geschlossen



Adresse: Max-Brauer-Allee 277, 22769 Hamburg

Telefon: 040 37 02 69 44 (keine Reservierungen)

Website: mamaknows.de

5. Albatros Café in Hamburg-Barmbek: Frühstück mit Liebe gemacht

Im Osten der Stadt liegt das Albatros Café direkt an der U-Bahn-Station Hamburger Straße. Das Café überzeugt mit charmanter Einrichtung und mindestens genauso hübschen Speisen. Aus selbstgebackenem Brot bekommt Ihr hier üppig belegte Stullen oder auch Bagels, Croissants, Granola-Joghurt und Pancakes. Für den Kaffee im Albatros kann zwischen verschiedenen Bohnen gewählt werden, die unter anderem aus Hamburger Röstereien kommen. Auch Kuchen und himmlisches Gebäck könnt Ihr im Anschluss einpacken lassen und mitnehmen. Adresse, Kontakt und Öffnungszeiten: Frühstückszeiten: dienstags bis freitags von 9 bis 11.30 Uhr; samstags und sonntags von 9 bis 14 Uhr



Adresse: Wagnerstraße 5, 22081 Hamburg

Telefon: 0157 33900427

Website: albatroscafe.de

6. 44qm Cafè: Urbanes Frühstückserlebnis mitten in Altona

In ziemlich coolem Look sorgt sich das 44QM – Vierundvierzigquadratmeter mit gutem Kaffee um Euren täglichen Koffein-Bedarf. Dazu gibt es eine umfangreiche Karte mit Frühstücksleckereien. Ihr bekommt hier unter anderem herzhafte Hausbrote in vegan oder mit leckerem Bresaola oder Räucherlachs. Aber auch auf Waffeln und eine gute Portion Joghurt mit Granola und Früchten muss niemand verzichten. Immer wieder warten tolle Specials auf Euch und auch für zu Hause können Frühstücksboxen vorbestellt werden. Die wichtigsten Informationen zum 44QM: Frühstücks- und Öffnungszeiten: dienstags bis freitags von 9 bis 16 Uhr; samstags und sonntags von 9 bis 17 Uhr



Adresse: Susanne-von-Paczensky-Straße 5, 22765 Hamburg

Telefon: 040 3890 4069

Website: 44m2.de

Das Frühstück im 44QM ist nicht nur prachtvoll und Instagram-tauglich, es ist auch noch verdammt lecker. © Miroslav Ilic

7. Patisserie Madeleine: Gemütliches Frühstück in Ottensen

Besonders gemütlich und schnuckelig wird es in der Patisserie Madeleine, denn hier stimmt das Gesamtpaket. Französisches Gebäck vom Feinsten, eine herzerwärmende Geschichte und Wohnzimmer-Ambiente. In familiärer Zusammenarbeit wurde das Café eröffnet und so wird es auch gemeinsam betrieben. Frühstück gibt es hier den ganzen Tag, bei dem Ihr zwischen verschiedenen Menüs auswählen könnt. So kommen mit Eurem Frühstück beispielsweise Bio-Eier, Räucherlachs oder ein gutes Croissant. Das Wichtigste zur Patisserie Madeleine: Frühstücks- und Öffnungszeiten: montags und mittwochs bis freitags von 8 bis 18 Uhr; samstags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr



Adresse: Keplerstraße 36, 22763 Hamburg

Telefon: 040 18007585

E-Mail-Adresse: info@patisserie-madeleine.de

8. Mit Herz und Zucker: Frühstück in Hamburg am Grindel und in Hohenfelde

Wie der Name schon sagt: In diesem Café wird mit viel Herz und Zucker gearbeitet. Wer hierher kommt, darf sich also etwas gönnen. In ihrer hauseigenen Backstube kreieren sie immer wieder neue Leckereien und auch klassische Backwaren. Qualität steht bei Mit Herz und Zucker im Vordergrund und deshalb wird möglichst regional eingekauft und viel selbst gemacht. Sowohl am Grindel als auch an der Lübecker Straße geht von erfrischenden Bowls über Avocado bis zu knusprigem Bacon eine ganze Menge. Das Wichtigste zu den Filialen von Mit Herz und Zucker: Filiale Lübecker Straße Frühstückszeiten: montags bis sonntags von 9 bis 14 Uhr



Adresse: Lübecker Str. 29, 22087 Hamburg

Telefon: 0176 34645501 Filiale am Grindelhof Frühstückszeiten: mittwochs bis sonntags von 9 bis 15 Uhr



Adresse: Grindelhof 85, 20146 Hamburg

Telefon: 040 84504085 Weitere Informationen: Website: cafe-mitherzundzucker.de